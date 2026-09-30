Best Stargazing Spots in India: भारत की 7 जादुई जगहें, जहां रात में बिना कैमरे के साफ दिखती है मिल्की वे, एक बार जरूर करें सैर

Milky Way Destinations in India: शहरों में रहने वाले ज्यादातर लोगों के लिए आकाशगंगा किसी खूबसूरत तस्वीर या मोबाइल कैमरे से खींची गई फोटो जैसी ही होती है. रात के काले आसमान में तारों की लंबी चमकती पट्टी देखने का एक्सपीरियंस आम शहरों में मुश्किल है. इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रकाश प्रदूषण, धूल और वातावरण में मौजूद नमी. लेकिन भारत में कुछ ऐसी जगहें भी हैं, जहां रात होते ही आसमान का नजारा पूरी तरह बदल जाता है.

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शहर की रोशनी से दूर इन जगहों पर साफ मौसम और अंधेरा आसमान मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं, जहां मिल्की वे को अपनी आंखों से देखा जा सकता है. आइए जानते हैं भारत की ऐसी ही 7 खूबसूरत जगहों के बारे में.

हानले, लद्दाख

लद्दाख का हानले भारत में तारों को देखने के लिए सबसे खास जगहों में से एक है. करीब 4,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह छोटा-सा गांव बेहद कम आबादी और कम रोशनी वाले इलाके में आता है. यहीं इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भी स्थित है.

हानले और इसके आसपास के इलाके को दिसंबर 2022 में हानले डार्क स्काई रिजर्व के तौर पर अधिसूचित किया गया था. इसका मकसद इस इलाके के बेहद साफ और अंधेरे आसमान को सुरक्षित रखना और खगोल विज्ञान, एस्ट्रो-टूरिज्म को बढ़ावा देना है.

रात में यहां आसमान की तरफ देखना अपने आप में एक अलग अनुभव है. दूर-दूर तक शहर की रोशनी नहीं होने की वजह से तारों और मिल्की वे की चमक ज्यादा साफ नजर आ सकती है.

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स्पीति वैली, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली दिन में अपने बंजर पहाड़ों, ऊंचे गांवों और पुराने मठों के लिए जानी जाती है, लेकिन रात होते ही यहां का नजारा बिल्कुल बदल जाता है. स्पीति के किब्बर और लांगजा जैसे गांव अपनी साफ और अंधेरी रातों के लिए मशहूर हैं.

ऊंचाई, कम आबादी की वजह से यहां शहरों के मुकाबले रात का आसमान काफी साफ दिखाई दे सकता है. अगर आप स्पीति घूमने जा रहे हैं तो दिन में पहाड़ों और गांवों की खूबसूरती देखने के बाद रात में कुछ समय आसमान को निहारना आपकी ट्रिप को और खास बना सकता है.

रण ऑफ कच्छ, गुजरात

मिल्की वे देखने के लिए आपको हमेशा पहाड़ों का रुख करने की जरूरत नहीं है. गुजरात का रण ऑफ कच्छ इसका शानदार उदाहरण है. दिन में दूर-दूर तक फैला सफेद नमक का रेगिस्तान जितना खूबसूरत दिखाई देता है, रात में यही जगह तारों से भरे आसमान के नीचे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है. यहां के बड़े और खुले मैदान आंखों को काफी दूर तक देखने का मौका देते हैं.

शहरों की तरह आसपास घनी इमारतें और तेज लाइट नहीं होने के कारण साफ रात में तारों का नजारा बेहद शानदार नजर आता है. सोचकर देखिए नीचे सफेद नमक का रेगिस्तान और ऊपर गहरे काले आसमान में चमकती मिल्की वे. यह नजारा किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है.

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जैसलमेर, राजस्थान

राजस्थान का जैसलमेर अपनी सुनहरी रेत, किलों और रेगिस्तानी सफारी के लिए दुनियाभर में मशहूर है. लेकिन यहां रात का आसमान भी यात्रियों को खूब अट्रैक्ट करता है. थार के रेगिस्तान में बड़े खुले इलाके और कई जगहों पर कम आर्टिफिशियल लाइट होने के कारण साफ रातों में तारों को देखने का अच्छा मौका मिलता है.

रेगिस्तानी कैंप में रात बिताने वाले लोगों के लिए आसमान में चमकते तारे और मिल्की वे का नजारा एक अलग एक्सपीरियंस हो सकता है. दिन में जहां नजर सिर्फ गोल्डन रेत और दूर तक फैले टीलों पर जाती है, वहीं रात में यही रेगिस्तान तारों से भरे आसमान के नीचे एकदम अलग दिखाई देता है.

पैंगोंग त्सो, लद्दाख

लद्दाख की पैंगोंग त्सो झील दिन में अपने नीले और बदलते रंगों के लिए मशहूर है. लेकिन सूरज ढलने के बाद यहां का नजारा बिल्कुल अलग हो जाता है. ऊंचाई पर स्थित इस झील के आसपास आर्टिफिशियल लाइट कम है.

ऐसे में साफ रातों में यहां आसमान तारों से भरा नजर आ सकता है. चारों तरफ ऊंचे पहाड़, सामने शांत झील और ऊपर तारों से भरा आसमान पैंगोंग त्सो में रात का यह नजारा किसी भी इंसान के लिए यादगार हो सकता है.

नुब्रा वैली, लद्दाख

लद्दाख की नुब्रा वैली भी रात के आसमान को देखने के लिए एक शानदार जगह है. दिन में यह इलाका पहाड़ों, रेत के टीलों और दो कूबड़ वाले बैक्ट्रियन ऊंटों के लिए जाना जाता है. लेकिन रात में यहां का वही पहाड़ी और रेगिस्तानी लैंडस्केप मिल्की वे के लिए खूबसूरत बैकग्राउंड बन जाता है.

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नुब्रा की दूर-दराज की लोकेशन, ऊंचाई और अपेक्षाकृत कम आर्टिफिशियल लाइट इसे तारों को देखने के लिए अनुकूल बनाती है. साफ मौसम में रात के आसमान का नजारा यहां आपकी यात्रा का खास हिस्सा बन सकता है.

कूर्ग, कर्नाटक

मिल्की वे देखने के लिए हर बार हिमालय या रेगिस्तान जाना जरूरी नहीं है. कर्नाटक का कूर्ग भी दक्षिण भारत में स्टारगेजिंग के लिए एक खास जगह बनकर उभरा है. दक्षिणी कूर्ग के बालयाबाने, थेरालू जैसे इलाकों में आसमान काफी अंधेरा रहता है.

यहां से साफ रातों में मिल्की वे के साथ एंड्रोमेडा गैलेक्सी को देखने का भी मौका मिल सकता है. कूर्ग की खासियत यह है कि यहां आपको तारों से भरा आसमान किसी बंजर पहाड़ी इलाके में नहीं, बल्कि कॉफी के बागानों और पश्चिमी घाटों के बीच देखने को मिलता है.

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