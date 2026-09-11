फैक्ट चेक: DU में यूजीसी नियमों के खिलाफ नारेबाजी का नहीं है ये वीडियो, ये है असल मामला

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि कुछ लोग दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर यूजीसी एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करने लगे.
इस वीडियो में किसी ऑडिटोरियम के अंदर से कुछ लोग एक शख्स को घसीटते हुए बाहर निकालते नजर आ रहे हैं. वहीं हॉल में मौजूद कई लोग ‘गो बैक’ के नारे लगा रहे हैं. इसे शेयर करने वाले कुछ यूजर्स का कहना है कि ये नारेबाजी यूजीसी के नए कानूनों के खिलाफ हो रही थी.
वीडियो को शेयर करते हुए एक व्यक्ति ने लिखा, “पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी हिला दी, शाबाश मेरे शेरों. अगर आप भी इससे सहमत हैं तो इसे आगे बढ़ाएं. #यूजीसी_रोलबैक.”
आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि इस वीडियो का यूजीसी नियमों की वापसी की मांग से कोई लेना-देना नहीं है. असल में कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI समेत कुछ छात्रों ने सत्य निकेतन हादसे को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की थी.
कैसे पता लगाई सच्चाई?
वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें ये 8 सितंबर के एक एक्स पोस्ट में मिला. पोस्ट के मुताबिक, ये वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, जहां सत्य निकेतन में हुए बिल्डिंग हादसे के बाद कुछ छात्रों ने कुलपति पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ नारेबाजी की.
इस जानकारी के साथ सर्च करने पर हमें ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ और ‘जागरण’ की 9 सितंबर की रिपोर्ट्स मिलीं. इन रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये घटना 8 सितंबर की है, जब कांग्रेस के छात्र संगठन नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) के सदस्यों ने सत्य निकेतन में हुए हादसे को लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर वीसी योगेश सिंह के खिलाफ नारेबाजी की थी.
‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ की रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रदर्शन में NSUI कार्यकर्ता और कैंपस लॉ सेंटर के छात्र राम निवास बिश्नोई भी शामिल थे. हिंदी विभाग की ओर से फैकल्टी ऑफ आर्ट्स स्थित वंदे मातरम ऑडिटोरियम में ‘विकसित भारत: हिंदी भाषा और साहित्य’ विषय पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कुलपति योगेश सिंह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे. कार्यक्रम के दौरान बिश्नोई समेत कुछ छात्रों ने कुलपति के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिश्नोई, कुलपति से सवाल कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें ऑडिटोरियम से बाहर ले जाया गया. प्रदर्शन के दौरान ‘डीयू वीसी गो बैक’, ‘वीसी शर्म करो’, ‘पीजी हॉस्टल दो’ और ‘अकाउंटेबिलिटी तय करो’ जैसे नारे लगाए गए थे.
इसके बाद हमने राम निवास बिश्नोई का इंस्टाग्राम हैंडल भी देखा. यहां इसी घटना का एक दूसरे एंगल से रिकार्ड किया गया वीडियो भी मौजूद है. इस वीडियो में बिश्नोई को ऑडिटोरियम से बाहर ले जाते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में वो कुलपति के सामने सत्य निकेतन हादसे को लेकर सवाल उठाते नजर आते हैं, जिसके बाद कुछ लोग उन्हें पकड़कर बाहर ले जाते हैं.
साफ है कि वायरल वीडियो के साथ किए जा रहे दावे बेबुनियाद हैं.