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गर्दन झुकाकर बिस्तर पर पड़े-पड़े घंटों चलाती थी मोबाइल, कराना पड़ा ऑपरेशन, एक्ट्रेस ने शेयर किया दर्दनाक अनुभव

तमिल अभिनेत्री शकीला ने सर्वाइकल सर्जरी के बाद मोबाइल फोन का अधिक इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि वो घंटों तक लेटकर फोन का इस्तेमाल करती थीं जिसकी वजह से वो अस्पताल के बेड तक पहुंच गईं. उन्होंने लोगों को सलाह दी कि वो मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल न करें, खासकर लेटकर.

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शकीला ने दी मोबाइल को लेकर वॉर्निंग (Photo: ITG)
शकीला ने दी मोबाइल को लेकर वॉर्निंग (Photo: ITG)

स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है. बेशक ये बहुत काम का है लेकिन हमें इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है. मशहूर तमिल एक्ट्रेस शकीला को हाल ही में गंभीर सर्वाइकल समस्या के कारण स्पाइन सर्जरी यानी गर्दन का ऑपरेशन कराना पड़ा. एक्ट्रेस ने कहा कि ऐसा उनके लगातार गर्दन झुकाकर फोन का इस्तेमाल करने की वजह से हुआ है.

इसके बाद शकीला ने सर्वाइकल स्पाइन की समस्या से बचने के लिए लोगों से मोबाइल का कम इस्तेमाल करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि लेटकर घंटों तक फोन पर गेम खेलने और वीडियो देखने से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ा.

न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर कुमार ने बताया कि गलत पॉश्चर और लंबे समय तक स्क्रीन देखने से स्पाइनल डिस्क की समस्या हो सकती है, साथ ही उन्होंने बताया कि उम्र, कम फिजिकल एक्टिविटी और कई और रिस्क फैक्टर्स भी इस दिक्कत को बढ़ाते हैं.

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अस्पताल से वापस आने के बाद एक वीडियो मैसेज में शकीला ने अपने घर के पास मेडवे अस्पताल में हुई सर्जरी के बारे में बात की और अपना अनुभव शेयर किया.

फोन जरूरी लेकिन इसका इस्तेमाल करें जरूरत के अनुसार

शकीला ने कहा, 'सच कहूं तो मैं मजाक नहीं कर रही हूं. मेरे सभी बच्चों और हर किसी के लिए फोन एक जरूरी चीज है लेकिन तब तक जब आप इसका इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से करें.

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अपने फोन इस्तेमाल करने की आदत के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, 'मैं इसी तरह लेटकर लगभग चार घंटे तक गेम खेलती रहती थी. बीच-बीच में वो मुझे कॉफी या चाय के लिए जगा देते थे. मैं उठती, चाय पीती और फिर उसी गेम में लग जाती. मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर चीजें देखती रहती थीं.'

अपने फोन की आदत के बारे में उन्होंने बताया, 'मैं ऐसे ही लेटकर करीब चार घंटे तक गेम खेलती रहती थी. बीच-बीच में कोई मुझे कॉफी या चाय के लिए उठा देता था. मैंने उठती चाय पीती और फिर उसी चीज में लग जाती. मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर गेम खेलते रहना चाहती थी.'

शकीला ने कहा कि इसी आदत की वजह से उन्हें सर्वाइकल की समस्या हो गई.

उन्होंने अपनी कंडीशन समझाते हुए कहा, 'मुझे सर्वाइकल की समस्या है. ऐसा लग रहा था कि दो हड्डियों के बीच से कुछ बाहर निकल आया था. तो इसके लिए उन्होंने अब टाइटेनियम चिप लगाई है और इसे स्क्रू से फिक्स किया है.'

उन्होंने आगे कहा, 'सच कहूं तो तो ये बेफिजूल का खर्च है. पैसे की बात तो छोड़ ही दीजिए. इसमें दर्द और दिक्कत भी है.'

हालांकि, न्यूरोलॉजिस्ट सलाह देते हैं कि लंबे समय तक गलत पॉश्चर में फोन का यूज सर्वाइकल की समस्या का कारण बन सकता है, लेकिन इसे डिस्क की समस्या का एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता है.

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फोन का पॉश्चर गर्दन को कितना प्रभावित करता है
हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल्स के सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. सुधीर कुमार ने कहा कि शकीला की कंडीशन सर्वाइकल डिस्क प्रोलेप्स या स्लिप डिस्क जैसा दिखती है. उन्होंने कहा कि उनकी जो सर्जरी हुई है, वह ऐसी स्थिति में आम तौर पर की जाने वाली एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है.

उन्होंने कहा कि कई घंटों तक एक तरफ करवट लेकर फोन देखने से सर्वाइकल स्पाइन (गर्दन की रीढ़ की हड्डी) पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है. स्क्रीन देखने के लिए गर्दन को एक तरफ झुकना और घूमना पड़ता है जिससे डिस्क पर भार बढ़ जाता है.

लेकिन डॉ. सुधीर ने इस बात पर जोर दिया कि दूसरी बातों पर भी ध्यान देना जरूरी है.

बैठे रहने वाली जीवनशैली से भी बढ़ सकती है परेशानी
डॉ. सुधीर ने बताया कि उम्र, लंबे समय तक बैठे रहना, बैठे रहने वाली नौकरी, जेनेटिक्स, मोटापा और धूम्रपान भी सर्वाइकल डिस्क की समस्याओं का खातरा बढ़ा सकते हैं.

क्या है बचने का तरीका

एक और तरीका है 20-20-20 नियम: हर 20 मिनट तक स्क्रीन का इस्तेमाल करने के बाद 20 सेकंड के लिए लगभग 20 फीट दूर कोई भी चीज देखें. इससे आंखों को आराम मिलता है और गर्दन की मूवमेंट को बढ़ावा मिलता है.

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