scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ब्र‍िटेन में पहली कमाई 20 पाउंड, इंड‍िया से बनाया 400 छात्रों का नेटवर्क, पढ़ें इस Gen-Z की कहानी

विदेश में पढ़ाई का सपना हर युवा देखता है, लेकिन अनजान देश में अकेलेपन और नई व्यवस्था से तालमेल बिठाना अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है. ओडिशा के राउरकेला निवासी निकुंज अग्रवाल ने ब्रिटेन की शेफील्ड यूनिवर्सिटी पहुंचने से पहले ही एक अनऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर 400 भारतीय छात्रों को आपस में जोड़ा. इस पहल ने न केवल नए छात्रों के रहने, भोजन और पढ़ाई से जुड़ी परेशानियों को दूर किया, बल्कि एक-दूसरे का मजबूत सहारा भी बनाया.

Advertisement
X
यूके में ओडिशा के लड़के का जलवा! 400 छात्रों को जोड़कर बनाया अनोखा नेटवर्क
यूके में ओडिशा के लड़के का जलवा! 400 छात्रों को जोड़कर बनाया अनोखा नेटवर्क

ओडिशा के राउरकेला से निकलकर ब्रिटेन की शेफील्ड यूनिवर्सिटी तक का सफर तय करने वाले जेन-जी निकुंज अग्रवाल की कहानी किसी मिसाल से कम नहीं है. एक ओर जहां विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देखने वाले छात्र शुरुआती दिनों में अकेलेपन और अनिश्चितता से घबराते हैं, वहीं निकुंज ने यूके की धरती पर कदम रखने से पहले ही 400 भारतीय छात्रों का एक ऐसा कम्युनिटी नेटवर्क तैयार कर दिया, जिसने कई युवाओं की राह आसान बना दी.

व्हाट्सएप ग्रुप से शुरू हुआ दोस्ती और मदद का कारवां

दिल्ली पब्लिक स्कूल से स्कूली शिक्षा पूरी करने वाले निकुंज अपने परिवार से विदेश जाकर पढ़ने वाले पहले सदस्य हैं. जब शेफील्ड यूनिवर्सिटी से उनका एडमिशन कन्फर्म हुआ, तो उन्होंने महसूस किया कि नए छात्रों के पास आपस में जुड़ने और व्यावहारिक जानकारी साझा करने का कोई साझा मंच नहीं है.

सम्बंधित ख़बरें

64-year-old man completes MTech, finishes in top 10, now eyes IIM Lucknow (Representative image)
64 की उम्र में MTech टॉप! UP के अफसर ने ऐसे बनाई टॉप-10 में जगह
1.5 लाख की नौकरी छोड़ शुरू किया खुद का करियर.(Image credit: X/@riyaelity)
1.5 लाख रुपये महीने की छोड़ी नौकरी, अब 5-6 गुना ज्यादा कर रही कमाई
अमेरिका से आकर भारत में बना दी 87 करोड़ की कंपनी. (LinkedIn/@Ahana Gautam)
IIT से डिग्री और हार्वर्ड से MBA, फिर भारत वापसी और बना दी 87 करोड़ की कंपनी 
चींटी से आया आइडिया, बना दी ये डिवाइस.
14 साल के छात्र ने बना डाली ‘केमिकल नोज’, चींटी से ऐसे आया आइडिया
हर महीने कमा रहा 10 लाख रुपये. (Image credit: X/@@manas_muduli)
B.Tech, 14 साल नौकरी, अब मशरूम की खेती, हर महीने कमा रहा 10 लाख रुपये  

उन्होंने एक अनऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसकी लिंक फेसबुक पेज पर शेयर कर दी. देखते ही देखते इस ग्रुप में ग्रेजुएशन, पोस्ट-ग्रेजुएशन और पीएचडी के लगभग 400 छात्र जुड़ गए. कमरे खोजने, वीजा प्रक्रिया, सस्ते सामान की खरीदारी से लेकर बैंक अकाउंट खुलवाने तक के सारे सवालों के जवाब इस ग्रुप में मिलने लगे. कमाल तो तब हुआ जब इस ग्रुप के जरिए जुड़े 8 छात्रों ने भारत से एक ही फ्लाइट बुक की और साथ ही शेफील्ड पहुंचे.

