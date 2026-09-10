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घर में नहीं है बालकनी? कोई बात नहीं! इन 5 खाली जगहों पर लगाएं पौधे, खिल उठेगा कोना-कोना

क्या आपके फ्लैट में बालकनी या आंगन नहीं है और इसी वजह से आप पौधे लगाने का अपना शौक पूरा नहीं कर पा रहे हैं? परेशान होने की जरूरत नहीं है. खिड़की की चौखट, खाली दीवार, छत, किचन काउंटर और घर के छोटे-छोटे कोनों का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करके आप घर को हरा-भरा बना सकते हैं. जानें बिना बालकनी के पौधे आप घर पर कहां-कहां पोधे लगा सकते हैं.

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आप खिड़की के पास भी छोटे-छोटे पौधे लगा सकते हैं. (Photo: ITG)
आप खिड़की के पास भी छोटे-छोटे पौधे लगा सकते हैं. (Photo: ITG)

घर में पौधे लगाकर उसे सजाना आजकल हर दूसरे व्यक्ति को पसंद होता है. पौधे ना केवल घर की खूबसूरती बढ़ाते हैं, बल्कि उसके माहौल को फ्रेश भी बनाते हैं. लेकिन आजकल बड़े-बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के घर के पास इतनी जगह नहीं होती है कि वो गार्डन बना पाएं. ऐसे में लोग बालकनी में पौधे लगाकर उसकी रौनक बढ़ाते हैं. हालांकि, बहुत से फ्लैट्स या घर ऐसी एरिया में होते हैं, जहां बालकनी भी ढंग से नहीं होती है. इस स्थिति में पौधे लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है. अगर आपके घर में भी आंगन या बालकनी नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है.

पौधों के लिए हमेशा बड़ी जमीन या खुली बालकनी की जरूरत नहीं होती. घर की खिड़की की चौखट, खाली दीवार, छत से लेकर किचन का छोटा सा कोना भी आपके पौधों का नया ठिकाना बन सकता है. आजकल छोटे घरों में भी लोग स्मार्ट गार्डनिंग का तरीका अपना रहे हैं. इसमें घर की खाली पड़ी जगहों का इस्तेमाल करके गमलों, हैंगिंग प्लांटर्स और वर्टिकल गार्डन की मदद से पौधे उगाए जाते हैं. चलिए जानते हैं उन जगहों के बारे में जिनमें आप आसानी से पौधे उगा सकते हैं.

1. खिड़की की चौखट पर उगाएं छोटे पौधे और हर्ब्स: अगर घर में बालकनी नहीं है, तो खिड़की की चौखट आपके लिए पौधे उगाने की सबसे आसान और बढ़िया ऑप्शन हो सकती है. जहां अच्छी धूप आती हो, वहां छोटे गमले या विंडो बॉक्स रखे जा सकते हैं. खिड़की के पास तुलसी, पुदीना, ऑरेगैनो, लेट्यूस और मूली जैसे कम जगह में उगने वाले पौधे लगाए जा सकते हैं.  

2. खाली दीवार को बनाएं वर्टिकल गार्डन: घर की कोई खाली दीवार सिर्फ सजावट के लिए नहीं होती. उसे खूबसूरत वर्टिकल गार्डन में बदला जा सकता है. दीवार पर छोटे प्लांटर, हैंगिंग पॉट्स, प्लांट पॉकेट या पुरानी बोतलों का इस्तेमाल करके कई पौधे एक साथ लगाए जा सकते हैं.

इस तरह से पौधे लगाने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि पौधे जमीन पर फैलने के बजाय ऊपर की तरफ बढ़ते हैं. इससे कम जगह में ज्यादा पौधे लगाए जा सकते हैं. छोटे घरों के लिए ये गार्डनिंग आइडिया काफी काम का है.

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3. छत और टैरेस पर बनाएं छोटा गार्डन: अगर आपके पास घर की छत है, तो वहां आप खूब सारे पौधे लगाकर शानदार गार्डन बना सकते हैं. यहां बालकनी की तुलना में ज्यादा खुली जगह और धूप मिल सकती है, इसलिए थोड़े बड़े गमलों में सब्जियां और बड़े पौधे भी उगाए जा सकते हैं. टमाटर, मिर्च, बीन्स, खीरा जैसी सब्जियों के अलावा फूलों और दूसरे बड़े पौधों को भी यहां जगह दी जा सकती है. हालांकि छत पर गमले रखते समय वजन, पानी की निकासी और तेज धूप का ध्यान रखना जरूरी है.

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4. किचन काउंटर या घर के खाली कोने को दें हरियाली: गार्डनिंग के लिए हर पौधे को तेज धूप की जरूरत नहीं होती. कुछ हर्ब्स और पौधों को घर के ऐसे कोने में भी उगाया जा सकता है, जहां सही रोशनी आती हो. छोटे गमलों या हाइड्रोपोनिक सेटअप की मदद से किचन काउंटर, डाइनिंग एरिया या किसी चमकदार इनडोर कॉर्नर में भी पौधे लगाए जा सकते हैं. इससे घर में हरियाली भी आएगी और छोटी सी जगह भी खूबसूरत नजर आएगी.

5. रेलिंग और फेंस पर लगाएं बेल वाले पौधे: अगर घर में बालकनी नहीं है लेकिन कोई रेलिंग, ग्रिल या फेंस है, तो उसे भी गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए बेल वाले पौधों को सहारा देने के लिए ट्रेलिस या वायर सपोर्ट लगाया जा सकता है. बीन्स, खीरा और फूलों वाली बेलें धीरे-धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते हुए पूरी रेलिंग को हरा-भरा बना सकती हैं. इससे खाली पड़ी फेंस या रेलिंग एक खूबसूरत ग्रीन कॉर्नर में बदल जाती है.

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