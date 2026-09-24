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मालकिन पर सियार ने किया हमला, तो पिटबुल कुत्तों 'टाइगर' और 'मोटा' ने लगा दी जान की बाजी

बहराइच के असरौरा गांव में खेत पर काम करने गई महिला सालिया पर सियार ने हमला कर दिया. सियार ने उसके पैर और दोनों हाथों में काट लिया. महिला ने उसका मुंह दबाकर खुद को बचाने की कोशिश की. इसी दौरान साथ गए उसके पालतू पिटबुल कुत्ते टाइगर और मोटा वहां पहुंच गए और सियार को नोचकर मार डाला. घायल महिला का इलाज जारी है.

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पिटबुल ने सियार के हमले से मालकिन को बचाया. (Photo: Representational)
पिटबुल ने सियार के हमले से मालकिन को बचाया. (Photo: Representational)

बहराइच में पालतू कुत्तों की वफादारी का एक अलग मामला सामने आया है. यहां खेत में काम करने गई महिला पर सियार ने हमला कर दिया. महिला के साथ उसके दो पालतू पिटबुल कुत्ते भी खेत पर गए थे. सियार ने जैसे ही महिला पर हमला किया, दोनों कुत्तों ने उस पर धावा बोल दिया. उन्होंने हमला करने वाले सियार को नोचकर मार डाला. घटना जिले के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के असरौरा गांव की है. महिला का नाम सालिया बताया गया है. वह अपने खेत में काम करने गई थी. इसी दौरान खेत की मेढ़ पर पानी काटते समय वहां बैठे सियार ने अचानक उस पर हमला कर दिया.

घायल सालिया ने बताया कि वह खेत की मेढ़ पर पानी काटने गई थी. इसी दौरान सियार ने उस पर हमला कर दिया. महिला के मुताबिक, सियार ने उस पर तीन बार हमला किया. पहले सियार ने उसके पैर में काटा. इसके बाद उसके एक हाथ को निशाना बनाया और फिर दूसरे हाथ में काट लिया. अचानक हुए हमले के बाद महिला ने सियार का मुंह दबाने की कोशिश की. सालिया के मुताबिक, इसी दौरान उसके साथ खेत पर गए पालतू पिटबुल कुत्ते टाइगर और मोटा वहां पहुंच गए. दोनों कुत्तों ने अपनी मालकिन पर हमला करने वाले सियार को पकड़ लिया और उस पर हमला कर दिया.

पिटबुल कुत्तों ने मालकिन को बचाया
पिटबुल कुत्तों ने मालकिन को बचाया

तीन बार सियार ने महिला को काटा

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सालिया ने बताया कि उसके पालतू कुत्तों ने सियार को नोचकर मार डाला. महिला के मुताबिक, अगर उसके दोनों कुत्ते समय पर वहां नहीं पहुंचते तो सियार का हमला और गंभीर हो सकता था. घटना के बाद घायल सालिया को इलाज के लिए बहराइच के महाराजा सुहेल देव मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. वहां उसका इलाज किया जा रहा है. महिला ने बताया कि वह खेत पर अपने रोजमर्रा के काम के लिए गई थी. उसे अंदाजा नहीं था कि खेत में बैठे सियार से उसका सामना हो जाएगा.

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टाइगर और मोटा ने सियार को नोचकर मार डाला

अचानक हुए हमले में वह घायल हो गई. सालिया ने बताया कि उसके पालतू पिटबुल कुत्तों के नाम टाइगर और मोटा हैं. दोनों कुत्ते उसके साथ खेत पर गए थे. सियार के हमला करने के बाद उन्होंने अपनी मालकिन को बचाने के लिए उस पर हमला कर दिया. इस घटना में सालिया घायल हुई है, लेकिन उसके दोनों पालतू कुत्तों ने हमला करने वाले सियार को मौके पर ही मार डाला. फिलहाल महिला का महाराजा सुहेल देव मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है.

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