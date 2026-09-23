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'देश में दोबारा हो चुनाव', CEC vs चुनाव आयुक्त मतभेद मामले पर उद्धव ठाकरे ने किया सवाल

चुनाव आयोग में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर मतभेद की रिपोर्ट के बीच शिवसेना(UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

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उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना (File photo: ITG)
उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना (File photo: ITG)

चुनाव आयोग में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर मतभेद की रिपोर्ट के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस पर सवाल उठाए हैं. शिवसेना(UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने CEC ज्ञानेश कुमार पर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हुए हैं, उन्हें रद्द कर दोबारा चुनाव कराए जाएं. साथ ही, उन्होंने भविष्य के चुनाव बैलेट पेपर से कराने की भी मांग की है.

लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश: उद्धव ठाकरे

उद्धव ने कहा कि पिछले कुछ महीनों से सभी विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग में गड़बड़ी को लेकर शिकायत की थी. उनका कहना है कि अब दुनिया के सामने ज्ञानेश कुमार का असली चेहरा आ गया है. 

शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि CEC ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व वाला गिरोह लोकतंत्र को खत्म करने में शामिल हैं. उद्धव ठाकरे ने सवाल किया कि इस घोटाले के सूत्रधार कौन हैं. उन्होंने कहा, 'अगर इस घोटाले के सूत्रधार केंद्रीय गृह मंत्री हैं तो उनपर भी मुकदमा चलना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए'.

शिवसेना ने सबसे पहले उठाई थी आवाज: उद्धव ठाकरे
 
उन्होंने दावा किया कि इन गड़बड़ियों के खिलाफ सबसे पहले शिवसेना ने आवाज उठाई थी. उनका कहना है कि इन गड़बड़ियों की सबसे पहली शिकार शिवसेना बनी थी. उन्होंने इसे गैर कानूनी बताया. उद्धव ने NCP और TMC में हुई टूट का भी जिक्र करते हुए इसे गैरकानूनी बताया. उद्धव ठाकरे ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा, 'ज्ञानेश कुमार को तुरंत जेल भेजा जाना चाहिए.'

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यह भी पढ़ें: चुनाव आयोग में रार पर विपक्ष का वार... जानें राहुल गांधी-अखिलेश यादव, सिब्बल-सिंघवी-केजरीवाल ने किन तर्कों से घेरा

बैलेट पेपर से हों चुनाव: उद्धव ठाकरे

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का कहना है कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल समेत जिन भी राज्यों में हाल में चुनाव हुए हैं उन्हें रद्द किया जाना चाहिए. उनकी मांग है कि जिन राज्यों में ज्ञानेश कुमार के CEC रहते हुए चुनाव हुए हैं वहां दोबारा चुनाव होने चाहिए. 

इसके अलावा, उद्धव ने यह भी मांग की है कि चुनाव बैलेट पेपर पर होने चाहिए. उनका कहना है कि भविष्य के सभी चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए. 

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