Advertisement

पहली कमाई 20 पौंड 

इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई के दौरान निकुंज को शेफील्ड में थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग का अनुभव मिला. एक प्रोजेक्ट के तहत उन्हें 'यॉर्कशायर स्कल्पचर पार्क' के बिजनेस मॉडल को बेहतर बनाने का काम मिला, जिसमें रनर-अप रहने पर उन्हें 20 पौंड (लगभग 2100 रुपये) का इनाम मिला. निकुंज कहते हैं कि भले ही रकम छोटी थी, लेकिन यूके में हुई यह पहली कमाई उनके लिए आत्मविश्वास का बड़ा जरिया बनी.

स्कॉलरशिप और सिंगापुर में स्टडी का मौका

शेफील्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से निकुंज को पहले और आखिरी साल में 'इंटरनेशनल अंडरग्रेजुएट स्कॉलरशिप' भी मिली, जिसने उनके परिवार के आर्थिक बोझ को काफी हद तक कम किया. अपने 3 साल के कोर्स के दौरान उन्होंने एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत सिंगापुर की मशहूर 'नान्यांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी' (NTU) में भी पढ़ाई की. यूके की स्वतंत्र सोच और सिंगापुर के सख्त एकेडमिक माहौल ने उन्हें ग्लोबल बिजनेस को गहराई से समझने में मदद की.

विदेश जाने वाले नए छात्रों को निकुंज की टिप्स

हाल ही में अपनी डिग्री पूरी करने वाले निकुंज का मानना है कि विदेश जाकर पढ़ाई करना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है. नए छात्रों को अपनी सलाह देते हुए वे कहते हैं कि भारत छोड़ने से पहले कुकिंग यानी खाना बनाना जरूर सीख लें. आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए जल्द से जल्द पार्ट-टाइम काम और स्टूडेंट डिस्काउंट्स का फायदा उठाएं. इसके अलावा कैंपस में अलग-अलग सोसायटियों का हिस्सा बनें और नए लोगों से मिलने में संकोच न करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    AI ने बना दिए 20-30 साल के अरबपति! कोई खरीद रहा ₹600 करोड़ का घर, बदल गई जिंदगी |
    Chandra Grahan 2026: 28 अगस्त को लगेगा चंद्र ग्रहण, 6 राशियां अभी से हो जाएं सावधान |
    मुंबई में मराठी न आने पर 1268 टैक्सी ड्राइवरों को नोटिस, सितंबर 2026 तक सीखनी होगी मराठी |
    22 साल का दाग मिटा, कोर्ट ने दी क्लीन चिट... पूर्व भारतीय क्रिकेटर जैकब मार्टिन ने सुनाई दर्द की कहानी |
    धर्मेंद्र प्रधान फिर हुए एक्टिव, Gen Z के बीच दिखे... क्या कमबैक करने का है प्लान? |
    अलास्का में चार्टर प्लेन क्रैश, अमेरिकी सेना से जुड़े 8 लोगों की मौत |
    ढाका नंबर-1, जकार्ता- 2, 3 पर शंघाई... 2050 तक इतनी बदल जाएगी दुनिया |
    विवेकानंद रेड्डी मर्डर केस, मनी लॉन्ड्रिंग एंगल... YSRCP सांसद अविनाश रेड्डी के ठिकानों पर ED की रेड |
    विदेशी चेहरे वाले हिंदुस्तानी एक्टर की आखिरी फिल्म रिलीज, मौत के 9 साल बाद इच्छा हुई पूरी |
    रात अस्पताल पहुंचे, सुबह फिर जेल लौटे... PAK मंत्री बोले- मेडिकली फिट हैं इमरान खान
    Advertisement