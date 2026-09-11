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'9 महीने के बच्चे का पासपोर्ट तक किया स्कैन...', दिल्ली एयरपोर्ट की ड्यूटी-फ्री शॉप पर बड़ा हंगामा, अमेरिका से लौटी महिला का वीडियो

Delhi Airport Duty Free Passport Scam: अमेरिका से आई महिला ने IGI एयरपोर्ट पर 1 बोतल शराब के लिए 9 महीने के बच्चे समेत पूरे परिवार का पासपोर्ट स्कैन करने का आरोप लगाया. दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जांच के दिए आदेश.

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अमेरिका से आए NRI परिवार के आरोप से हड़कंप.(Photo:instagram)
अमेरिका से आए NRI परिवार के आरोप से हड़कंप.(Photo:instagram)

अमेरिका (US) से भारत लौटे एक एनआरआई दंपति ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट पर सुरक्षा, डाटा प्राइवेसी और संभावित स्मगलिंग रैकेट को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला यात्री का दावा है कि टर्मिनल 3 के आगमन क्षेत्र में स्थित पहली ड्यूटी-फ्री शॉप पर केवल एक बोतल शराब खरीदने के बदले कर्मचारियों ने उनके 9 महीने के बच्चे और छोटे बच्चे समेत पूरे परिवार के पासपोर्ट स्कैन कर लिए.

इस पूरी घटना की आपबीती बताते हुए यात्री पूजा तोमर सिकरवार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि "आईजीआई एयरपोर्ट पर स्कैम की लिमिट क्रॉस हो चुकी है."

'ऑफर का बहाना और दांत दिखा दिए'

वीडियो में पूजा सिकरवार ने घटना का पूरा विवरण देते हुए कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं. नियम के मुताबिक, ड्यूटी-फ्री दुकान से खरीदारी करने पर सिर्फ सामान खरीदने वाले व्यक्ति का ही पासपोर्ट और बोर्डिंग पास स्कैन किया जाता है. लेकिन दुकानदारों ने पूरे परिवार के डॉक्यूमेंट्स मांग लिए. 

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जब पति ने सभी पासपोर्ट स्कैन करने का विरोध किया, तो कर्मचारियों ने बहाना बनाया कि वे "अन्य पासपोर्ट्स पर कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट या ऑफर चेक कर रहे हैं." बाद में ऑफर के नाम पर 10% डिस्काउंट का मामूली हवाला दिया गया.

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स्मगलिंग और डाटा लीक का खतरा

पीड़ित महिला ने आशंका जताई कि यात्रियों को बिना बताए उनके पासपोर्ट स्कैन करके पर्सनल डाटाबेस तैयार किया जा रहा है. इसके जरिए उन लोगों के नाम पर ड्यूटी-फ्री का सामान (जैसे शराब, सिगरेट आदि) पास कराकर बाहर स्मगल (तस्करी) किया जा सकता है, जिन्होंने वह सामान खरीदा ही नहीं.

बदसलूकी का आरोप
 
महिला ने बताया कि जब उनके पति ने कर्मचारियों को टोकते हुए कहा कि 'यू शुड नॉट डू दैट' (आपको ऐसा नहीं करना चाहिए), तो वहां मौजूद कर्मचारी हंसने लगे और दांत दिखा दिए.

एयरपोर्ट अथॉरिटी का कड़ा रुख, जांच के आदेश

इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल होने और विदेशी पर्यटकों-यात्रियों में देश की छवि खराब होने की बात सामने आने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया है.

अथॉरिटी ने आधिकारिक हैंडल से कमेंट करते हुए लिखा, "हमने इस आरोप को बेहद गंभीरता से लिया है. यात्रियों के पासपोर्ट और निजी जानकारी को अनधिकृत या अनुचित तरीके से संभालना या स्कैन करना गंभीर चिंता का विषय है."

अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि मामले की पूरी और निष्पक्ष जांच की जाएगी. यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो दोषी कर्मचारियों और संबंधित एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.  

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एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पूजा सिकरवार से उनका संपर्क नंबर, यात्रा का समय और संबंधित आउटलेट की सटीक जानकारी मांगी है ताकि सीसीटीवी फुटेज और बिलिंग सिस्टम लॉग्स के जरिए जांच को आगे बढ़ाया जा सके.

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