Chocolate Modak Recipe: बाजार की महंगी मिठाई नहीं, बाप्पा के लिए बनाएं चॉकलेट मोदक का भोग, विसर्जन से पहले लगाएं खास भोग

गणेश उत्सव के पावन पर्व पर बाप्पा को हर दिन नए-नए भोग चढ़ाने का उत्साह अलग ही होता है. विसर्जन के खास मौके पर अगर आप बाजार की मिलावटी और महंगी मिठाइयों की जगह कुछ नया और खास बनाना चाहते हैं, तो 'चॉकलेट मोदक' एक बेहतरीन विकल्प है. चॉकलेट का यह मॉडर्न अवतार पारंपरिक मोदक के स्वाद में चार चांद लगा देता है और खासकर बच्चों का तो यह सबसे पसंदीदा बन जाता है.

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इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है और इसे बिना किसी झंझट के घर में रखी गिनी-चुनी सामग्री से आसानी से तैयार किया जा सकता है. जब बप्पा को विसर्जन से पहले आप इस क्रीमी और स्वादिष्‍ट चॉकलेट मोदक का भोग लगाएंगे, तो वे बेहद प्रसन्न होंगे. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि!

सामग्री:

1 कप चॉकलेट कंपाउंड (डार्क या मिल्क चॉकलेट, बारीक कटी हुई)

1 कप ओरियो या कोई भी चॉकलेट बिस्किट का चूरा (फाइन पाउडर)

1/2 कप कंडेंस्ड मिल्क या मावा/खोया

2 बड़े चम्मच बारीक कटे मेवे (काजू, बादाम, पिस्ता)

1 बड़ा चम्मच देसी घी या बटर

1/4 कप हल्का गर्म दूध (आवश्यकतानुसार)

मोदक का सांचा

बनाने की विधि:

बिस्किट पाउडर बनाएं: चॉकलेट बिस्किट को मिक्सी के जार में डालकर बारीक पीस लें और एक बर्तन में निकालें.

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चॉकलेट पिघलाएं: एक बर्तन में पानी गर्म करें और उसके ऊपर कांच या स्टील का कटोरा रखकर कटी हुई चॉकलेट और 1 चम्मच घी डालकर पिघलाएं. आप चाहें तो 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव भी कर सकते हैं.

मिश्रण तैयार करें: अब बिस्किट पाउडर में पिघली हुई चॉकलेट, कंडेंस्ड मिल्क और कटे हुए मेवे (ड्राई फ्रूट्स) मिलाएं.

डो (आटा) बनाएं: सभी चीज़ों को हाथों से अच्छी तरह मिलाकर एक सॉफ्ट डो तैयार करें. अगर मिश्रण सूखा लगे, तो 1-2 चम्मच गर्म दूध मिला लें.

सांचे को ग्रीस करें: मोदक के सांचे पर हल्का-सा घी या बटर लगाएं.

मोदक शेप दें: तैयार चॉकलेट मिश्रण को सांचे में अच्छी तरह दबा-दबाकर भरें. इसके बाद सांचे को धीरे से खोलें और तैयार चॉकलेट मोदक को प्लेट में निकाल लें.

सेट होने दें: इसी तरह सारे मोदक तैयार कर लें और इन्हें 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाएं.

सर्व करें: बप्पा के विसर्जन से पहले इन लाजवाब और शाइनी चॉकलेट मोदक का भोग लगाएं!

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