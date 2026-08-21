scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vastu Tips: सूटकेस से जुड़ी ये 1 गलती पड़ सकती है भारी, पैसों पर पड़ता है असर!

Vastu Tips: क्या आप जानते हैं घर में खाली सूटकेस रखना आर्थिक तंगी और वास्तु दोष का कारण बन सकता है? जानें सूटकेस रखने की सही दिशा और वास्तु के वो नियम, जो आपके घर में धन और सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ाएंगे.

Advertisement
X
सूटकेस से जुड़े उन वास्तु नियमों के बारे में, जिन्हें अपनाकर आप घर की ऊर्जा को सकारात्मक बना सकते हैं. 
सूटकेस से जुड़े उन वास्तु नियमों के बारे में, जिन्हें अपनाकर आप घर की ऊर्जा को सकारात्मक बना सकते हैं. 

Suitcase Vastu: अक्सर हम यात्रा से लौटने के बाद सूटकेस को स्टोर रूम या बेड के नीचे कहीं भी रख देते हैं.  क्या आप जानते हैं कि वास्तु शास्त्र में इसे एक बड़ी गलती माना गया है? घर की हर वस्तु की अपनी एक ऊर्जा होती है, और जब हम किसी ऐसी चीज को खाली छोड़ देते हैं जो यात्रा और गति का प्रतीक है, तो वह घर में नकारात्मकता और ठहराव का कारण बन सकती है. 

अगर आप भी अपने जीवन में अचानक आने वाली छोटी-मोटी बाधाओं या आर्थिक अस्थिरता से परेशान हैं, तो कहीं न कहीं आपके घर का वास्तु इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है. आइए जानते हैं सूटकेस से जुड़े उन वास्तु नियमों के बारे में, जिन्हें अपनाकर आप घर की ऊर्जा को सकारात्मक बना सकते हैं. 

1. खाली सूटकेस क्यों है समस्या?
वास्तु विज्ञान के अनुसार, खालीपन नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है.  सूटकेस का उद्देश्य सामान ले जाना है. जब इसे खाली छोड़ा जाता है, तो यह घर में रुकी हुई ऊर्जा (Stagnant Energy) पैदा करता है.  इसे पूरी तरह खाली रखने के बजाय, इसमें कोई पुरानी फाइल, हल्का कपड़ा या कोई भी उपयोगी वस्तु रख देना चाहिए ताकि इसकी गति बनी रहे. 

सम्बंधित ख़बरें

Lucky Plant Vastu
घर में ये 8 पौधे लगाएं, पैसों की तंगी होगी दूर, बढ़ेगी धन-दौलत!
Tulsi Plant Vastu
घर में तुलसी लगाने से पहले जान लें जरूरी नियम, इन दिनों न लगाएं पौधा
Vastu Tips
T-Point वाला घर शुभ या अशुभ? वास्तु शास्त्र देखकर एक्सपर्ट ने बताया
Keep these 5 things in the ark, money will come with the grace of Lakshmi
कमाई अच्छी फिर भी नहीं टिकता पैसा? तुरंत करें ये 3 काम
Vastu Upay For Money
हो जाएंगे मालामाल! बस इस सफेद चीज का ऐसे कर लें इस्तेमाल

2. सूटकेस रखने की सही दिशा: सुख-समृद्धि का आधार
सूटकेस को सही दिशा में रखना आपके शुक्र ग्रह को प्रभावित करता है:

Advertisement

शुभ दिशा: घर की दक्षिण-पश्चिम (South-West) या पश्चिम (West) दिशा सूटकेस रखने के लिए सबसे उत्तम है. यहां रखने से घर में स्थिरता आती है. 

गलत दिशा: भूलकर भी सूटकेस को उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) में न रखें.  यह स्थान घर का सबसे पवित्र हिस्सा माना जाता है.  यहां भारी सामान या सूटकेस रखने से मानसिक तनाव और दुर्भाग्य बढ़ सकता है. 

3. टूटे-फूटे सूटकेस से बचें
अक्सर लोग पुराने, टूटे हुए पहियों या फटी जिप वाले सूटकेस को सहेज कर रखते हैं.  वास्तु कहता है कि ऐसी वस्तुएं राहु के दोष को बढ़ावा देती हैं.  यदि सूटकेस खराब हो चुका है, तो उसे तुरंत हटा दें या मरम्मत करवाएं.  टूटा हुआ सामान घर में कंगाली और कार्यों में रुकावट का कारण बनता है. 

4. यात्रा के बाद की सफाई का महत्व
यात्रा से लौटने के तुरंत बाद सूटकेस को साफ करना चाहिए. यात्रा के दौरान सूटकेस कई जगहों से होकर आता है, जिससे वह बाहरी नकारात्मक ऊर्जाओं का जरिया बन जाता है.  उसे अंदर-बाहर से अच्छे से पोंछकर, खाली न छोड़कर स्टोर करें. 

5. कुछ अन्य खास बातें:
ऊंचाई का ध्यान रखें: सूटकेस को अलमारी के बहुत ऊपर रखने के बजाय बेड बॉक्स (Bed Box) के अंदर रखना ज्यादा सुरक्षित और शुभ माना जाता है.

Advertisement

गोपनीयता: कोशिश करें कि सूटकेस ऐसी जगह हो जहां बाहरी लोगों की नजर बार-बार न पड़े. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    'राहुल गांधी के पास कोई जनसमर्थन नहीं, PR से जुटा रहे भीड़', बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस पर बोला हमला |
    Vastu Tips: सूटकेस से जुड़ी ये 1 गलती पड़ सकती है भारी, पैसों पर पड़ता है असर! |
    बच्चों की खातिर ठुकराए बोल्ड शोज, 1 साल से घर पर खाली बैठी एक्ट्रेस, नहीं मिल रहा काम |
    जितना उत्‍पादन, करीब उतनी ही खपत... फिर इथेनॉल की वजह से बढ़ी चीनी की कीमत? जनिए |
    दिल्ली-NCR में 6 गुना बढ़े स्वाइन फ्लू केस... डॉक्टर भी चपेट में, 1300 से ज्यादा मरीज |
    फैक्ट चेक: एंकर के सवालों से घबराकर भागे अभिजीत दीपके? नहीं, ये पोस्ट मनगढ़ंत है |
    फर्रुखाबाद में कुत्ते से घबराकर 50 फीट गहरे कुएं में गिरी मासूम, जांबाज पुलिसकर्मी ने बचाई मासूम की जान |
    जयपुर में CJP कार्यकर्ताओं संग मारपीट, ग्रामीणों ने बरसाए लात-घूंसे, Video |
    हिसार कोर्ट के बाहर गैंगस्टर विनोद पानू की हत्या, लॉरेंस गैंग की वायरल पोस्ट ने बढ़ाया सस्पेंस! |
    Moises Henriques: कभी ऑस्ट्रेल‍िया के लिए खेला क्रिकेटर, अब पुर्तगाल के लिए जड़ा तूफानी शतक... 39 की उम्र मे काटा कहर
    Advertisement