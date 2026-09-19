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Tamatar Bhindi Recipe: लंच या डिनर में बनाएं टमाटर वाली भिंडी, रोटी-पराठे के साथ लगेगी बेहद टेस्टी

Tamatar Bhindi Recipe: अगर आप रोज-रोज एक जैसी भिंडी की सब्जी खाकर बोर हो गए हैं तो इस बार टमाटर वाली भिंडी ट्राई करें. टमाटर और मसालों के साथ बनी यह सब्जी स्वाद में काफी लाजवाब लगती है और इसे घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है.

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टमाटर वाली मसाला भिंडी (Photo- ITG)
टमाटर वाली मसाला भिंडी (Photo- ITG)

Tamatar Bhindi Recipe: आपने अब तक आलू भिंडी, प्याज भिंडी या मसाला भिंडी जैसी कई तरह की सब्जियां खाई होंगी लेकिन क्या कभी टमाटर वाली भिंडी खाई है. यह सब्जी खाने में काफी टेस्टी होती है और इसे आप लंच या डिनर के लिए आसानी से तैयार कर सकते हैं. टमाटर और मसालों का स्वाद इस सब्जी को थोड़ा अलग और टेस्टी बना देता है. गरमागरम रोटी, पराठे या दाल-चावल के साथ इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है. तो आइए जानते हैं घर पर टमाटर वाली भिंडी कैसे बनाएं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

250 ग्राम भिंडी
2 कटे हुए टमाटर
1 कटा हुआ प्याज
2 हरी मिर्च
1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर
एक चौथाई छोटा चम्मच अमचूर पाउडर
आधा छोटा चम्मच गरम मसाला
आधा छोटा चम्मच जीरा
स्वादानुसार नमक
2 बड़े चम्मच तेल

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टमाटर वाली भिंडी की सब्जी बनाएंगे कैसे?

  1. टमाटर वाली भिंडी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले भिंडी को अच्छी तरह धो लें और साफ कपड़े से पूरी तरह सुखा लें. भिंडी में पानी नहीं रहना चाहिए, वरना सब्जी बनाते समय यह चिपचिपी हो सकती है. अब भिंडी को बड़े टुकड़ों में काट लें.
  2. इसके बाद कड़ाही में तेल गर्म करें. तेल गर्म होने पर इसमें कटी हुई भिंडी डालें और इसे अच्छी तरह फ्राई कर लें. जब भिंडी हल्की कुरकुरी हो जाए तो इसे कड़ाही से निकालकर एक प्लेट में रख दें.
  3. अब इसी कड़ाही में जीरा डालें. जीरा चटकने लगे तो इसमें कटा हुआ प्याज डालकर सुनहरा होने तक भूनें. इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ देर पकाएं. अब इसमें हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर और गरम मसाला डालकर अच्छी तरह मिला लें.
  4. जब मसाले अच्छी तरह भुन जाएं तो इसमें कटे हुए टमाटर डालें और मसालों के साथ अच्छी तरह मिलाएं. टमाटर के नरम होने तक इसे पकने दें. अब इसमें फ्राई की हुई भिंडी डालकर मसाले के साथ अच्छी तरह मिला लें.
  5. भिंडी को लगभग 4-5 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं, ताकि मसाला अच्छी तरह भिंडी में मिल जाए. इसके बाद गैस बंद कर दें. 
  6. अब आपकी टमाटर वाली भिंडी की सब्जी तैयार है. यह सब्जी रोटी, पराठे या दाल-चावल के साथ खाने में काफी टेस्टी लगती है.
---- समाप्त ----
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