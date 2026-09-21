Beetroot Ice Cubes for Skin: गुलाब की तरह खिलेगा चेहरा! घर पर बने चुकंदर आइस क्यूब्स से ऐसे करें मसाज

Beetroot Ice Cubes for Skin: आजकल ग्लोइंग और फ्रेश स्किन पाने के लिए लोग कई तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट्स के साथ-साथ घरेलू नुस्खे भी आजमाते हैं. उन्हीं में से एक है चुकंदर से बने आइस क्यूब्स. चुकंदर में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जबकि बर्फ की ठंडक चेहरे को कुछ समय के लिए ठंडक और फ्रेशनेस देने में मदद कर सकती है.

और पढ़ें

खास बात यह है कि चुकंदर के आइस क्यूब्स को घर पर बनाना काफी आसान है. इसके लिए आपको सिर्फ चुकंदर और थोड़ा सा पानी चाहिए. चाहें तो इसमें एलोवेरा जेल, गुलाब जल या विटामिन ई ऑयल भी मिला सकते हैं. तो आइए जानते हैं चुकंदर के आइस क्यूब्स कैसे तैयार करें और चेहरे पर इन्हें इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है.

चुकंदर के आइस क्यूब्स बनाने के लिए क्या चाहिए?

चुकंदर

थोड़ा सा पानी

1 चम्मच एलोवेरा जेल (ऑप्शनल)

गुलाब जल (ऑप्शनल)

थोड़ा सा विटामिन E ऑयल (ऑप्शनल)

कैसे बनाएं चुकंदर के आइस क्यूब्स?

सबसे पहले एक मध्यम आकार का चुकंदर अच्छी तरह धोकर छील लें. अब इसे छोटे टुकड़ों में काटकर थोड़ा सा पानी डालें और ब्लेंडर में अच्छी तरह पीस लें. अगर आप बिल्कुल साफ जूस चाहते हैं तो इसे छलनी या मलमल के कपड़े से छान सकते हैं. अब इसमें एक चम्मच एलोवेरा जेल, थोड़ा सा गुलाब जल या विटामिन E ऑयल मिला सकते हैं. हालांकि, ये चीजें डालना जरूरी नहीं है. सिर्फ चुकंदर के जूस से भी आइस क्यूब्स तैयार किए जा सकते हैं. तैयार मिश्रण को साफ आइस क्यूब ट्रे में डालें और करीब 4 से 6 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें. जब ये पूरी तरह जम जाएं तो क्यूब्स को निकालकर एयरटाइट कंटेनर या जिप लॉक बैग में रख सकते हैं. इन्हें करीब दो हफ्ते तक फ्रीजर में स्टोर किया जा सकता है.

चेहरे पर कैसे लगाएं?

Advertisement

आइस क्यूब को सीधे चेहरे पर लगाने के बजाय इसे किसी पतले और मुलायम कपड़े में लपेट लें. इससे बहुत ज्यादा ठंड की वजह से स्किन पर जलन होने का खतरा कम रहेगा. अब इसे चेहरे और गर्दन पर हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में घुमाएं. इसे करीब 1-2 मिनट तक ही इस्तेमाल करें.

आप इन आइस क्यूब्स को हफ्ते में 2-3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं. बहुत ज्यादा देर तक या रोजाना चेहरे पर बर्फ लगाने से स्किन में जलन हो सकती है, इसलिए इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न करें.

इन बातों का रखें ध्यान

चुकंदर के आइस क्यूब्स हर किसी की स्किन पर एक जैसा असर करें, यह जरूरी नहीं है. पहली बार इस्तेमाल करने से पहले हाथ या चेहरे के किसी छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट जरूर करें. अगर जलन, लालिमा या खुजली हो तो इसका इस्तेमाल तुरंत बंद कर दें.

डिस्क्लेमर: ये खबर सिर्फ जानकारी के लिए है. अपनी स्किन केयर में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लेना न भूलें.

---- समाप्त ----