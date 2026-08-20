scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नींबू निचोड़कर बीज फेंक देते हैं? यही बीज उगाएंगे नया पौधा, इतने दिनों में नींबुओं से लद जाएगा गमला

How To Grow Lemon Plant At Home: गर्मियों में नींबू की बढ़ती डिमांड के साथ इसके दाम भी बढ़ जाते हैं. ऐसे में अगर आप बार-बार बाजार से नींबू खरीदने से बचना चाहते हैं, तो घर की बालकनी, छत या आंगन में गमले में इसका पौधा उगा सकते हैं. आज हम आपको बीज से पौधा तैयार करने का आसान तरीका बताने वाले हैं.

Advertisement
X
नींबू का पौधा उगाने के लिए आपको पहले नींबू के बीजों को पानी में भिगोकर रखना होगा. (Photo: ITG)
नींबू का पौधा उगाने के लिए आपको पहले नींबू के बीजों को पानी में भिगोकर रखना होगा. (Photo: ITG)

How To Grow Lemon Plant At Home: गर्मियों में जैसे लोग दही खाना बहुत पसंद करते हैं, वैसे ही नींबू की डिमांड भी बढ़ जाती है. नींबू का इस्तेमाल लोग कभी शिकंजी बनाने के लिए करते हैं, कभी सलाद का स्वाद बढ़ाना हो या खाने में खट्टापन लाना हो, नींबू लगभग हर घर की रसोई में रोजाना काम आता है. बढ़ती मांग के कारण इसके दाम भी बढ़ जाते हैं. ऐसे में कुछ लोग जरूरत होते हुए भी नींबू नहीं खरीद पाते हैं. लेकिन इस वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि अगर घर की बालकनी, छत या आंगन में थोड़ी-सी जगह है, तो आप गमले में ही नींबू का पौधा उगा सकते हैं.

इसके लिए बड़े बगीचे या बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती. सही गमला, अच्छी मिट्टी, पर्याप्त धूप और थोड़ी देखभाल के साथ नींबू का पौधा घर पर अच्छी तरह बढ़ सकता है. खास बात ये है कि आप इसे घर में रखे नींबू के बीज से भी तैयार कर सकते हैं और नर्सरी से पौधा लाकर भी. चलिए जानते हैं घर पर आसानी से कैसे नींबू का पौधा उगाया जा सकता है.

सबसे पहले सही गमला चुनें
नींबू का पौधा लगाने के लिए बहुत छोटा गमला न लें. ऐसा गमला चुनें जिसमें पौधे की जड़ों को फैलने के लिए अच्छी जगह मिल सके. गमले में पानी निकलने के लिए नीचे ड्रेनेज होल जरूर होने चाहिए, ताकि एक्स्ट्रा पानी जमा न रहे.

मिट्टी तैयार करते समय नॉर्मल मिट्टी में अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाई जा सकती है. इससे मिट्टी को पोषण मिलता है और पौधे को बढ़ने में मदद मिलती है.

Advertisement

बीज से पौधा उगाना है तो ऐसे करें
अगर आप नींबू के बीज से पौधा तैयार करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अच्छे और हेल्दी नींबू के बीज निकाल लें. इन्हें करीब एक रात पानी में भिगोकर रख दें. अगले दिन बीजों को गमले की मिट्टी में लगभग 2 से 3 इंच गहराई पर लगाएं और ऊपर से हल्की मिट्टी डाल दें.

सम्बंधित ख़बरें

Badam Alternative Peanuts
हजार वाले बादाम की जगह खाएं ये सस्ती चीज, मिलेंगे उतने ही फायदे
Bhutte Ke Chilke Ke Uses
भुट्टा छील कूड़े में फेंक देते हैं छिलके? ऐसे करें यूज
britain salmonella outbreak one dead
ब्रिटेन में फैल रहा साल्मोनेला संक्रमण, मरीजों की संख्या 200 पार!
Door Lock Care Tips
बारिश में ताले में लग गई है जंग? आजमाएं ये 6 आसान तरीके
Dal Foam
दाल उबालते समय ऊपर क्यों बनता है सफेद झाग?

