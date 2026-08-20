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'रिश्ते को बॉडी काउंट मत समझो', नीले ड्रम की फोटो शेयर कर भड़कीं कंगना रनौत, फूटा गुस्सा

भारत में हाल ही में पार्टनर की हत्या के मामलों पर कंगना रनौत ने कड़ा रिएक्शन दिया और रिश्तों में आई इस दूरी के लिए 'पश्चिमी संस्कृति' को जिम्मेदार ठहराया. इसी के साथ उन्होंने नीला ड्रम भी शेयर किया.

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कंगना रनौत की चेतावनी (Photo: Instagram/@kanganaranaut)
कंगना रनौत की चेतावनी (Photo: Instagram/@kanganaranaut)

बेंगलुरु की उस चौंकाने वाली घटना पर एक्ट्रेस और BJP सांसद कंगना रनौत ने रिएक्शन दिया है, जिसमें एक महिला और उसके प्रेमी ने उसके पति और 5 साल के बेटे की हत्या कर दी. कंगना ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में भारत में ऐसे मामलों में बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने पश्चिमी संस्कृति को सामान्य मानने के नतीजों के बारे में चेतावनी दी, जिसमें इंसानी रिश्तों को सिर्फ 'बॉडी काउंट' तक सीमित कर दिया जाता है.

कंगना ने बुधवार को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर बेंगलुरु मामले की एक न्यूज रिपोर्ट रीपोस्ट की और उसके साथ एक लंबा कैप्शन लिखा. इसमें लिखा था, 'हर दूसरे दिन ऐसी खबरें आती हैं - कभी महिलाएं पुरुषों को चट्टान से नीचे फेंक देती हैं, तो कभी पुरुष महिलाओं को नीले ड्रम में बंद कर देते हैं? पश्चिमी संस्कृति अपनाना आसान है, लेकिन पश्चिम में लोग अरेंज मैरिज या रूढ़िवादी संस्कृति के सामाजिक दबाव में एक-दूसरे को खत्म नहीं करते हैं.'

कंगना ने क्या कहा?
एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'यह सब स्वीकार करना बहुत कूल लगता है, जब तक कि आप या आपका अपना बच्चा ड्रम में न पहुंच जाए. इसलिए जाग जाइए, बेंचिंग, घोस्टिंग, क्रंबिंग और बॉडी काउंट जैसी संस्कृति को खुद को असंवेदनशील न बनाने दें. इसे सामान्य न मानें. एक बार जब आप इंसानी रिश्तों को सिर्फ बॉडी काउंट तक सीमित मानने लगते हैं, तो जब आप खुद एक लाश बन जाएंगे, तब रोइएगा मत.'

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उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, 'इंसानी रिश्तों को सिर्फ बॉडी काउंट कहने वाली पश्चिमी संस्कृति को ना कहें. मुझे ट्रोल करने के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन याद रखिए कि आपके आस-पास भी एक नीला ड्रम हो सकता है, हा हा, बाय, आपका दिन अच्छा रहे.' अपनी अगली स्टोरी में, कंगना ने एक नीले ड्रम की तस्वीर शेयर की और लिखा कि यह उन सभी दोस्तों के लिए है जो इंसानी रिश्तों को बॉडी काउंट कहते हैं.

विरोध प्रदर्शनों पर कंगना का कमेंट
इस बीच, पिछले कुछ हफ्तों में कंगना विवादों में घिर गईं. उन्होंने 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) आंदोलन से जुड़े Gen Z प्रदर्शनकारियों पर निशाना साधते हुए कई सोशल मीडिया पोस्ट किए थे. उन्होंने कुछ युवा प्रदर्शनकारियों को 'गटर जनरेशन' कहा और पूछा, 'उन्हें कौन जन्म दे रहा है और पाल-पोस रहा है?' इन टिप्पणियों के बाद विपक्षी दलों, CJP नेताओं और सोशल मीडिया यूज़र्स ने उनकी जमकर आलोचना की.

बाद में, उन्होंने Gen Z की तारीफ करते हुए उन्हें भारत की सबसे बड़ी ताकत और देश की संस्कृति और पहचान का एंबेसडर बताया. कंगना की हालिया फिल्म काम की बात करें तो, कंगना को आखिरी बार फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' में देखा गया था. मनोज तापड़िया के निर्देशन में बनी यह फिल्म कामा हॉस्पिटल की उन नर्सों और स्टाफ़ की सच्ची कहानी पर आधारित थी, जिन्होंने 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के दौरान मरीज़ों की जान बचाई थी. यह फिल्म 14 अगस्त से Zee5 पर स्ट्रीम हो रही है.
 

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