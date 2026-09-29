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'Suno naa..' मैसेज से 'Mahi.J' अकाउंट तक, केतन मर्डर केस में 'चैट-कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दो', सिया की ब्यूटीशियन के बयान से मचा हड़कंप

केतन अग्रवाल मर्डर केस में सिया गोयल की ब्यूटीशियन दोस्त ने पुलिस को दिए बयान में सिया और चेतन चौधरी पर धमकी देने का आरोप लगाया है. महिला के मुताबिक, उसकी तस्वीर से 'Mahi.J' नाम का फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर केतन को लोहागढ़ बुलाया गया. उसे केस में फंसाने की धमकी देकर चैट और कॉल हिस्ट्री डिलीट करने को कहा गया, लेकिन उसने स्क्रीनशॉट बचा लिया.

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केतन मर्डर केस में जैसे-जैसे जांच बढ़ रही है, वैसे-वैसे नए खुलासे हो रहे हैं. (Photo: ITG)
केतन मर्डर केस में जैसे-जैसे जांच बढ़ रही है, वैसे-वैसे नए खुलासे हो रहे हैं. (Photo: ITG)

केतन अग्रवाल मर्डर केस की जांच में एक ब्यूटीशियन महिला के बयान से सनसनी फैल गई है. बताया जा रहा है कि यह महिला आरोपी सिया गोयल की दोस्त है. पुलिस को दिए अपने बयान में महिला ने सिया गोयल और चेतन चौधरी पर उसे धमकाने का आरोप लगाया है. महिला के मुताबिक, उसकी तस्वीर का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल करके एक फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया गया. इस अकाउंट का नाम 'Mahi.J' रखा गया. आरोप है कि इस अकाउंट के जरिए केतन अग्रवाल को यह विश्वास दिलाया गया कि वह महिला से बातचीत कर रहा है.

जांचकर्ताओं के मुताबिक, इसी तरीके से केतन को लोहागढ़ फोर्ट बुलाया गया और वहां उसकी कथित तौर पर हत्या कर दी गई. महिला ने पुलिस को बताया कि बाद में उसे डराया गया कि उसे भी हत्या के मामले में फंसा दिया जाएगा. उसने आरोप लगाया कि उसे घटना से जुड़े मैसेज और कॉल हिस्ट्री डिलीट करने के लिए कहा गया. पुलिस को दिए बयान के मुताबिक, मई के आखिर में सिया गोयल ने अपनी ब्यूटीशियन दोस्त से संपर्क किया था.

महिला ने पुलिस को बताया कि बातचीत के दौरान सिया ने कहा था कि वह केतन से शादी नहीं करना चाहती. उसने कथित तौर पर यह भी बताया था कि वह चेतन चौधरी के साथ रिश्ते में है. महिला के बयान के अनुसार, सिया ने इसके बाद केतन को लोहागढ़ ले जाने से जुड़ी एक पहले की कोशिश के बारे में भी बात की.

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14 जून को केतन को लोहागढ़ ले जाने की कथित कोशिश

महिला के मुताबिक, सिया ने उसे बताया था कि 14 जून को केतन को लोहागढ़ ले जाने की कोशिश की गई थी. आरोप है कि उस दौरान केतन को लोहागढ़ की खाई में धकेलने की कथित योजना थी. इसके बाद सिया ने अपनी दोस्त से कहा कि वह केतन को फोन या मैसेज करे और उसे 18 जून को लोहागढ़ आने के लिए बुलाए. महिला ने पुलिस को बताया कि उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया. उसने इसके लिए 19 जून को सिया का जन्मदिन होने की बात कही.

जांचकर्ताओं का आरोप है कि जब केतन के परिवार के दोबारा उसे लोहागढ़ जाने की अनुमति देने की संभावना कम हो गई, तब आरोपियों ने उसे वहां बुलाने के लिए दूसरा तरीका अपनाया. पुलिस के मुताबिक, इसी दौरान सिया की दोस्त की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया. आरोप है कि उस तस्वीर से 'Mahi.J' नाम का फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया गया. केतन को कथित तौर पर यह विश्वास दिलाया गया कि वह सिया की दोस्त से बातचीत कर रहा है. महिला के बयान के मुताबिक, उसकी तस्वीर का इस्तेमाल उसकी जानकारी के बिना किया गया था.

जांचकर्ताओं का आरोप है कि फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए केतन को लोहागढ़ आने के लिए तैयार किया गया. पुलिस के अनुसार, उसे सिया के लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी के बहाने लोहागढ़ बुलाया गया. आरोप है कि केतन वहां पहुंचा और इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई. महिला ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि बाद में उसे बताया गया कि उसकी तस्वीर का इस्तेमाल केतन को लोहागढ़ लाने के लिए किया गया था.

