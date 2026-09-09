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'मराठी नहीं सीखी', मंत्री से कहने वाले संजय दत्त का पुराना VIDEO वायरल, फर्राटेदार मराठी बोलते देख चौंके लोग

संजय दत्त ने बीते दिनों महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के दही हांडी इवेंट में मराठी भाषा बोलने से इनकार कर दिया था. उन्होंने कहा था कि उन्हें मराठी नहीं आती. लेकिन अब संजय का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो मराठी में बात करते दिखे.

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संजय दत्त का पुराना वीडियो वायरल (Credit: Nikhil Nanda Motion Pictures)
संजय दत्त का पुराना वीडियो वायरल (Credit: Nikhil Nanda Motion Pictures)

बॉलीवुड के 'खलनायक' संजय दत्त दत्त फैंस के दिलों पर राज करते हैं. उनकी जिंदादिली का हर कोई मुरीद है. बीते दिनों संजय दत्त खास वजह से चर्चा में रहे. उन्होंने मुंबई में दही हांडी इवेंट के दौरान मराठी बोलने से इनकार कर दिया था. संजय के इस बयान के बाद भाषा पर एक नई बहस छिड़ गई. इसी बीच एक्टर का मराठी बोलते हुए एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. 

जब संजय ने बोली मराठी

संजय दत्त का मराठी भाषा बोलते हुए एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहा है. संजय दत्त वीडियो में फट-फट मराठी भाषा बोलते हुए नजर आ रहे हैं. मराठी भाषा बोलते हुए वो एक बार भी नहीं झिझके. यह देखकर लोग हैरान हो गए हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि उन्हें मराठी भाषा बोलनी नहीं आती. संजय के इस वीडियो पर कई लोग उनपर सवाल भी उठा रहे हैं, तो कई फैंस उनके सपोर्ट में आगे आ रहे हैं. 

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क्या है पूरा मामला?
दरअसल, संजय दत्त बीते दिनों महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के दही हांडी इवेंट का हिस्सा बने थे. इस दौरान प्रताप सरनाईक ने कहा था कि वो इन दिनों सभी को मराठी भाषा सिखा रहे हैं. मंत्री जी ने फिर मजाकिया अंदाज में संजय दत्त से मराठी में बात करने की रिक्वेस्ट की थी. 

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प्रताप सरनाईक ने संजय दत्त से कहा था- मैंने सोचा कि इनके आने के बाद, क्यों न हम सब संजय दत्त से मराठी में बात करवाएं. वो हिंदी में बात करते हैं, लेकिन हम सभी मराठी समझते हैं. प्रताप सरनाईक की बात पर संजय दत्त ने माइक पर मजाकिया अंदाज में कहा था- प्रताप भाई, मैं 6 साल जेल में रहा, येरवडा में. तब भी मराठी नहीं सीख पाया. मैंने थोड़ी सी सीखी थी. हालांकि, संजय के मजाकिया अंदाज पर लोगों की हंसी छूट गई थी. 

 

 

अब वायरल हो रहे पुराने वीडियो में संजय दत्त को मराठी भाषा बोलते देखकर लोग दंग हो रहे हैं. कई यूजर्स इसे मराठी संस्‍कृति से भी जोड़ रहे हैं. वैसे इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है.
 

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