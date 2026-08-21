कितना सस्ता मिलता है कानपुर के लेदर मार्केट में सामान? 49 रुपये से आइटम शुरू

अगर आप लेदर के जूते, चप्पल, बेल्ट, पर्स, बैग या जैकेट खरीदने की सोच रहे हैं, तो कानपुर का लेदर मार्केट आपके लिए अच्छी जगह हो सकता है. यहां लेदर से जुड़े कई तरह के सामान अलग-अलग दुकानों पर मिल जाते हैं. खास बात यह है कि इस मार्केट में कम बजट से लेकर महंगे सामान तक कई विकल्प मौजूद हैं. यही वजह है कि लेदर का सामान खरीदने वाले लोगों के बीच कानपुर का यह बाजार काफी लोकप्रिय है.

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कानपुर के लेदर मार्केट में पुरुषों और महिलाओं के लिए जूतों की कई डिजाइन देखने को मिलती हैं. यहां सामान्य जूतों की कीमत करीब 100 रुपये से शुरू हो सकती है. इसके अलावा यहां लेदर के 500, 550, 600, 650 और 700 रुपये या उससे ज्यादा कीमत के जूते भी मिल सकते हैं. जूते खरीदते समय डिजाइन के साथ उनकी क्वालिटी पर भी ध्यान देना जरूरी है. काले, भूरे, डार्क ब्राउन और दूसरे रंगों में कई विकल्प मिल जाते हैं. पारंपरिक डिजाइन की मोजरी से लेकर रोजाना पहनने वाले जूतों तक कई तरह के फुटवियर यहां मिल सकते हैं. महिलाओं के लिए सैंडल और दूसरे फुटवियर की भी अच्छी रेंज मौजूद रहती है. इनकी कीमत डिजाइन, मटेरियल और क्वालिटी के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है.

800 रुपये से जैकेट, महंगी जैकेट भी मौजूद

लेदर जैकेट के लिए भी कानपुर का बाजार जाना जाता है. यहां बजट के हिसाब से अलग-अलग तरह की जैकेट मिल सकती हैं. कुछ जैकेट करीब 800 रुपये से शुरू हो सकती हैं, जबकि बेहतर डिजाइन, मोटे मटेरियल और अच्छी फिनिशिंग वाली जैकेट की कीमत 1500 से 2000 रुपये या उससे ज्यादा भी हो सकती है. सर्दियों के लिए कुछ जैकेट के अंदर गर्म कपड़ा या फर लगा हुआ होता है. खरीदारी करते समय जैकेट के बाहरी मटेरियल के साथ अंदर की लाइनिंग, सिलाई, जिप और फिटिंग जरूर देखनी चाहिए.

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पर्स और बैग की भी बड़ी रेंज

मार्केट में महिलाओं के पर्स से लेकर बड़े बैग तक कई तरह के विकल्प मिलते हैं. सामान्य पर्स करीब 1000 रुपये के आसपास से मिल सकते हैं, जबकि बड़े और ज्यादा जिप वाले बैग की कीमत 1200 से 1500 रुपये या उससे अधिक हो सकती है. लैपटॉप बैग भी यहां मिल जाते हैं. इनकी कीमत करीब 1800 से 2000 रुपये या क्वालिटी के हिसाब से उससे ज्यादा हो सकती है. छोटे पर्स, वॉलेट और कार्ड होल्डर कम कीमत में भी मिल जाते हैं.

लेदर बेल्ट भी इस बाजार में अलग-अलग डिजाइन और कीमतों में मिलती हैं. कुछ बेल्ट करीब 150 रुपये से शुरू हो सकती हैं, जबकि बेहतर डिजाइन या बकल वाली बेल्ट की कीमत ज्यादा हो सकती है. इसके अलावा कार्ड रखने वाले छोटे वॉलेट, दस्ताने और दूसरे लेदर से जुड़े सामान भी कम कीमत में मिल सकते हैं. सर्दियों के लिए लेदर के दस्ताने करीब 150 रुपये के आसपास मिलने के विकल्प भी हो सकते हैं.

बच्चों के लिए भी कई विकल्प

लेदर मार्केट में बच्चों के लिए भी जूते, सैंडल और सर्दियों के फुटवियर मिल जाते हैं. बच्चों के जूतों की कीमत करीब 250 से 450 रुपये के बीच हो सकती है. डिजाइन और मटेरियल के हिसाब से कीमत कम या ज्यादा भी हो सकती है. बच्चों के लिए छोटे आकार के जूते और गर्म फुटवियर के साथ टोपी जैसे दूसरे सामान भी यहां मिल जाते हैं. कानपुर के लेदर मार्केट की सबसे खास बात इसकी कीमतों में मिलने वाली रेंज है. यहां करीब 200 रुपये की चप्पल से लेकर हजारों रुपये की जैकेट, बैग और दूसरे प्रोडक्ट तक मिल सकते हैं.

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यानी अगर आपका बजट कम है तो भी आपके पास कई विकल्प होते हैं. वहीं ज्यादा बजट में आप बेहतर डिजाइन और क्वालिटी वाला सामान भी चुन सकते हैं. हालांकि, एक ही सामान की कीमत अलग-अलग दुकानों पर अलग हो सकती है.

क्या हर सामान प्योर लेदर होता है?

लेदर का सामान खरीदते समय सबसे जरूरी बात उसकी क्वालिटी है. बाजार में दुकानदार अलग-अलग सामान को असली या प्योर लेदर बता सकते हैं, लेकिन ग्राहक को खरीदने से पहले मटेरियल की सही जानकारी जरूर लेनी चाहिए. सिर्फ कम कीमत देखकर सामान खरीदना सही नहीं है. जूते खरीदते समय सोल और सिलाई देखें. बैग में जिप और अंदर की फिनिशिंग जांचें. जैकेट में सिलाई, जिप, लाइनिंग और मटेरियल की क्वालिटी पर ध्यान दें. अगर जरूरत हो तो दुकानदार से लेदर के प्रकार के बारे में भी पूछें.

कानपुर का लेदर मार्केट क्यों है खास?

कानपुर देश के प्रमुख लेदर कारोबार वाले शहरों में गिना जाता है. यहां लेदर से जुड़े उत्पादों का बड़ा कारोबार है. यही कारण है कि बाजार में जूते, सैंडल, बेल्ट, पर्स, बैग, जैकेट और दूसरे सामान की काफी वैरायटी मिल जाती है. यहां कीमतें सामान की क्वालिटी, डिजाइन, साइज और मटेरियल के हिसाब से बदलती रहती हैं. इसके अलावा अलग-अलग दुकानों पर कीमतों में अंतर भी हो सकता है. अगर आप कानपुर के लेदर मार्केट में खरीदारी करने जा रहे हैं तो पहले अलग-अलग दुकानों पर कीमत और क्वालिटी की तुलना करें. सिर्फ कम कीमत देखकर सामान न खरीदें. मटेरियल, सिलाई, फिनिशिंग और मजबूती जांचने के बाद ही खरीदारी करें. इससे आपके बजट में अच्छा और टिकाऊ सामान मिलने की संभावना बढ़ जाती है.

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