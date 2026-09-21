Vastu Upay: पोछा लगाने में इस्तेमाल करते हैं पुराने कपड़े? हो जाएं सावधान, बर्बाद कर देगी 1 गलती

Vastu Upay: घर को साफ-सुथरा रखना न सिर्फ सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, बल्कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी बनी रहती है . लेकिन क्या आप जानते हैं कि साफ-सफाई से जुड़ी एक छोटी सी आदत आपके घर की सुख-शांति और बरकत पर भारी पड़ सकती है? अक्सर भारतीय घरों में पुरानी साड़ियां, टी-शर्ट या पुराने तौलिए को फाड़कर पोछा या डस्टिंग का कपड़ा बना लिया जाता है . लोगों को लगता है कि बेकार कपड़ों का यह सबसे अच्छा इस्तेमाल है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार यह गलती घर में कंगाली और नकारात्मकता को न्यौता दे सकती है .

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आइए जानते हैं कि पुराने कपड़ों से पोछा लगाना क्यों वर्जित माना गया है और इससे जुड़े वास्तु नियम क्या कहते हैं .

पुराने कपड़ों से पोछा लगाने के नुकसान

नकारात्मक ऊर्जा का फैलना:

वास्तु शास्त्र के अनुसार, हमारे पहने हुए पुराने और फटे कपड़ों में हमारी ऊर्जा (Energy) जुड़ी होती है . जब ऐसे कपड़ों से पूरे घर का फर्श साफ किया जाता है, तो उन वस्त्रों में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैल जाती है, जिससे घर का माहौल भारी और अशांत हो जाता है .

आर्थिक तंगी और धन की हानि:

फटे-पुराने और गंदे कपड़ों का संबंध राहु और केतु के अशुभ प्रभावों से जोड़ा जाता है . ऐसा करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, जिसके चलते घर में धन टिकता नहीं है, बरकत रुक जाती है .

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मानसिक तनाव और क्लेश:

जब घर की ऊर्जा नकारात्मकता से भर जाती है, तो उसका सीधा असर वहां रहने वाले लोगों के स्वभाव और रिश्तों पर पड़ता है. इससे घर के सदस्यों में मानसिक तनाव, आपसी मनमुटाव और चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है .

स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं:

पुराने और इस्तेमाल किए जा चुके कपड़ों में कई तरह के बैक्टीरिया और कीटाणु हो सकते हैं. सफाई के दौरान इन्हें इस्तेमाल करने से घर में बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है .

सफाई से जुड़े कुछ जरूरी और उपयोगी वास्तु नियम

हमेशा नया या अलग कपड़ा इस्तेमाल करें:

घर के फर्श की सफाई या पोछा लगाने के लिए हमेशा बाजार से लाया गया नया कॉटन का पोछा (Mop) या सफाई के लिए रखा गया अलग से साफ सूती कपड़ा ही इस्तेमाल करें .

नमक के पानी का उपाय:

वास्तु और ज्योतिष में पोछे के पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक (Rock Salt) मिलाकर घर में पोंछा लगाना बहुत शुभ माना जाता है . नमक घर की सारी नेगेटिविटी को खींच लेता है .

सही समय पर लगाएं पोछा:

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सुबह सूर्योदय के बाद और दोपहर से पहले घर में पोछा लगाना सबसे अच्छा माना जाता है . भूलकर भी शाम या रात के समय पोछा न लगाएं .

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पुराने कपड़ों का सही उपयोग:

अगर आपके पुराने कपड़े पहनने लायक नहीं हैं, तो उन्हें घर में पोछे के रूप में इस्तेमाल करने के बजाय किसी जरूरतमंद को दान कर दें या सुरक्षित तरीके से ठिकाने लगाएं .

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