200 करोड़ पार हुई 'हनुमान अंश', फिल्म की सफलता का जश्न मनाने काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे एक्टर, लगाए महाकाल के नारे

2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म हनुमान अंश ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ का ऐतिहासिक आंकड़ा छू लिया है. फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 36वें दिन 201 करोड़ पहुंच चुका है, और अभी इसके और भी ऊपर जाने की उम्मीद है. हर दिन ये एक नया इतिहास बना रही है. भगवान की कृपा इस फिल्म पर ऐसी बरसी है कि हर कोई इसकी सफलता देखकर हैरान है.

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वाराणसी की पावन भूमि पर पहुंचे हनुमान अंश एक्टर्स

नीम करोली बाबा की जिंदगी आधारित फिल्म हनुमान अंश की सफलता के बाद, इसकी टीम शुक्रवार को काशी, वाराणसी पहुंची. फिल्म की हीरोइन पूर्णिमा तिवारी और एक्टर शोभिनव सत्य अपने साथियों के साथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे. टीम ने बाबा विश्वनाथ का विधि-विधान से दर्शन-पूजन किया और परिवार की सुख-समृद्धि के साथ फिल्म की सफलता के लिए प्रार्थना की.

एक्टर शोभिनव सत्य के काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग उन्हें देखने और मिलने के लिए पहुंच गए. मंदिर से बाहर निकलते समय लोगों ने ‘हर-हर महादेव’ के जयघोष के साथ उनका स्वागत किया. इस दौरान शोभिनव सत्य पूरी तरह शिव भक्ति में लीन नजर आए. माथे पर चंदन का तिलक और लाल टीका, गले में फूल-माला और हाथों में रुद्राक्ष की माला उनके धार्मिक अंदाज को और खास बना रही थी.

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काशी आकर मांगा आशीर्वाद

फिल्म हनुमान अंश में शोभिनव सत्य के काम की काफी चर्चा हो रही है. फिल्म में उन्होंने जिस तरह नीम करोली बाबा की भूमिका निभाई है, उसकी दर्शकों और प्रशंसकों द्वारा काफी सराहना की जा रही है. लोगों का कहना है कि उनकी एक्टिंग और रूप-रंग में अब उन्हें नीम करोली बाबा की छवि दिखाई देने लगी है.

काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में शोभिनव सत्या ने कहा कि वो महादेव का आशीर्वाद लेने काशी आए हैं. वो महादेव के आशीर्वाद से ही यहां तक पहुंचे हैं. उन्होंने बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद लेने के साथ काशी के लोगों के प्यार और आशीर्वाद की भी कामना की. उन्होंने कहा कि महादेव और काशीवासियों का आशीर्वाद हमेशा बना रहे.

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स्टोरी इनपुट- सुरेंद्र गुप्ता