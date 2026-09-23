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'अपने नेता को खुश करने के लिए...', इकरा हसन पर उदित राज का तंज

यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस और सपा के बीच सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान के बीच नेताओं की बयानबाजी भी तेज है. इकरा हसन के बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने पलटवार किया और कहा कि 2024 का चुनाव दोनों दलों ने साथ मिलकर लड़ा था. वहीं उन्होंने अखिलेश यादव की PDA रथ यात्रा को लेकर भी कहा कि आखिरकार 2024 वाले समीकरण पर ही चुनाव लड़ा जाएगा.

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सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर सस्पेंस बरकरार है (फोटो- ITG)
सपा और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर सस्पेंस बरकरार है (फोटो- ITG)

यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन, सीट शेयरिंग पर सस्पेंस बरकरार है. इस बीच नेताओं की बयानबाजी जारी है. अब कांग्रेस नेता उदित राज ने सपा सांसद इकरा हसन पर सवाल उठाया है. साथ ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की PDA रथ यात्रा पर भी बात की. 

उदित राज ने कहा, 'सब अपने नेता के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर बातें करते हैं या उन्हें खुश करने के लिए ऐसी बातें करते हैं. उनकी अपनी भावना होती है. पूरा उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव के लिए भी है और अन्य दलों के लिए भी है. वे इसे (PDA रथ यात्रा) कहीं से भी शुरू करें. इधर-उधर से बयान आते रहते हैं लेकिन अंत में जिस समीकरण पर लोकसभा चुनाव लड़ा गया है, उसी समीकरण पर हम 2027 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे.'

बता दें कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स का दौर जारी है. कांग्रेस नेता सपा पर दबाव बना रहे हैं तो वहीं सपा के बड़े नेता भी अब खुलकर पलटवार कर रहे हैं.

इमरान मसूद और इकरा हसन के वार-पलटवार के बाद कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने इमरान मसूद का समर्थन कर दिया है। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा, "इमरान मसूद ने गलत क्या कहा है ? सही समय पर सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए ताकि प्रत्याशियों को ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके।"

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दरअसल, सपा सांसद इकरा हसन ने कहा था कि कांग्रेस अपने दम पर कुछ नहीं कर पाएगी. इसपर पलटवार करते हुए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा था कि सपा भी कांग्रेस के बिना सरकार नहीं बना पाएगी.

वहीं कांग्रेस प्रवक्ता असीम वकार ने भी इकरा हसन पर पलटवार किया था. असीम ने कहा, 'इकरा हसन सियासत मे बिलकुल नई-नई आई हैं, वो ये भूल गईं कि बिना कांग्रेस के सहयोग के वो सांसद नहीं बन सकती थीं और अखिलेश भी बिना कांग्रेस और बिना राहुल गांधी के सहयोग के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं.'

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव का भी इसपर बयान आया. शिवपाल ने मंगलवार को अपने देवरिया दौरे पर कांग्रेस के बयानों को लेकर कहा, 'दूसरे जो बोल रहे हैं, उनकी तो चलेगी नहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही सीटों पर निर्णय लेंगे.'

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