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Bhuna Chana Modak: न गैस जलाना और न भूनना, घर में सिर्फ 4 चीजों से बनाएं भुने चने के टेस्टी और खस्ता मोदक, बाप्पा को आएंगे पसंद

Chana Modak: अगर आप भी बाप्पा के लिए घर पर मोदक बनाना चाहते हैं तो यहां हम आपको भुने चने के टेस्टी और खस्ता मोदक बनाने की रेसिपी बता रहे हैं जो झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं.

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भुना चना मोदक (Photo: ITG)
भुना चना मोदक (Photo: ITG)

Chana Modak: त्योहारों के मौसम में बप्पा को भोग लगाने के लिए या मेहमानों का मुंह मीठा कराने के लिए अक्सर हम बाजार से महंगी मिठाइयां लाते हैं, जिनमें मिलावट का डर भी रहता है. लेकिन इस बार बाजार की मिलावटी मिठाइयों को कहें अलविदा और घर पर ही बनाएं एकदम टेस्टी, क्रंची और हेल्दी चना दाल मोदक.

इस रेसिपी की सबसे खास बात यह है कि इसे बनाने के लिए न तो आपको गैस जलानी है, न मावा पकाना है और न ही घंटों की मेहनत करनी है. भुने चने और पौष्टिक मेवों से बने ये मोदक मिनटों में तैयार हो जाते हैं और स्वाद में बाजार की महंगी मिठाइयों को भी पीछे छोड़ देते हैं. आइए जानते हैं इसे बनाने का एकदम आसान तरीका.

सामग्री:

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1 कप भुने चने (बिना छिलके वाले)

1/2 कप गुड़ का पाउडर या पिसी हुई चीनी

1/4 कप कटे हुए मिक्स मेवे (काजू, बादाम, पिस्ता)

2-3 बड़े चम्मच घी (पिघला हुआ)

1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर

1-2 बड़े चम्मच दूध (बांधने के लिए)

मोदक का सांचा 

बनाने की विधि:

सबसे पहले भुने हुए चनों को मिक्सी के जार में डालकर एकदम बारीक पीसकर महीन पाउडर बना लें.

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अब इस पाउडर को एक बड़े बर्तन में निकालें. इसमें पिसी हुई चीनी/गुड़ पाउडर, इलायची पाउडर और बारीक कटे मेवे डालकर अच्छी तरह मिला लें.

इस मिश्रण में थोड़ा-थोड़ा करके पिघला हुआ घी डालें और हाथों से अच्छी तरह मिलाते हुए बाइंडिंग कंसिस्टेंसी बना लें. अगर  मिश्रण सूखा लगे तो उसमें दूध मिला सकते हैं.

अब मोदक के सांचे में थोड़ा-सा घी लगाकर उसे ग्रीस करें. तैयार मिश्रण को सांचे में अच्छी तरह दबा-दबाकर भरें.

सांचे को धीरे से खोलें और तैयार मोदक को प्लेट में निकाल लें. इसी तरह सारे मोदक तैयार कर लें. लीजिए, बिना गैस जलाए मिनटों में तैयार हैं आपके स्वादिष्ट और पौष्टिक चना दाल मोदक.

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