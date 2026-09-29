Masala Nimki Recipe: शाम के नाश्ते में चाहिए कुछ चटपटा? शेफ कुणाल कपूर स्टाइल में बनाएं कुरकुरी मसाला निमकी, नोट करें रेसिपी

Masala Nimki Recipe: शाम की चाय के साथ कुछ चटपटा और कुरकुरा खाने का मन अक्सर करता है. ऐसे में अगर आप बाजार से नमकीन लाने के बजाय घर पर ही कुछ बनाना चाहते हैं तो मसाला निमकी ट्राई कर सकते हैं. इसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है और इसका स्वाद काफी टेस्टी होता है. आज हम आपको शेफ कुणाल कपूर स्टाइल में मसाला निमकी बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर शेयर किया था. उनकी बताई इस रेसिपी से आपकी निमकी बाहर से क्रिस्पी और अंदर से मसालेदार बनेगी. तो आइए जानते हैं घर पर कुरकुरी मसाला निमकी कैसे बनाएंगे और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.

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इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

निमकी का आटा बनाने के लिए

2 कप मैदा

3 से 4 बड़े चम्मच घी या तेल

1 छोटी चम्मच जीरा

आधी छोटी चम्मच अजवाइन

1 छोटी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च

1 छोटी चम्मच कलौंजी

1 छोटी चम्मच नमक (स्वादानुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं)

1/2 कप ठंडा पानी या जरूरत के अनुसार

मसाला मिक्स के लिए

1/2 छोटी चम्मच काला नमक

1/2 बड़ा चम्मच साधारण नमक

2 बड़े चम्मच अमचूर पाउडर

3/4 बड़ा चम्मच काली मिर्च पाउडर

1¼ बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर

इसके अलावा

2 बड़े चम्मच घी

2 बड़े चम्मच मैदा

तलने के लिए तेल या घी

मसाला निमकी कैसे बनाएंगे?

सबसे पहले एक बड़े बाउल में मैदा, नमक, जीरा, कुटी हुई काली मिर्च, कलौंजी और अजवाइन डालें. अब इसमें घी डालकर हाथों से अच्छी तरह मिलाएं. इसे तब तक मिलाएं, जब तक मैदा ब्रेडक्रम्ब्स जैसा दिखने न लगे. इससे निमकी खस्ता बनेगी. अब इसमें धीरे-धीरे ठंडा पानी डालकर सख्त आटा गूंथ लें. आटे को ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रख दें. एक अलग बाउल में 2 बड़े चम्मच मैदा और 2 बड़े चम्मच घी डालकर अच्छी तरह मिलाएं. इसका एक स्मूद पेस्ट तैयार कर लें. अब तैयार आटे को निकालकर हाथों से फैलाएं और बेलन की मदद से पतला बेल लें. ध्यान रखें कि आटा हर तरफ से बराबर रहे. अब इसके ऊपर मैदा और घी के तैयार पेस्ट की बहुत पतली परत लगाएं. इसके बाद आटे को एक किनारे से रोल करते हुए लंबा और सिलेंडर जैसा बना लें. अब इसे करीब 1 सेंटीमीटर मोटे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. एक टुकड़ा लें और हाथ से हल्का दबाएं. फिर बेलन की मदद से इसे जितना हो सके पतला बेलें. अब इसे त्रिकोण का आकार दें और थोड़ा पानी लगाकर किनारों को चिपका दें. बीच में हल्का दबा दें. अब कड़ाही में तेल गर्म करें. तेल को मीडियम-लो आंच पर रखें. निमकी को धीमी आंच पर ही तलें, ताकि यह अंदर तक अच्छी तरह पक जाए और कुरकुरी बने. निमकी को बैच में डालकर सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तलें. इसके बाद इसे निकालकर पेपर टॉवल पर रख दें.

ऐसे तैयार करें मसाला

एक छोटी कटोरी में काला नमक, साधारण नमक, अमचूर पाउडर, काली मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें.

अब हल्की गर्म निमकी पर तैयार मसाला डालें और अच्छी तरह टॉस करें, ताकि मसाला सभी निमकी पर अच्छी तरह चिपक जाए. निमकी को पूरी तरह ठंडा होने दें. इसके बाद इसे चाय के साथ सर्व करें या एयरटाइट कंटेनर में रख दें.

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