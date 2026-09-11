How To Fix Water Leakage In Fridge: फ्रिज खोलते ही दिखती हैं पानी की बूंदें? मैकेनिक बुलाने से पहले कर लें ये काम, चुटकियों में दूर होगी समस्या!

How To Fix Water Leakage Inside Fridge: फ्रिज हर घर की जरूरत है और ज्यादातर हर घर में मौजूद भी होता है. यूं तो फ्रिज आपके घर और रसोई की आधी परेशानियों को हल करने वाला गैजेट है, लेकिन कई बार ये बड़ी परेशानी की वजह भी बन सकता है. कई बार फ्रिज खोलते ही शेल्फ पर पानी की बूंदें दिख जाती हैं या सब्जियों की ट्रे के नीचे पानी जमा हो जाता है. ऐसा देखकर ज्यादातर लोग इसे कपड़े से पोंछकर भूल जाते हैं. लेकिन अगर फ्रिज के अंदर बार-बार पानी दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ सफाई करने से काम नहीं चलेगा.



पानी की बूंदे दिखना या पानी जमा होने की समस्या को नजरअंदाज करना भारी खर्चे में बदल सकता है. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप तुरंत फ्रिज की सर्विस करने वाले को फोन घुमा दें. दरअसल, फ्रिज में पानी जमा होने की वजह कोई छोटी-सी गलती, गलत टेंपरेचर सेटिंग या फ्रिज के किसी हिस्से में आई रुकावट हो सकती है. अच्छी बात ये है कि हर बार इसके लिए मैकेनिक को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती. आप कुछ ट्रिक्स अपनाकर आसानी से फ्रिज में जमा होते पानी की समस्या को ठीक कर सकते हैं.



सबसे पहले फ्रिज के दरवाजे की रबर करें चेक

फ्रिज का दरवाजा अगर पूरी तरह बंद नहीं हो रहा है, तो बाहर की गर्म हवा अंदर जाती रहती है. इससे फ्रिज के अंदर नमी बढ़ सकती है और यही नमी बाद में पानी की बूंदों के रूप में नजर आती है.

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इसलिए अगर आपके फ्रिज में पानी की बूंदे बार-बार दिख रही हैं तो सबसे पहले दरवाजे के चारों तरफ लगी रबर सील को ध्यान से चेक करें. इसमें धूल, गंदगी या खाने के छोटे टुकड़े फंसे हों तो उन्हें साफ कर दें. आप एक आसान टेस्ट भी कर सकते हैं. दरवाजे और रबर के बीच कागज का एक टुकड़ा रखकर दरवाजा बंद करें और फिर उसे बाहर खींचें. अगर कागज बिना किसी रुकावट के निकल जाता है, तो सील ढीली हो सकती है.

टेंपरेचर बहुत ज्यादा या बहुत कम न रखें

फ्रिज का टेंपरेचर सही होना भी जरूरी है. आमतौर पर फ्रिज के अंदर करीब 2 से 4 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर रखा जाता है. अगर टेंपरेचर जरूरत से ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो अंदर की नमी पानी की बूंदों में बदल सकती है.

वहीं, बहुत कम टेंपरेचर पर फ्रिज की पिछली दीवार पर जरूरत से ज्यादा बर्फ जम सकती है. बाद में ये बर्फ पिघलने पर पानी का रूप ले सकती है. इसलिए फ्रिज को बहुत ठंडा करने के चक्कर में टेंपरेचर सबसे कम सेट करके न रखें.

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गर्म खाना सीधे फ्रिज में रखने की गलती न करें

कई बार जल्दी में लोग गर्म खाना सीधे फ्रिज में रख देते हैं. यही आदत फ्रिज के अंदर नमी बढ़ाने का एक कारण बन सकती है. गर्म खाने से निकलने वाली भाप ठंडी हवा के संपर्क में आकर पानी की बूंदों में बदल सकती है.

इसलिए खाना पहले रूम टेंपरेचर पर ठंडा होने दें और फिर उसे ढककर फ्रिज में रखें. खासकर गरम दाल, सब्जी या चावल को तुरंत फ्रिज में ना रखना ही बेहतर होता है.

खाना खुला छोड़ेंगे तो बढ़ेगी नमी

फ्रिज में खुले बर्तन रखने की आदत भी छोड़ दें. सब्जियां, फल और पका हुआ खाना नमी छोड़ते हैं. अगर इन्हें खुला रखा जाए, तो ये नमी फ्रिज के अंदर फैलती रहती है और ठंडे सरफेस पर पानी की बूंदें बन सकती हैं.

बचे हुए खाने को हमेशा ढक्कन वाले डिब्बे में रखें. अगर सब्जियों को धोकर फ्रिज में रख रहे हैं, तो उनका एक्स्ट्रा पानी पहले अच्छी तरह सुखा लें.

फ्रिज को सामान से ठूंसकर न भरें

फ्रिज में ठूंस-ठूंसकर सामान भरना सही नहीं है. बहुत ज्यादा सामान रखने से ठंडी हवा को घूमने की जगह नहीं मिलती. खासकर एयर वेंट के सामने डिब्बे रखने से फ्रिज के अंदर टेंपरेचर बराबर नहीं रह पाता. इसलिए डिब्बों के बीच थोड़ी जगह रखें और फ्रिज के एयर वेंट को सामान से न ढकें. पीछे की दीवार से भी खाने के डिब्बों को बिल्कुल चिपकाकर न रखें.

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ड्रेन हो सकता है जाम

अगर फ्रिज की ट्रे के नीचे लगातार पानी जमा हो रहा है, तो ड्रेन लाइन में रुकावट भी इसकी वजह हो सकती है. फ्रिज के अंदर बनने वाला एक्स्ट्रा पानी इसी रास्ते से बाहर जाता है. इसमें गंदगी या खाने का छोटा टुकड़ा फंस जाए तो पानी आगे नहीं निकल पाता और अंदर जमा होने लगता है.

ऐसी कंडीशन में फ्रिज को पहले बंद करके ही ड्रेन की सफाई करें. रुकावट को धीरे से हटाया जा सकता है. हालांकि ड्रेन में बहुत गर्म पानी डालने से बचें, क्योंकि इससे फ्रिज के अंदर के हिस्सों को नुकसान पहुंच सकता है.

फ्रिज टेढ़ा तो नहीं रखा?

फ्रिज का सही लेवल पर होना भी जरूरी है. अगर फ्रिज एक तरफ ज्यादा झुका हुआ है, तो अंदर का पानी सही दिशा में ड्रेन तक नहीं पहुंच पाता. इससे किसी एक हिस्से में पानी जमा हो सकता है. इसलिए फ्रिज को समतल जगह पर रखें और अगर वो एक तरफ झुका नजर आ रहा है, तो उसके नीचे के पैरों की सेटिंग चेक करवाएं.

कब समझें कि मैकेनिक की जरूरत है?

अगर दरवाजे की रबर साफ करने, टेंपरेचर सही करने, सामान को ढंग से रखने और ड्रेन चेक करने के बाद भी पानी लगातार जमा हो रहा है, तो समस्या फ्रिज के किसी अंदर के हिस्से में हो सकती है. ऐसी कंडीशन में खुद से फ्रिज खोलने के बजाय टेक्नीशियन की मदद लेना बेहतर है.

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इसलिए अगली बार फ्रिज में पानी दिखाई दे तो सिर्फ उसे पोंछकर छोड़ न दें. पहले ये छोटी-छोटी चीजें चेक करें. कई बार समस्या फ्रिज में नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करने के हमारे तरीके में छिपी होती

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