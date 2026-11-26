देवरिया में 13 दिन से लापता 17 साल के केदार प्रसाद का शव बुधवार को छोटी गंडक नदी में मिला.शव की हालत इतनी खराब थी कि परिवार ने कपड़ों और शरीर की बनावट के आधार पर उसकी पहचान की. केदार 14 नवंबर को घर से निकला था, जिसके बाद वापस नहीं लौटा. परिवार ने प्रेम प्रसंग में उसकी हत्या किए जाने का आरोप लगाया है.

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परिजनों के मुताबिक, केदार का गांव की ही एक लड़की से प्रेम संबंध था. करीब एक साल पहले लड़की के भाई ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने लड़की से बात की तो उसे चाकू मार दिया जाएगा. इस घटना के बाद पिता ने केदार को काम के सिलसिले में बाहर भेज दिया था. वह छठ पूजा के दौरान घर लौटा था.

परिवार का कहना है कि 14 नवंबर को केदार के मोबाइल पर किसी का फोन आया था. इसके बाद वह घर से निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा. काफी तलाश करने के बाद 16 नवंबर को परिजनों ने बरियारपुर थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दी. परिवार का आरोप है कि उन्होंने पुलिस को प्रेम प्रसंग और पहले मिली धमकी के बारे में भी बताया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

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परिजनों ने पुलिस पर लगाए आरोप

परिजनों के मुताबिक, पुलिस ने यह कहकर कार्रवाई से बचने की कोशिश की कि लड़की का घर बिहार के गोपालगंज जिले के विजयीपुर थाना क्षेत्र में आता है. हालांकि, पुलिस का कहना है कि इस मामले में विजयीपुर थाने में पहले से एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी को भगाने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें केदार को आरोपी बताया गया था.

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घटना की जानकारी मिलने पर एएसपी सुनील कुमार सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की. पुलिस शव की पहचान की पुष्टि के लिए पैनल से पोस्टमॉर्टम कराने, वीडियोग्राफी और DNA सैंपल लेने की तैयारी कर रही है.

11 लोगों के खिलाफ हत्या का केस

केदार के परिवार ने लड़की के परिजनों पर उसे अगवा कर हत्या करने का आरोप लगाया है. परिजनों की शिकायत के आधार पर 10 नामजद समेत 11 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जाएगी. पोस्टमॉर्टम और DNA जांच के बाद मौत की वजह और शव की पहचान को लेकर स्थिति और साफ हो सकेगी.

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