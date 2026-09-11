पड़ोसी महिला को पैर में मारी गोली, फिर खुद को किया शूट... दिल्ली में सनसनीखेज वारदात

दिल्ली के जौहरी पुर इलाके में शुक्रवार सुबह गोलीबारी की एक सनसनीखेज घटना सामने आई. पुलिस के मुताबिक, 32 वर्षीय नीरज ने अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से 48 वर्षीय पड़ोसी महिला राजवती के पैर में गोली मार दी. इसके बाद वह अपने घर की पहली मंजिल पर बने कमरे में गया और कथित तौर पर खुद को सिर में गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

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पुलिस के अनुसार, घायल महिला राजवती ने जांचकर्ताओं को बताया कि नीरज उसका पड़ोसी था. सुबह करीब 7:15 बजे उसने फोन कर मिट्टी का घड़ा मांगा था. राजवती के परिवार का उत्तर-पूर्वी दिल्ली के गोकलपुरी इलाके में मिट्टी के बर्तन का कारोबार है. इसी बातचीत के दौरान नीरज ने कथित तौर पर उस पर फायरिंग कर दी. गोली उसके दाहिने पैर में लगी.

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घटना के बाद राजवती को इलाज के लिए राजीव गांधी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने बताया कि महिला के बयान के मुताबिक नीरज ने उस पर गोली चलाने के बाद खुद को घर की पहली मंजिल के एक कमरे में बंद कर लिया. अंदर से दरवाजा बंद करने के कुछ देर बाद गोली चलने की आवाज आई.

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कमरे में खून से लथपथ मिला नीरज

गोली चलने की आवाज सुनकर नीरज के परिवार के लोग कमरे की तरफ पहुंचे. दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए उन्होंने उसे तोड़ दिया. पुलिस के मुताबिक, अंदर नीरज खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला और उसके पास रिवॉल्वर भी बरामद हुई.

राजवती के पति ने बताया कि नीरज उनका पड़ोसी था, लेकिन परिवार की उससे ज्यादा जान-पहचान नहीं थी. उन्होंने कहा कि आरोपी ने चार से पांच राउंड फायर किए. पड़ोसी होने के बावजूद वे उसे अच्छी तरह नहीं जानते थे.

मामले की सूचना मिलने के बाद फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. टीम ने वहां से जरूरी साक्ष्य जुटाए. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि नीरज ने पहले राजवती पर गोली चलाई और इसके बाद अपने सिर में गोली मार ली.

खुदकुशी की वजह तलाश रही पुलिस

पुलिस के मुताबिक, गोली लगने से नीरज की मौके पर ही मौत हो गई. उसका शव पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेज दिया गया. मामले में इनक्वेस्ट की कार्रवाई भी चल रही है.

गोकलपुरी थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1) के तहत केस दर्ज किया गया है. पुलिस अब इस पूरे घटनाक्रम के पीछे की वजह पता लगाने में जुटी है. शुरुआती जांच में महिला पर फायरिंग और उसके बाद नीरज के खुद को गोली मारने की बात सामने आई है, लेकिन गोली चलाने की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटनाक्रम से जुड़े सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है.

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