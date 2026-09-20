Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 20 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

अमेरिका के साथ जंग खत्म करने को लेकर ईरान ने एक बार फिर बातचीत की दिशा में कदम बढ़ाए हैं. वहीं, आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 114 रनों से हराकर विमेंस क्रिकेट प्रतियोगिता फाइनल में जगह बना ली है. इन खबरों के अलावा, CTI ने दावा किया है कि पिछले कुछ दिनों में घरेलू उड़ानों के किराए में 50% से 100% तक की बढ़ोतरी हुई है. पढ़ें रविवार शाम की बड़ी खबरें

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अमेरिका के साथ शर्तों पर बातचीत के लिए तैयार हुआ ईरान, बोला- हमला हुआ तो बख्शेंगे नहीं

अमेरिका के साथ जंग खत्म करने को लेकर ईरान ने एक बार फिर बातचीत की दिशा में कदम बढ़ाए हैं. तेहरान ने मध्यस्थ देशों को उन शर्तों की जानकारी दी है, जिनके आधार पर वह अमेरिका के साथ दोबारा बातचीत में शामिल होने को तैयार है. ईरान के सुरक्षा प्रमुख मोहसिन रेजाई ने अल जजीरा के एक इंटरव्यू में यह जानकारी दी है.

आकाश और दीपिका आनंद नहीं, BSP में अब इस भतीजे को बड़ा जिम्मा... मायावती ने फिर चौंकाया!

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि उनके भाई आनंद कुमार के परिवार से आकाश आनंद और उनकी बहन को पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी. मायावती ने कहा कि अब आनंद कुमार के परिवार से केवल ईशान आनंद को पार्टी में सम्मानजनक जिम्मेदारी देकर आगे किया जाएगा. उन्होंने 23 सितंबर को बीएसपी की बड़ी बैठक बुलाई है.

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टीम इंडिया गोल्ड मेडल से एक कदम दूर, बांग्लादेश को सेमीफाइनल में धो डाला, अब श्रीलंका से फाइनल

आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 114 रनों से हराकर विमेंस क्रिकेट प्रतियोगिता फाइनल में जगह बना ली है. रविवार को निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में आयोजित सेमीफाइनल नंबर-2 में भारतीय टीम ने बांग्लादेश को जीत के लिए 196 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन उसकी पूरी टीम 15.4 ओवरों में 81 रनों पर ढेर हो गई.

बिहार MLC चुनाव: जन सुराज ने 5 उम्मीदवारों का किया ऐलान

जन सुराज ने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से 5 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं. इनमें दरभंगा शिक्षक से एसपी राय, दरभंगा स्नातक से रवींद्र यादव, सारण शिक्षक से अफाक अहमद, पटना शिक्षक से दिव्या ज्योति और कोसी स्नातक से रजनीश रंजन शामिल हैं. विधान परिषद के चुनावों की घोषणा जल्द होने की संभावना है.

'कप्तान बनने की जरूरत ही नहीं थी...', बाबर आजम पर भड़का ये पाकिस्तानी दिग्गज, कहा- बतौर खिलाड़ी ही खेलते

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम ने बाबर आजम के दोबारा टेस्ट टीम की कप्तानी संभालने के फैसले पर सवाल उठाए हैं. अकरम ने कहा कि बाबर को कप्तानी की जिम्मेदारी लेने के बजाय बतौर बल्लेबाज टीम में अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि दूसरे टेस्ट के बाद बाबर कप्तानी छोड़कर एक खिलाड़ी के तौर पर सीरीज में बने रह सकते थे.

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उत्तर कोरिया ने दागी बैलिस्टिक मिसाइल, अमेरिका-जापान-साउथ कोरिया के एक्शन से बौखलाया

उत्तर कोरिया ने रविवार को कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्व में समुद्र की ओर बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जो जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर जाकर गिरी. मिसाइल लॉन्च के बाद दक्षिण कोरिया ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई और परीक्षण की निंदा करते हुए प्योंगयांग से मिसाइल गतिविधियां रोकने की अपील की है.

बिहार शरीफ में काजल राघवानी की कार पर हमला, पत्थर से तोड़े शीशे, पवन सिंह-आम्रपाली से लिया था पंगा

बिहार शरीफ में एक्ट्रेस काजल राघवानी ज्वेलरी शोरूम के उद्घाटन के दौरान भारी भीड़ की वजह से खतरे में पड़ गईं. भीड़ ने उनकी कार पर पथराव कर शीशे तोड़ दिए. पुलिस की मौजूदगी के बावजूद स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि काजल जिस कार में सवार थीं, उसके पीछे लोगों की बड़ी भीड़ दौड़ रही है.

त्योहारों से पहले घरेलू उड़ानों का किराया 100% तक बढ़ा, सरकार से दखल की मांग

दिल्ली और देशभर के व्यापारियों एवं उद्यमियों के संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री यानि CTI ने दावा किया है कि पिछले कुछ दिनों में घरेलू उड़ानों के किराए में 50% से 100% तक की बढ़ोतरी हुई है. CTI ने इस मामले में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री को पत्र लिखकर विमान कंपनियों के किराए की समीक्षा करने और यात्रियों को राहत देने की मांग की है.

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Diesel Price Hike: ट्रंप का खेल खराब... ईरान युद्ध पड़ा US पर भारी, महंगे डीजल ने बढ़ाई टेंशन

ईरान युद्ध से बिगड़े हालातों के बीच अमेरिका में डीजल की कीमतें अब नए रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गई हैं. बीते हफ्तेभर में ही US Diesel Price में बड़ा उछाल आया है, जो देश में महंगाई का जोखिम बढ़ा रहा है. अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ने बताया है कि 19 सितंबर को डीजल की राष्ट्रीय औसत कीमत 6.4866 डॉलर प्रति गैलन तक पहुंच गई है.

अबू धाबी जाने वाली फ्लाइट अचानक कैंसिल, दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे 200 यात्री

दिल्ली से अबू धाबी जाने वाली एतिहाद एयरवेज की फ्लाइट EY-217 में तकनीकी खराबी सामने आने के बाद करीब 200 यात्रियों को विमान से उतार दिया गया. कुछ घंटे इंतजार के बाद एयरलाइन ने उड़ान कैंसिल कर दी. इसके बाद यात्रियों को आगे की यात्रा के लिए दूसरे विकल्प तलाशने पड़े. विमान में तकनीकी खराबी से जुड़ी विस्तृत जानकारी तत्काल सामने नहीं आई.

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