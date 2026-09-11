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नीम करोली बाबा की भक्ति ने बदली किस्मत, कंपोजर संग कैंची धाम में हुआ चमत्कार, ऐसे मिली 'हनुमान अंश'

फिल्म हनुमान अंश में सीयावर राम चंद्र की जय गाना बनाने वाले धीरेंद्र मुलकलवर ने बताया कि वो हमेशा से ही नीम करोली बाबा के भक्त रहे. वो कैंची धाम गए थे, जहां से आने के कुछ महीनों बाद ही उनके पास फिल्म का ऑफर आया.

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हनुमान अंश में बनाया 'सीयावर राम चंद्र की जय' गाना (Photo: Instagram @meedhirendra)
हनुमान अंश में बनाया 'सीयावर राम चंद्र की जय' गाना (Photo: Instagram @meedhirendra)

फिल्म हनुमान अंश अब बॉलीवुड इतिहास की सबसे सफल फिल्म बन चुकी है. नीम करोली बाबा की जिंदगी पर आधारित इस फिल्म ने लोगों के दिलों पर कब्जा सा कर लिया है. हर कोई अपने पूरे परिवार संग इसे देखने थिएटर्स में जा रहा है. फिल्म को थिएटर में लगे छह हफ्ते का समय बीत चुका है, लेकिन इसकी कमाई में कोई खास गिरावट नहीं आई है. 

फिल्म हनुमान अंश में गानों का भी जादू कमाल चला. इसमें एक से बढ़कर एक आध्यात्मिक गाने-भजन थे, जिन्हें अभी भी सुना जा रहा है. फिल्म में सीयावर राम चंद्र की जय गाना भी था, जिसे लोगों ने बड़ा पसंद किया. धीरेंद्र मुलकलवार जिन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में गाने कंपोज किए, उन्होंने इस फिल्म के भी कुछ दिल छू लेने वाले गाने बनाए. 

'हनुमान अंश' के कंपोजर

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नीम करोली बाबा को क्यों कहा जाने लगा था हनुमान जी का अंश?

हाल ही में न्यूज 18 से बातचीत के दौरान, धीरेंद्र मुलकलवार ने हनुमान अंश फिल्म पर काम करने को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि ये एक तरह का चमत्कार जैसा था. वो पहले से ही नीम करोली बाबा के भक्त रहे. फिल्म में जुड़ने से पहले ही वो बाबा के आश्रम कैंची धाम जाकर भी आए थे. 

कंपोजर ने कहा- मैं इसे सिर्फ किस्मत कह सकता हूं. पिछले 6-7 साल से मैं कैंची धाम जाने और बाबाजी का आशीर्वाद लेने के लिए प्रार्थना कर रहा था. लेकिन किसी न किसी वजह से वहां जाना नहीं हो पा रहा था. फिर पिछले साल अप्रैल में आखिरकार मुझे कैंची धाम जाने का मौका मिला, और वहां जाने के सिर्फ 2-3 महीने बाद विशाल जी का मुझे फोन आया.

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विशाल चतुर्वेदी के विजन से बेखबर थे कंपोजर

उस समय फिल्म के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी खुद भी फिल्म के लिए 43 दिनों की एक आध्यात्मिक साधना कर रहे थे. इस दौरान वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे. धीरेंद्र ने कहा, 'जैसे ही उन्होंने मुझे फिल्म ऑफर की, मैंने एक पल में हां कर दी. मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी. मैंने विशाल से कहा कि आप शायद मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ 2-3 महीने पहले ही कैंची धाम गया था.'

'खास बात ये थी कि उस समय हम दोनों को एक-दूसरे के नीम करोली बाबा से जुड़ाव के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. विशाल को नहीं पता था कि मैं कई सालों से बाबाजी को मानता आ रहा हूं. और ना मुझे ये पता था कि विशाल नीम करोली बाबा की जिंदगी पर फिल्म बना रहे हैं. इसलिए इस फिल्म का मिलना ही मुझे किसी चमत्कार जैसा लगा. सच में ऐसा महसूस हुआ जैसे कहीं पहले से ही लिखा था कि ये फिल्म मुझे ही करनी है.'

बात करें फिल्म हनुमान अंश की, तो बॉक्स ऑफिस पर इसने 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. इस खबर को बनाते वक्त फिल्म की ग्रॉस कमाई 201 करोड़ रुपये पार जा चुकी है.

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