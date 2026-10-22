scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Rajkot Yellow Chutney Recipe: 10 मिनट में घर पर बनाएं राजकोट की फेमस 'पीली चटनी', स्वाद में लाजवाब, नोट करें आसान रेसिपी

मूंगफली की चटनी तो आपने बहुत खाई होगी, मगर राजकोट में इसकी पीली चटनी बनाई जाती है. उसका स्वाद बाकी चटनी से हटकर होता है और इसे बनाने में भी बिल्कुल समय नहीं लगता है. आप इस चटनी को रोटी-पराठे के साथ मजे से खा सकते हैं, आइए इसकी आसान रेसिपी जानते हैं.

Advertisement
X
मूंगफली की चटनी जल्दी बन जाती है. (PHOTO:AI)
मूंगफली की चटनी जल्दी बन जाती है. (PHOTO:AI)

Rajkot Yellow Chutney Recipe: गुजरात का गरबा ही नहीं बल्कि वहां की डिशेज भी लोगों को काफी पसंद आती है. काठियावाड़ी और गुजराती सब्जियां और मिठाइयां तो आपने खूब खाई होगी, लेकिन एक बार राजकोट की फेमस पीली चटनी बनाकर देखिए, इस चटनी का स्वाद नॉर्मल धनिया-पुदीना की चटनी से काफी हटकर होता है और इसे बनाने में भी 10 मिनट लगते हैं. 

रोटी-सब्जी और दाल-चावल के साथ में अगर चटनी मिल जाए तो खाने के स्वाद बढ़ जाता है. हरी, लाल और सफेद चटनी तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन एक बार घर पर राजकोट वाली पीली चटनी बनाकर खाएं. पराठा और चीला इन दोनों के साथ नाश्ते में चटनी मिल जाए तो स्वाद दोगुना हो जाता है, ऐसे में इनके साथ पीली चटनी बनाकर खा सकते हैं. 

इस चटनी का स्वाद बेहद हटकर होता है और आप इसको आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं. इस चटनी को बनाने के लिए मूंगफली की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, आइए आपको इस चटनी को बनाने का आसान तरीका बताते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

radhika ambani recreate viral moment
'एक दम कृष्णा लागे छे'! राधिका अंबानी ने रीक्रिएट किया खास मोमेंट
Singhada Lauki Paratha
नाश्ते में सिंघाड़े के आटे से बनाएं लौकी के पराठे, मजे से खाएंगे सब!
indian models at victoria secret fashion show
विक्टोरिया फैशन शो में चमकीं भारतीय सुंदरियां, खींचा सबका ध्यान
Bollywood celebs who gave daughters Devi Durga Inspired names (Photo: ITG)
'दुर्गा', 'लक्ष्मी'...दीपिका-रणवीर ही नहीं, इन स्टार्स की बेटियों के नाम में बसी है देवी मां की शक्ति
kamal kakdi achar
आम-नींबू छोड़ें, घर में बनाकर खाएं कमल ककड़ी का चटपटा अचार

पीली चटनी के लिए इंग्रेडिएंट्स

  • भुनी हुई मूंगफली – ½ कप (4 घंटे पानी में भिगोकर रखी हुई)
  • हरी मिर्च – ½ कप
  • नींबू का रस – 3 बड़े चम्मच
  • नमक – स्वादानुसार
  • हल्दी पाउडर – ¼ छोटा चम्मच
  • पानी – आवश्यकतानुसार

पीली चटनी बनाने के लिए आसान तरीका 

Advertisement

मूंगफली पीसें: मिक्सी के जार में भुनी हुई मूंगफली डालकर दरदरा पीस लें और एक प्लेट में निकाल लें. 

मसाला पीसें: अब उसी जार में हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, हींग, नमक और नींबू का रस डालकर बारीक पीस लें.

मिश्रण मिलाएं: पिसी हुई मूंगफली को हरी मिर्च के पेस्ट में मिलाएं और एक बार फिर मिक्सी में हल्का सा घुमा लें. इस बात का ध्यान रखें कि इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है. 

इस तरीके से करें स्टोर

राजकोट की फेमस पीली चटनी को एयरटाइट जार में डालकर स्टोर कर लीजिए और कुछ दिनों तक आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि चटनी को साफ चम्मच से ही निकालें और इसमें पानी न लगाएं. 

इन चीजों के साथ खाएं पीली चटनी

यह चटनी तीखे, चटपटे और थोड़े खट्टे-मीठे स्वाद के लिए जानी जाती है और इसे खासतौर पर गुजराती लोग गांठिया, फाफड़ा, मुठिया, खमन ढोकला और थेपला के साथ खाते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Prashant Kishor की पार्टी में पैसों को लेकर क्यों मचा बवाल? |
    'पब्लिक प्रेशर रहा होगा, बता करूंगा', दलेर मेहंदी शराब विवाद पर बोले CM धामी |
    AI ने रिज्यूमे भेजा, AI ने ही रिजेक्ट किया... इस रेस में इंसान कहां खड़ा है? |
    Jungkook BTS Profile: Gen Z का चहेता BTS स्टार है 600 करोड़ का मालिक, हर लुक की दीवानी हैं लड़कियां... |
    प्लेन में रेंगता नजर आया सांप, फ्लाइट को करना पड़ा कैंसिल |
    क्राइम ब्रांच के समन पर आज पेश नहीं होंगे सौरव दास-आशुतोष रांका |
    हूतियों के हमले में एक भारतीय की मौत, 2 जख्मी, सऊदी के दम्माम एयरपोर्ट पर बने निशाना |
    सोना और चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट, MCX पर क्रैश हुए भाव! |
    अचानक 10% गिरा दिग्‍गज कंपनी का शेयर, घबराए निवेशक, अब क्‍या करें? |
    लॉन्च से पहले Mercedes-Benz VLE का हुआ एक्सीडेंट, बच्चों ने कर दी स्टार्ट, दीवार से टकराई
    Advertisement