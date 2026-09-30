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VIDEO: शराब के नशे में कार चला रहा था सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 7 लोगों को कुचला, 3 गंभीर

हैदराबाद के ECIL इलाके में मंगलवार तड़के एक कार ने सड़क किनारे पैदल जा रहे लोगों को टक्कर मार दी. हादसे में सात लोग घायल हुए, जिनमें तीन की हालत गंभीर बताई गई है. पुलिस ने कार चला रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर पवन और उसके साथ मौजूद एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. हादसे का CCTV फुटेज भी सामने आया है.

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दो लोग गिरफ्तार.(Photo: Screengrab)
दो लोग गिरफ्तार.(Photo: Screengrab)

हैदराबाद के ECIL इलाके में एक सड़क हादसे के बाद पुलिस ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार किया है. घटना 29 सितंबर की तड़के कुशाईगुड़ा थाना क्षेत्र के कमला नगर में हुई, जहां एक कार ने सड़क किनारे पैदल जा रहे लोगों के समूह को कथित तौर पर टक्कर मार दी.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान पवन के रूप में हुई है. आरोप है कि वह शराब के नशे में कार चला रहा था. हादसे के वक्त एक अन्य व्यक्ति भी उसके साथ वाहन में मौजूद था. कार की चपेट में आने से सड़क पर चल रहे कई लोग घायल हो गए.

यह भी पढ़ें: बिना मेडिकल की डिग्री चला रहे थे क्लीनिक, हैदराबाद से 4 फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार

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हादसे में 7 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर

पुलिस के अनुसार, दुर्घटना में कुल सात लोग घायल हुए हैं. इनमें तीन लोगों को गंभीर चोटें आई हैं. बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुए लोग बिहार से आए एक समूह का हिस्सा थे.

हादसे के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए ECIL इलाके के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां उनका उपचार किया जा रहा है. घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

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इस हादसे से जुड़ा CCTV फुटेज भी सामने आया है. फुटेज में कथित तौर पर कार को पैदल जा रहे लोगों को टक्कर मारते हुए देखा जा सकता है. यह वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर भी सामने आया है.

देखें वीडियो...

CCTV में कैद हुई टक्कर, दो लोग गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, CCTV फुटेज हादसे की जांच में अहम माना जा रहा है. वीडियो सामने आने के बाद घटना से जुड़े घटनाक्रम की भी जांच की जा रही है. कुशाईगुड़ा पुलिस ने आरोपी पवन को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस ने कार में उसके साथ मौजूद दूसरे व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है. दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. पुलिस हादसे से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है.

फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है. पुलिस हादसे की परिस्थितियों और कार में सवार दोनों लोगों की भूमिका को लेकर जानकारी जुटा रही है.

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