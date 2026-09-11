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Besan Burfi: बाजार की महंगी-मिलावटी मिठाई को कहें बाय, घर में पड़े बेसन और देसी घी से बनाएं टेस्टी बर्फी, देखते ही मुंह में आएगा पानी

Besan Burfi: अगर आप भी मीठे के शौकीन हैं और बाजार से अक्सर मिठाई खरीदकर लाते हैं तो अब ऐसा न करें. यहां हम आपको घर पर ही बेसन और देसी घी की टेस्टी मिठाई बनाने का तरीका बता रहे हैं.

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बेसन की बर्फी (Photo: ITG)
बेसन की बर्फी (Photo: ITG)

Besan Burfi: त्योहारों के सीजन में या जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो बाजार से महंगी और मिलावटी मिठाइयां खरीदने के बजाय घर पर ही शुद्ध मिठाई बनाना सबसे अच्छा विकल्प होता है. अगर आपके घर में साधारण बेसन और शुद्ध देसी घी मौजूद है तो आप बिना मावा और बिना किसी झंझट के मिनटों में एकदम सॉफ्ट, दानेदार और मुंह में घुल जाने वाली बेसन बर्फी तैयार कर सकते हैं. देसी घी में भुने हुए बेसन का सोंधापन इस बर्फी को ऐसा बेहतरीन स्वाद देता है कि इसके आगे बाजार की महंगी मिठाइयां भी फीकी लगेंगी.

सामग्री:

बेसन - 2 कप

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शुद्ध देसी घी - 1/2 कप

पिसी हुई चीनी (बूरा/तगार) - 1 कप

इलायची पाउडर - 1/2 छोटा चम्मच

बारीक कटे हुए काजू व बादाम - 2 बड़े चम्मच (सजावट के लिए)

दूध - 2 बड़े चम्मच (दानेदार टेक्सचर देने के लिए)

बनाने का तरीका

एक भारी तले की कढ़ाई में देसी घी गरम करें. अब इसमें 2 कप बेसन डालें और धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनें.

जब बेसन 8-10 मिनट भुन जाए और उसमें से सोंधी खुशबू आने लगे, तब इसमें 2 बड़े चम्मच दूध के छींटे मारें. इससे बेसन में हलवाई जैसा बढ़िया दाना बन जाएगा.

बेसन का रंग हल्का सुनहरा होने पर गैस बंद कर दें और कढ़ाई को आंच से उतार लें. मिश्रण को 3-4 मिनट तक चलाएं ताकि यह हल्का गुनगुना रह जाए.

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जब बेसन हाथ लगाने लायक गुनगुना हो जाए, तब इसमें 1 कप पिसी हुई चीनी और इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिला लें. ध्यान रखें कि एकदम गरम बेसन में चीनी मिलाने से वह पानी छोड़ देगी और बर्फी सख्त हो जाएगी.

एक थाली या ट्रे में थोड़ा सा घी लगाकर चिकना कर लें. तैयार बेसन के मिश्रण को थाली में डालकर एकसमान फैलाएं और ऊपर से कटे हुए काजू-बादाम दबा दें.

मिश्रण को 20-30 मिनट के लिए सेट होने दें. फिर चाकू की मदद से बर्फी के आकार में काट लें. आपकी सोंधी और स्वादिष्ट बेसन बर्फी तैयार है.

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