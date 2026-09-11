वामिका गब्बी को भूले फिल्म DC के मेकर्स? गिफ्ट में नहीं दी लग्जरी BMW कार, उठे सवाल

अरुण मथेश्वरन की फिल्म 'DC' अगस्त में सिनेमाघरों में रिलीज हुई और इसे अच्छे रिव्यू मिले. इस फिल्म से फिल्ममेकर लोकेश कनगराज ने एक्टर के तौर पर डेब्यू किया और मूवी ने दुनिया भर में ₹100 करोड़ की कमाई की. तारीफ के तौर पर, सन पिक्चर्स के कलानिधि मारन ने टीम को धन्यवाद देने के लिए BMW कारें तोहफे में दी. हालांकि वामिका गब्बी के फ़ैन्स इस बात से नाराज हो गए.
दरअसल गुरुवार शाम को, सन पिक्चर्स के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया गया. जिसमें कलानिधि, अरुण, लोकेश और म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर को नई BMW कारें तोहफे में दे रहे हैं. हालांकि इसमें वामिका गब्बी नहीं दिखाई दी.
कैप्शन में लिखा था, 'मिस्टर कलानिधि मारन ने ब्लॉकबस्टर #DC की सफलता के लिए अरुण मथेश्वरन, लोकेश कनगराज और अनिरुद्ध को बधाई दी और उन्हें नई BMW कारों की चाबियां सौंपीं!"
वामिका गब्बी के फैंस नाराज
वामिका के फैन्स इस बात से नाराज थे कि 'DC' में उनकी परफॉर्मेंस की काफी तारीफ हुई और फिल्म की सफलता में उनका भी योगदान था. एक फैन ने X पर वीडियो को रीशेयर करते हुए लिखा, 'वामिका को कम से कम एक स्कूटी तो दिला देते.'
एक और फैन ने लिखा, "तो क्या संजना को साइकिल मिलेगी... सबको एक जैसा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए,' उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया कि संजना कृष्णमूर्ति को भी कोई तोहफा नहीं मिला.
एक X यूज़र ने पूछा, 'एक दिलचस्प सवाल - साउथ में फिल्म की सफलता के बाद कार तोहफे में देना एक चलन है, तो ये लोग तोहफे में मिलने वाली इतनी सारी कारों का क्या करते हैं? वैसे, यह देखना बहुत निराशाजनक है कि वामिका के लिए कोई कार नहीं थी, वह तो फिल्म की जान थीं.'
कई लोगों ने सवाल उठाया कि जब पुरुषों की तारीफ हो रही थी, तो DC की महिला लीड्स को नजरअंदाज क्यों किया गया?
रेडिट पर भी इस बारे में बहस होती रही, जिसमें एक व्यक्ति ने लिखा, "मेरे लिए वह फ़िल्म का सबसे अच्छा हिस्सा थीं.' एक और व्यक्ति ने पूछा, 'क्या आप भूल गए? यह कॉलीवुड है; यहां हम महिलाओं का सम्मान नहीं करते.'
फिल्म ने कमाए 100 करोड़ रुपये
अरुण की DC में लोकेश ने देवदास, यानी दास नाम के एक अपराधी का किरदार निभाया. वामिका ने चंद्रा नाम की एक शोषित सेक्स वर्कर का रोल किया, जबकि संजना ने पार्वती नाम की एक बार सिंगर का किरदार निभाया. ट्रेड वेबसाइट Sacnilk के अनुसार, DC ने दुनिया भर में ₹103.06 करोड़ की कमाई की.