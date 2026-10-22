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Aloo Bharta Recipe: बैंगन भूल जाएंगे, गैस पर भूनकर बनाएं चटपटा आलू का टेस्टी भरता, रोटी और पराठे संग लगेगा मजेदार

Aloo Bharta: आलू हर घर में रोज ही बनता है लेकिन लोग आलू की सब्जी या फिर किसी सब्जी में इसे मिलाकर बनाते हैं लेकिन आज हम आपको इसका भरता बनाने का तरीका बता रहे हैं जो खाने में बैंगन के भरते को भी पीछे छोड़ देगा.

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आलू भरता (Photo: ITG)
आलू भरता (Photo: ITG)

अक्सर आलू का भर्ता या चोखा बनाते समय लोग आलू को कुकर में उबाल लेते हैं, जिससे उसमें वह पारंपरिक देसी और स्मोकी स्वाद नहीं आ पाता. अगर आप बैंगन के भर्ते के शौकीन हैं और कुछ अलग स्वाद चखना चाहते हैं, तो इस बार आलू को उबलने के बजाय सीधे गैस की आंच पर भूनकर आलू का भर्ता बनाएं.

गैस पर भूनने से आलू में जो सोंधापन और स्मोकी खुशबू आती है, वह आपके खाने का स्वाद चार गुना बढ़ा देती है. जब इस भुने आलू में भुना हुआ लहसुन, सूखी लाल मिर्च और कच्चा सरसों का तेल मिलाया जाता है, तो इसकी खुशबू से ही भूख बढ़ जाती है. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान और टेस्टी विधि.

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4 बड़े आलू (छिलके सहित)

6-7 लहसुन की कलियां (छिलके सहित या छीलकर जाली पर भूनने के लिए)

3-4 साबुत सूखी लाल मिर्च या हरी मिर्च

1 बड़ा प्याज (बारीक कटा हुआ)

2 बड़े चम्मच शुद्ध कच्चा सरसों का तेल

1/2 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर

1/2 नींबू का रस या 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर

स्वादानुसार सादा नमक और काला नमक

ढेर सारा बारीक कटा हुआ ताजा हरा धनिया

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बनाने का तरीका:

आलू को अच्छे से धोकर पोंछ लें. चाकू से आलू पर 2-3 छोटे छेद कर दें और हल्का सा तेल लगा लें. अब गैस की मद्धम आंच पर जाली रखकर आलू को उलट-पलट कर तब तक भूनें जब तक कि बाहरी छिलका काला न पड़ जाए और अंदर चाकू आसानी से न चला जाए. (धीमी आंच पर भूनने से आलू अंदर तक पकते हैं और जबरदस्त स्मोकी फ्लेवर आता है).

इसी जाली पर लहसुन की कलियां और सूखी लाल मिर्च को भी 1 मिनट के लिए हल्का सा भून लें.

भुने हुए आलू जब ठंडे हो जाएं, तो उनका काला छिलका हटा लें (हल्का-फुल्का कालापन रहने दें, इससे स्वाद बढ़िया आता है). एक बड़े बर्तन में भुने आलू, भुना हुआ लहसुन और भुनी हुई मिर्च को डालकर मैशर या हाथों से अच्छे से मैश कर लें.

अब इसमें बारीक कटा प्याज, भुना जीरा पाउडर, सादा नमक, काला नमक, अमचूर या नींबू का रस और ढेर सारा हरा धनिया मिलाएं.

अंत में इसमें 2 बड़े चम्मच कच्चा सरसों का तेल डालें. (कच्चा सरसों का तेल भुने आलू के चोखे में असली ढाबा और देसी स्वाद लाता है). सभी चीजों को हाथों से अच्छी तरह मिक्स करें.

तैयार है आपका बेहद स्वादिष्ट, स्मोकी और चटपटा भुने आलू का भर्ता! इसे गरमा-गरम पराठों, दाल-चावल या बाटी के साथ मजे से परोसें.

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