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सरप्राइज बर्थडे पार्टी के बहाने केतन को बुलाने का आरोप

जिस महिला की तस्वीर कथित तौर पर फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाने के लिए इस्तेमाल की गई, वह ब्यूटीशियन है. महिला ने पुलिस को बताया कि उस समय उसका पति नशीले पदार्थों से जुड़े एक मामले में पुलिस हिरासत में था. उसके मुताबिक, सिया और चेतन ने कथित तौर पर इसी स्थिति का फायदा उठाया और उसे धमकाया. महिला का आरोप है कि उसे बताया गया कि उसकी तस्वीर का इस्तेमाल अपराध में उसे भी शामिल करने के लिए किया गया है.

महिला ने पुलिस को यह भी बताया कि उसे डर था कि उसे केतन की हत्या के मामले में आरोपी बनाया जा सकता है.  महिला के बयान के मुताबिक, 20 जून को उसे एक मैसेज मिला. मैसेज में लिखा था, 'Suno naa...''. इसके बाद चेतन चौधरी ने कथित तौर पर उसे फोन किया. महिला ने पुलिस को बताया कि चेतन ने उसे 14 जून की घटना के बारे में चुप रहने के लिए कहा. आरोप है कि उसने चेतावनी दी कि उसने जो कुछ भी उन्हें बताया है, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताना है. महिला के मुताबिक, उसे कथित तौर पर धमकाया भी गया और परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई.

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महिला ने पुलिस को बताया कि चेतन के फोन के बाद सिया ने भी उससे बातचीत की. उसके मुताबिक, सिया ने बताया कि उसकी तस्वीर का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल करके केतन को लोहागढ़ बुलाया गया था. महिला का आरोप है कि सिया ने उसे यह भी कहा कि इस मामले में उसे फंसाया जा सकता है. इसके बाद कथित तौर पर उसे घटना से जुड़े मैसेज और कॉल हिस्ट्री डिलीट करने के लिए कहा गया.

महिला के बयान के मुताबिक, सिया ने उससे मैसेज और कॉल हिस्ट्री हटाने को कहा था. हालांकि, महिला ने पुलिस को बताया कि उसने ऐसा नहीं किया. उसने कम से कम उस मैसेज का स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रखा, जो उसे 20 जून को मिला था. यानी जिस रिकॉर्ड को कथित तौर पर हटाने के लिए कहा गया था, उसका एक हिस्सा महिला ने सुरक्षित रखा.

महिला ने पुलिस को बताया कि उस समय उसका पति नशीले पदार्थों से जुड़े एक मामले में पुलिस हिरासत में था. पति के बाहर आने के बाद उसने उसे पूरी घटना के बारे में जानकारी दी. इसके बाद महिला ने पुलिस से संपर्क करने का फैसला किया. महिला 12 जुलाई को पुलिस के पास पहुंची. वहां उसका बयान दर्ज किया गया. इसी बयान में उसने सिया और चेतन के साथ हुई कथित बातचीत, अपनी तस्वीर के इस्तेमाल और उसे दी गई धमकियों के बारे में जानकारी दी.

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पुलिस के सामने महिला ने बताई घटनाओं की पूरी कड़ी

महिला के बयान में मई के आखिर से लेकर 12 जुलाई तक की घटनाओं का जिक्र है. उसने पुलिस को बताया कि मई के आखिर में सिया ने केतन से शादी नहीं करने और चेतन के साथ रिश्ते में होने की बात कही थी. इसके बाद 14 जून को केतन को लोहागढ़ ले जाने की कथित कोशिश की जानकारी दी गई. फिर 18 जून को केतन को लोहागढ़ बुलाने के लिए उससे संपर्क करने को कहा गया, लेकिन उसने मना कर दिया. इसके बाद कथित तौर पर उसकी तस्वीर से 'Mahi.J' नाम का फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया गया और केतन को सरप्राइज बर्थडे पार्टी के बहाने लोहागढ़ बुलाया गया.

20 जून को महिला को मैसेज मिला और चेतन ने कथित तौर पर फोन करके उसे चुप रहने की धमकी दी. इसके बाद सिया ने भी कथित तौर पर उसे मामले में फंसाने की बात कही और मैसेज तथा कॉल हिस्ट्री डिलीट करने को कहा. महिला ने स्क्रीनशॉट सुरक्षित रखा और 12 जुलाई को पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज कराया. केतन अग्रवाल मर्डर केस में महिला की ओर से लगाए गए ये आरोप उसके पुलिस बयान पर आधारित हैं. मामले में पुलिस की जांच के दौरान इस बयान को घटनाक्रम की एक कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है.
 

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