'भाई' संग कोजी हुईं लव गिल, स्काउट को सीने से लगाकर सहलाया, नजदीकियां देख चिढ़ी यूट्यूबर की गर्लफ्रेंड, VIDEO

बिग बॉस 20 में यूट्यूबर स्काउट ओपी और एक्ट्रेस लव गिल का रिश्ता क्या कहलाता है, ये सवाल हर किसी के जहन में है. पब्लिक के अलावा सेलेब्स भी दोनों के रिश्ते पर सवाल उठाने लगे हैं. भाई-बहन बोलकर जिस तरह की नजदीकियां उनके बीच देखने को मिलती है, उससे हर कोई अनकंफर्टेबल हो जाता है. बीते एपिसोड में दिखी उनकी करीबी फिर से चर्चा में है.

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लव-स्काउट के रिश्ते पर सवाल

बीबी हाउस में कैप्टेंसी टास्क को लेकर एक एक्टिविटी हुई थी. जिसमें स्काउट को कैप्टेंसी के लिए 3 डिजर्विंग और 3 नॉन डिजर्विंग कंटेस्टेंट्स के नाम बताने थे. यहां पर स्काउट ने डिजर्विंग खिलाड़ी के जो नाम दिए उसमें आम्रपाली दुबे और लव गिल शामिल नहीं थे. जबकि वो उन दोनों के ही बेहद करीब हैं. अपनी गलती का एहसास होने पर स्काउट बेहद बुरा फील करते हैं. उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं. यूट्यूबर को परेशान देखने पर लव गिल अपनी नाराजगी भुलाकर स्काउट को सीने से लगा लेती हैं.

वो बेडरूम में सबके सामने स्काउट को गले से लगाती हैं. उन्हें पैंपर करती हैं. कई मिनटों तक वो स्काउट को अपने सीने से लगाकर सहलाती हैं. ये सीन स्काउट की गर्लफ्रेंड काशवी लाइव स्ट्रीमिंग में देख रही थीं. अपने बॉयफ्रेंड को हीरोइन की बांहों में देखकर काशवी अनकंफर्टेबल हो जाती हैं. काशवी कुछ कहती नहीं हैं लेकिन उनका रिएक्शन सब कुछ बयां कर देता है. फिर कुछ पल बाद वो लाइव स्ट्रीमिंग खत्म करके चली जाती हैं. भाई-बहन बोलकर एक दूसरे के साथ यूं नजदीकियां दिखाने पर यूजर्स शॉक्ड हैं. लोग पूछ रहे ऐसे कौन से भाई-बहन होते हैं? लोगों ने उनकी हरकतों को क्रिंज बताया है. एक शख्स ने कहा नेशनल टीवी पर ऐसी हरकत करना शर्मनाक है. ये फैमिली शो है. कभी कंबल के अंदर टची बिहेवियर दिखाना, गले लगाना, पैरों की मसाज करना.. ये कौन से भाई बहन करते हैं?

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बीबी फैंस ने सलमान खान से इन जेस्चर के प्रति एक्शन लेने की मांग की है. काम्या पंजाबी ने ट्वीट कर लिखा- इन दोनों का मसाज पार्लर पहले बंद कराओ. मुनव्वर फारुकी ने भी स्काउट-लव के पूरा दिन एक दूसरे की मसाज करने पर रिएक्ट किया है. सोशल मीडिया पर हो रही हैवी बैशिंग के बाद देखना होगा वीकेंड के वार में स्काउट-लव की नजदीकियों का मुद्दा उठता है या नहीं.

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