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Shani Ki Sade Sati: कुंभ राशि पर साढ़ेसाती का तीसरा चरण, भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां

कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती का तीसरा चरण चल रहा है जो कि 3 जून 2027 तक जारी रहने वाला है. ज्योतिषविदों का कहना है कि साढ़ेसाती का तीसरा चरण कर्मों के आधार पर फल देता है. ऐसे में इस राशि के जातकों को 5 गलतियों से बचना चाहिए.

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कुंभ राशि पर साढ़ेसाती का तीसरा चरण 3 जून 2027 तक रहने वाला है. (Photo: ITG)
कुंभ राशि पर साढ़ेसाती का तीसरा चरण 3 जून 2027 तक रहने वाला है. (Photo: ITG)

कुंभ राशि पर शनि की साढ़ेसाती का तीसरा और आखिरी चरण चल रहा है. साढ़ेसाती के इस चरण में शनि कर्मों के आधार पर फल देते हैं. अगर आपके कर्म बुरे हैं तो नतीजे भयावह होंगे. और अगर कर्म अच्छे हैं तो निश्चित ही शनि आपका उद्धार करेंगे. कुंभ राशि पर साढ़ेसाती का तीसरा चरण 3 जून 2027 तक रहने वाला है. इसी तिथि पर शनि जब मेष राशि में गोचर कर जाएंगे, तब कुंभ राशि से साढ़ेसाती का प्रभाव खत्म हो जाएगा. हालांकि साढ़ेसाती जारी रहने तक कुंभ राशि वालों को कुछ खास गलतियों से बचने की सलाह दी गई है.

1. कर्ज लेन-देन से बचें
अगर आप शनि की साढ़ेसाती के आखिरी चरण में किसी से भी कर्ज लेंगे तो इसे चुकाना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है. ऐसा भी हो सकता है कि आप भविष्य में यह कर्ज चुका ही न पाएं. साढ़ेसाती के वक्त किसी से धन के मामले में धोखाधड़ी बिल्कुल न करें.

2. फिजूलखर्ची न करें
कुंभ राशि के लोग अगर साढ़ेसाती के आखिरी चरण में फिजूलखर्ची करेंगे या आय से ज्यादा धन खर्च करेंगे तो इसका नतीजा बहुत खराब हो सकता है. ऐसे लोगों को लंबे समय तक आर्थिक संकट झेलना पड़ सकता है. आप इस बात का ध्यान रखें की धन उसी जगह पर व्यय करें, जहां बहुत जरूरी हो. किसी भी बेकार के काम के लिए पैसों के खर्च से बचें. धन का सही जगह इस्तेमाल करें और दान-धर्म के कार्यों में हाथ जरूर बढ़ाएं.

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3. अपशब्द न कहें
शनिदेव को अनुशासन बहुत प्रिय है और जो लोग अनुशासन और संयम से नहीं रहते हैं. शनि की दृष्टि उनके जीवन में तरह तरह की समस्याएं लेकर आती है. कुंभ राशि साढ़ेसाती के आखिरी चरण में एक बात का ध्यान रखें कि भूलकर भी किसी को अपशब्द न कहें. किसी की बुराई न करें. किसी असहाय, गरीब को न सताएं. यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको अपने अच्छे कर्मों का भी शुभ फल नहीं मिलेगा.

4. कोई बड़ा निर्णय न लें
शनि की साढ़ेसाती के आखिरी चरण में कुंभ राशि के लोगों को कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए. अगर आप नया घर या गाड़ी खरीदने का मन बना रहे हैं, तो अभी समय सही नहीं है. कोई भी बड़ा निर्णय लेने के लिए आप साढ़ेसाती के समाप्त होने का इंतजार करें, तो बेहतर होगा.

5.शनिवार के दिन न करें ये काम
साढ़ेसाती का आखिरी चरण में मांस-मदिरा के सेवन से परहेज करें तो बेहतर होगा. इसके अलावा आप शनिवार के दिन काले या नीले रंग के कपड़े भी न पहनें. शनिवार के दिन लोहे से निर्मित चीजें खरीदकर घर न लाएं.

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