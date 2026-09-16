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How To Clean Pillow Covers: पीले पड़े तकिए के कवर को बिना पैसे खर्च किए चमकाएं: रसोई में रखीं ये 2 चीजें मिनटों में दूर करेंगी जिद्दी दाग!

How To Clean Pillow Covers: सोते समय पसीने और तेल की वजह से तकिए के सफेद कवर पीले पड़ जाते हैं. महंगे केमिकल्स के बजाय घर में रखे बेकिंग सोडा और सफेद सिरके का सही तरीके से इस्तेमाल करके आप इस पीलेपन को आसानी से हटा सकते हैं. जानिए इसे साफ करने का सही तरीका.

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पीला हो चुका तकिए का कवर साफ करने के लिए बेकिंग सोडा और सफेद सिरका काम आ सकता है. (Photo: ITG)
पीला हो चुका तकिए का कवर साफ करने के लिए बेकिंग सोडा और सफेद सिरका काम आ सकता है. (Photo: ITG)

How To Clean Pillow Covers: रोज रात सोते समय हमारा चेहरा और बाल कई घंटों तक तकिए के कॉन्टैक्ट में रहते हैं. ऐसे में तकिए का कवर भले ही बाहर से साफ दिखाई दे, लेकिन धीरे-धीरे उस पर पसीने, तेल, नमी और स्किन केयर प्रोडक्ट्स की लेयर जमने लगती है. कुछ समय बाद इसी गंदगी से तकिए का सफेद कवर पीला और मैला दिखने लगता है. 

कई लोग गंदे और मैले तकिए के कवर को देखकर इनकी सफाई के लिए महंगे-महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और तेज केमिकल्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं. लेकिन हर बार इसकी जरूरत नहीं होती. अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो रुक जाएं. आज हम आपको गंदे तकिए के कवर को साफ करने का एक सस्ता और देसी तरीका बताने वाले हैं, जिसमें आपको पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. घर में रखी सिर्फ दो चीजों की मदद से तकिए के कवर का पीलापन काफी हद तक कम किया जा सकता है. खास बात ये है कि दोनों चीजों को एक साथ मिलाने के बजाय अलग-अलग इस्तेमाल करना ज्यादा सही माना जाता है. चलिए जानते हैं क्या हैं वो चीजें और इनका इस्तेमाल किस तरीके से करके तकिए के कवर को फिर से साफ किया जा सकता है.

आखिर तकिए के कवर पीले क्यों पड़ जाते हैं?
सोते समय तकिए के कवर पर पसीना, चेहरे और बालों का नेचुरल तेल, लार सब लगता है. इसकी वजह से हल्के निशान और रात में लगाए जाने वाले क्रीम, सीरम या हेयर प्रोडक्ट्स कपड़े पर धीरे-धीरे जमा होते रहते हैं. समय के साथ यही लेयर कपड़े के रेशों में बैठ जाती है और सफेद कवर का रंग पीला नजर आने लगता है. अगर तकिए के कवर को लंबे समय तक नहीं धोया जाए तो यह दाग और ज्यादा जिद्दी हो सकते हैं.

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पीले तकिए के कवर को सफेद करने के लिए चाहिए सिर्फ ये 2 चीजें

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  • बेकिंग सोडा
  • सफेद सिरका 

बेकिंग सोडा कपड़े से बदबू और कुछ जमा हुई गंदगी को हटाने में मदद कर सकता है, जबकि सफेद सिरका कुछ तरह की जमी गंदगी और मिनरल को ढीला करने में मदद करता है.

ऐसे करें तकिए के कवर की सफाई

1. सबसे पहले एक बाल्टी या टब में कवर के कपड़े के हिसाब से गुनगुना या गर्म पानी लें. अब इसमें करीब आधा कप बेकिंग सोडा डालें और पीले पड़े तकिए के कवर को लगभग 30 मिनट के लिए भिगोकर रखें.

2. इसके बाद कवर को अच्छी तरह पानी से धो लें और नॉर्मल डिटर्जेंट से वॉशिंग मशीन या हाथ से धोएं.

3. मशीन के रिंस साइकल में करीब 1 कप डिस्टिल्ड सफेद सिरका भी डाला जा सकता है. इससे कपड़े को फ्रेश करने और कुछ तरह की महक और गंदगी कम करने में मदद मिल सकती है. हालांकि, सफेद सिरका डालने से पहले तकिए के कवर का केयर लेबल जरूर पढ़ लें.

बेकिंग सोडा और सिरका एक साथ क्यों न मिलाएं?
सफाई के दौरान बेकिंग सोडा और सिरका डालते ही तेज झाग बनने लगता है, जिसे देखकर लगता है कि यही झाग दाग साफ कर रहा है. लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक दोनों को सीधे एक साथ मिलाने से उनकी क्षमता कम हो सकती है.

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इसलिए बेहतर है कि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भिगोने के दौरान और सिरके का इस्तेमाल बाद में रिंस साइकल में अलग से किया जाए.

दाग दिख रहा है तो ड्रायर में डालने की गलती न करें
अगर कवर धोने के बाद भी पीला दाग नजर आ रहा है तो उसे तुरंत ड्रायर में न डालें. ज्यादा गर्मी दाग को कपड़े में और ज्यादा सेट कर सकती है, जिससे बाद में उसे हटाना मुश्किल हो सकता है. कवर को सुखाने से पहले उसका केयर लेबल जरूर चेक करें.  

कवर को दोबारा पीला होने से कैसे बचाएं?
तकिए के कवर को बहुत लंबे समय तक बिना धोए इस्तेमाल न करें. अगर आप तकिए के कवर को जल्दी-जल्दी धोते हैं, तो उससे पसीने, तेल और स्किन केयर प्रोडक्ट्स की लेयर जमने का मौका कम होता है. चाहें तो तकिए के ऊपर पिलो प्रोटेक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

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