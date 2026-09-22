Rajasthani Mirchi ke Tipore Recipe: हरी मिर्च से बनाएं राजस्थान के मशहूर टिपोरे, रोटी-पराठा के साथ आएगा स्वाद, आसान है रेसिपी!

Rajasthani Mirchi ke Tipore Recipe: हरी-मिर्च का इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए घरों में किया जाता है. हरी मिर्च का अचार भी लोग मजे से खाते हैं, लेकिन अगर आप लाल मिर्च का अचार की बजाय कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो आप राजस्थान की मोस्ट फेमस हरी मिर्च के टिपोरे बना सकते हैं. जो बनाने में भी आसान होती है और यह बोरिंग खाने को भी टेस्टी बना देता है.
दाल-सब्जी खाने से कभी-कभी घरवाले मना करने लगते हैं और ऐसे में समझ नहीं आता है कि घर में आखिर क्या बनाएं. तब आप मिर्च के टिपोरे ट्राई कर सकते हैं. राजस्थान की इस पॉपुलर डिश को बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं और इसे बनाने के लिए ज्यादा सामग्री की भी जरूरत नहीं पड़ती है.
आइए आपको मिर्च के टिपोरे बनाने की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप लंच में दाल-चावल के साथ साइड डिश की तरह सर्व कर सकते हैं.
मिर्च के टिपोरे बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स
मिर्च के टिपोरे का आसान तरीका
इस तरीके से करें सर्व
मिर्च के टपोरे आप रोटी और पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं, इसके अलावा आप दाल-चावल, रोटी-सब्जी के साथ भी साइड डिश की तरह परोस सकते हैं. मिर्च के टपोरे अचार से ज्यादा टेस्टी लगता है, इसे आप सब्जी की जगह भी बनाकर सकते हैं. लंच में बनाकर आप डिनर में भी इसे मजे से खा सकते हैं, आप इसको फ्रिज में सही से स्टोर करके रख सकते हैं.