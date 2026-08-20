'गाड़ी टूट जाएगी, पैसे नहीं हैं बेटा' THAR पर चढ़े समर्थकों के आगे BJP सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने जोड़े हाथ

Kanpur Dehat: अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र से तीसरी बार के भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने बुधवार को कानपुर देहात में 2 हजार से ज्यादा लोगों और 150 से अधिक वाहनों के साथ भव्य तिरंगा यात्रा निकाली. कानपुर नगर के भौती से सुबह 10 बजे शुरू हुई यह यात्रा देशभक्ति गीतों के बीच दोपहर 1 बजे रनियां पहुंची. रनियां पहुंचने पर सांसद की खुली थार कार के बोनट पर समर्थक चढ़ गए, जिसके बाद सांसद ने हाथ जोड़कर उनसे नीचे उतरने की अपील की. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
कार पर चढ़े समर्थक, सांसद ने जोड़े हाथ
तिरंगा यात्रा के रनियां पहुंचते ही कुछ युवक खुली थार के बोनट पर चढ़कर सांसद को फूल-माला पहनाने की होड़ में लग गए. समर्थकों को वाहन पर चढ़ा देख सांसद ने तुरंत हाथ जोड़ लिए. उन्होंने मजाकिया और व्यावहारिक लहजे में समर्थकों से नीचे उतरने का अनुरोध किया.
'मेरे पास पैसे नहीं हैं बेटा'
सांसद ने गाड़ी टूटने की आशंका जताते हुए समर्थकों से कहा, 'अरे बेटा लोग कार से उतर जाओ, टूट जाएगी. ऐ बेटा, मेरी कार टूट जाएगी. टूट गई तो कार कहां से लाऊंगा? मेरे पास पैसे नहीं हैं बेटा. हाथ जोड़ रहा हूं, कार से उतर जाओ बेटा.' सांसद की इस अपील के बाद समर्थक कार से नीचे उतर गए. इस घटना का वीडियो भी सामने आया है.
हाईवे पर लगा जाम, सांसद ने खुद संभाला माइक
रनियां में नेशनल हाईवे पर क्रेन की मदद से सांसद का भव्य स्वागत किया गया. स्वागत के बाद काफिले में वाहनों की संख्या बढ़ने से कानपुर-इटावा हाईवे पर जाम लग गया. इसके बाद सांसद ने खुद माइक संभालकर समर्थकों से गाड़ियों को एक तरफ करने और हाईवे से गुजरने वाले अन्य वाहनों को रास्ता देने की अपील की.