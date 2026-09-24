'मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी...', प्रेमी को देखते ही भड़की लड़की, दुपट्टे से बांधकर बीच सड़क किया हंगामा

उत्तर प्रदेश के बांदा में कचहरी क्षेत्र में एक युवती ने कथित प्रेमी को अचानक सामने देखा और उसे पकड़ लिया. इसके बाद भीड़ के बीच दुपट्टे से उसके हाथ बांध दिए. फिर काफी देर तक हंगामा चलता रहा. आसपास मौजूद लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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वायरल वीडियो में युवती कथित तौर पर युवक पर गंभीर आरोप लगाती नजर आ रही है. उसका कहना है कि दोनों पिछले तीन साल से रिलेशन में थे. युवती का आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया और अब शादी से मुकर रहा है. उसने यह भी दावा किया कि युवक आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था.

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युवती का कहना था कि उसने युवक के खिलाफ जसपुरा थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया था. उसने आरोप लगाया कि युवक के परिजनों ने उसे बंगाल भेज दिया था और वह करीब तीन महीने से लापता था. कचहरी में नजर आते ही युवती ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दे दी. युवक भीड़ के बीच खुद को छुड़ाने की कोशिश करता दिखाई दिया, लेकिन युवती ने उसे नहीं छोड़ा.

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तारीख पर कचहरी पहुंचा था युवक

मामला बांदा के जसपुरा थाना क्षेत्र का है. पुलिस के मुताबिक, इसी इलाके की रहने वाली बालिग युवती कचहरी क्षेत्र में मौजूद थी. कथित प्रेमी की तारीख होने के चलते युवक भी वहां पहुंचा था. जैसे ही युवती की नजर उस पर पड़ी, उसने उसे पकड़ लिया और दुपट्टे से हाथ बांधकर पुलिस को सूचना दी.

पुलिस के मौके पर पहुंचने तक युवती काफी गुस्से में थी. वीडियो में वह मौजूद लोगों के सामने अपनी आपबीती बताते हुए युवक पर कई आरोप लगाती सुनाई दे रही है. उसका कथित आरोप है कि तीन साल तक रिश्ता रखने के बाद अब युवक खुद को नाबालिग बता रहा है और शादी करने से पीछे हट रहा है.

युवती ने यह भी आरोप लगाया कि युवक ने शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया और अब उसकी तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी दे रहा है. उसने पुलिस से युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. घटनाक्रम के दौरान कचहरी क्षेत्र में काफी देर तक अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही.

युवक के नाबालिग होने पर पुलिस ने बताया कानूनी पेंच

पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई और उनकी काउंसलिंग कराई. पुलिस का कहना है कि दस्तावेजों में युवक के नाबालिग होने के चलते उसकी गिरफ्तारी संभव नहीं है. युवती के बयान और मामले की विवेचना के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया की जा रही है. पुलिस के मुताबिक, कोर्ट से जो भी आदेश मिलेगा, उसका पालन कराया जाएगा.

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डिप्टी SP प्रतिज्ञा सिंह ने बताया कि बांदा के जसपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली खुशबू खातून ने जसपुरा निवासी युवक सुलेमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. मामले की विवेचना पहले से चल रही है. पुलिस को सूचना मिली थी कि वादिया और विपक्षी संकट मोचन मंदिर के पास आपस में झगड़ रहे हैं.

सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची. वहां वादिया ने बताया कि उसने विपक्षी को पकड़ लिया है. पुलिस ने युवती को समझाया कि दस्तावेजों में युवक के किशोर होने के कारण उसकी गिरफ्तारी संभव नहीं है. दोनों पक्षों को थाने लाकर मामले का निस्तारण कराया जा रहा है. पुलिस के अनुसार, मामले में विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है.

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