हालांकि, अगर आप जल्दी पौधा तैयार करना चाहते हैं, तो नर्सरी से नींबू का पौधा लाकर सीधे गमले में लगाना आसान ऑप्शन हो सकता है.  

धूप मिलेगी तो पौधा तेजी से बढ़ेगा
नींबू के पौधे को ऐसी जगह रखना जरूरी है, जहां उसे अच्छे से धूप मिल सके. बालकनी, छत या घर का ऐसा हिस्सा इसके लिए बेहतर हो सकता है जहां दिन में अच्छी रोशनी आती हो. अच्छी धूप मिलने से पौधे की ग्रोथ बेहतर रहने में मदद मिलती है.

नींबू के पौधे को धूप सही ढंग से मिलना जरूरी है. (Photo: AI Generated)

पानी देते समय न करें ये गलती
नींबू के पौधे को पानी देना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गमले में हर समय पानी भरा रहे. जरूरत के हिसाब से ही पानी दें और ये जरूर देखें कि मिट्टी में नमी जमा न हो. आसान भाषा में समझें तो मिट्टी हमेशा ज्यादा गीली ना बनी रहे. बहुत ज्यादा पानी रहने पर पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंच सकता है और जड़ें गलने की समस्या हो सकती है. अगर और साफ शब्दों में कहें तो जब मिट्टी की ऊपरी करीब एक इंच परत सूखी महसूस हो, तभी पौधे को अच्छी तरह पानी दें.

Advertisement

महीने में एक बार डालें ऑर्गेनिक खाद
पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए समय-समय पर खाद देना भी जरूरी है. ऑर्गेनिक खाद को महीने में करीब एक बार मिट्टी में मिलाया जा सकता है. इससे पौधे को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं और उसकी बढ़त में मदद मिलती है.

कब आने लगेंगे नींबू?
नींबू का पौधा लगाने के बाद तुरंत फल मिलने की उम्मीद न रखें. बीज से तैयार पौधे को फल देने में काफी समय लग सकता है. नींबू के पौधे में करीब 3 साल में नींबू आने लग सकते हैं. इसलिए इस पौधे के साथ सबसे जरूरी चीज धैर्य और नियमित देखभाल है. अगर आप घर पर ताजा नींबू चाहते हैं, तो अभी से गमले में पौधा लगाना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    सौतेले पिता ने किया मां पर कैंची से हमला, बेटे ने मोटरसाइकिल के शॉक एब्जॉर्बर की रॉड से पीट-पीटकर मार डाला |
    बर्फ नहीं, मार्बल... राजस्थान की ये सफेद 'जमीन' बनी टूरिस्ट स्पॉट, रोज डंप होता है 5500 टन कचरा |
    ईरान को आर्थिक मदद देने वाले देशों को डोनाल्ड ट्रंप ने दी सीधी चेतावनी |
    ₹9,450 करोड़ के 4 प्रोजेक्ट मंजूर, 410 KM नया ट्रैक जुड़ेगा! बदलेगा 6,448 गांवों का भाग्य |
    'गाड़ी टूट जाएगी, पैसे नहीं हैं बेटा' THAR पर चढ़े समर्थकों के आगे BJP सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने जोड़े हाथ |
    LIC खरीदेगी HDFC बैंक में बड़ी हिस्सेदारी, RBI ने दिखा दी हरी झंडी... शेयर पर रखें नजर |
    'रिश्ते को बॉडी काउंट मत समझो', नीले ड्रम की फोटो शेयर कर भड़कीं कंगना रनौत, फूटा गुस्सा |
    बार काउंसिल चीफ के खिलाफ आज सीजेपी का 'लीगल कॉकरोचेज प्रोटेस्ट' |
    जिसको करनी थी सुरक्षा उसी का रेप, मालदा मेडिकल कॉलेज का सिक्योरिटी मैनेजर अरेस्ट |
    जिस कुत्ते को रोज रोटी देता था, उसी ने खतरा आते ही बचा ली जान... CCTV में कैद वफादारी की कहानी
    Advertisement