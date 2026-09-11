scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गुजरात विधानसभा में वंदे मातरम पर बवाल, कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला पर एक्शन की तैयारी

गुजरात विधानसभा में वंदे मातरम गान के दौरान कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला के बैठे रहने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. विधानसभा अध्यक्ष ने पूरे मामले को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया है.

Advertisement
X
सरकार की ओर से उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने इस मुद्दे पर 'पॉइंट ऑफ ऑर्डर' उठाया. (Photo: PTI/ITG)
सरकार की ओर से उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने इस मुद्दे पर 'पॉइंट ऑफ ऑर्डर' उठाया. (Photo: PTI/ITG)

गुजरात विधानसभा में 'वंदे मातरम' गान के दौरान हुए विवाद पर विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला लेते हुए पूरे मामले को विशेषाधिकार समिति को भेज दिया है. सत्र की शुरुआत में 'वंदे मातरम' के दौरान कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला अपने स्थान पर बैठे गए थे. सरकार की ओर से उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने इस मुद्दे पर 'पॉइंट ऑफ ऑर्डर' उठाया. उन्होंने कहा कि इमरान खेड़ावाला के इस आचरण से न केवल 'वंदे मातरम' का अपमान हुआ है, बल्कि सदन और विधानसभा अध्यक्ष का भी अनादर हुआ था.

विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी ने सदन में कहा कि मैंने सारे वीडियो फूटेज देखे, जिसमें यह बात साबित हुए की वंदे मातरम के पठन के दौरान विधायक इमरान खेडावाला अपने स्थान पर बैठ गए थे. उन्होंने वंदे मातरम के पठन का विरोध किया था. यह सिर्फ गान का विरोध नहीं सदन का भी अपमान था. संसदीय प्रणाली को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की सूचना के आधार पर यह साफ है कि राष्ट्रीय गान के पठन के दौरान नियमों का पालन न करना कानूनी अपराध है. जिसके लिए सजा का प्रावधान भी है. 

सदन की शुरुआत में वंदे मातरम का गान प्रणाली है जिसका सभी को पालन करना जरुरी है. केंद्र सरकार के कानून के मुताबिक 6 अंतरे वाला वंदे मातरम का पठन जरुरी है. ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और सदन के अवमान को लेकर नियम है जिसके आधार पर कदम उठाए जा सकते है. इमरान खेड़ावाला ने खुलेआम सदन का अपमान किया है उसके लिए उन्हें अपनी बात करने का एक मौका मिलना चाहिए पर उन्होंने सदन में रहकर अपनी बात नहीं रखी. 

सम्बंधित ख़बरें

Abdullahs stand for full Vande Mataram weeks after Sonia’s objection
वंदे मातरम् न अपनाया है, न अपनाएंगे...', राष्ट्रगीत पर बदल गए उमर के तेवर
Karnataka CM DK Shivkumar
कर्नाटक में सरकारी कार्यक्रमों में गाए जाएंगे वंदे मातरम् के सिर्फ दो स्टैंजा
'राहुल मियां' वंदेमातरम का महत्व समझ नहीं सकते', नितिन नवीन का वार
विधानसभा में वंदे मातरम को लेकर क्यों मचा सियासी घमासान ? देखें गुजरात आजतक
vande mataram dispute nc slams congress
वंदे मातरम विवाद: नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सिद्धारमैया-रेवंत रेड्डी का वीडियो दिखा कांग्रेस को घेरा
Advertisement

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने जब मीडिया के समक्ष बात की तब कहा कि अपने पक्ष की ओर से उन्होंने यह किया और जान बूझकर यह किया था. अध्यक्ष की बात भी उन्होंने नहीं मानी जो अवमानना है. भारतीय संसद और सभी विधानमंडलो को चलाने वाले अध्यक्षों को विशेष अधिकार मिला है. अध्यक्ष को मिले अधिकार के अनुसार विधायक इमरान खेड़ावाला ने किया कृत्य सदन का अवमान है और इसलिए इस मामले को विशेषाधिकार समिति को भेजा जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    पुतिन के साथ क्यों चलता है वो सीक्रेट सूटकेस? जानिए रूस के राष्ट्रपति की सुरक्षा का सच |
    भारत मंडपम में PM मोदी-पुतिन की मुलाकात, किन मुद्दों पर हुई चर्चा? देखें दंगल |
    900 ATM कार्ड, 167 SIM और 88 पासबुक, मुंबई में साइबर गैंग के 3 आरोपी गिरफ्तार, 300 करोड़ के फ्रॉड का शक |
    एक साथ गायब हुईं 4 सहेलियां, स्कूल के पास बंद हुआ मोबाइल... पुलिस जांच में जुटी |
    मध्य प्रदेश में अवैध शराब पर फूटा महिलाओं का गुस्सा! सड़क पर फेंकी शराब की पेटियां! |
    दिल्ली के सत्य निकेतन हादसे ने लील ली कई ज‍िंदगियां, अब क्या एक्शन ले रही है सरकार? |
    हाथी की गर्दन में फंसा टायर, वनकर्मियों ने किया सफल रेस्क्यू |
    'मिस्टर सिंह, देश छोड़ो या नतीजा भुगतो'... US में DHS की पोस्ट पर बवाल, सिख संगठनों ने बताया नस्लवादी |
    'मेरे साथ सोना है तो...', कास्टिंग डायरेक्टर के सामने रखी शर्त, एक्ट्रेस ने दिखाई बोल्डनेस, किया कॉम्प्रोमाइज? |
    Besan Burfi: बाजार की महंगी-मिलावटी मिठाई को कहें बाय, घर में पड़े बेसन और देसी घी से बनाएं टेस्टी बर्फी, देखते ही मुंह में आएगा पानी
    Advertisement