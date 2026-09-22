Rajasthani Mirchi ke Tipore Recipe: हरी मिर्च से बनाएं राजस्थान के मशहूर टिपोरे, रोटी-पराठा के साथ आएगा स्वाद, आसान है रेसिपी!

Rajasthani Mirchi ke Tipore Recipe: हरी-मिर्च का इस्तेमाल खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए घरों में किया जाता है. हरी मिर्च का अचार भी लोग मजे से खाते हैं, लेकिन अगर आप लाल मिर्च का अचार की बजाय कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो आप राजस्थान की मोस्ट फेमस हरी मिर्च के टिपोरे बना सकते हैं. जो बनाने में भी आसान होती है और यह बोरिंग खाने को भी टेस्टी बना देता है.

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दाल-सब्जी खाने से कभी-कभी घरवाले मना करने लगते हैं और ऐसे में समझ नहीं आता है कि घर में आखिर क्या बनाएं. तब आप मिर्च के टिपोरे ट्राई कर सकते हैं. राजस्थान की इस पॉपुलर डिश को बनाने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं और इसे बनाने के लिए ज्यादा सामग्री की भी जरूरत नहीं पड़ती है.

आइए आपको मिर्च के टिपोरे बनाने की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप लंच में दाल-चावल के साथ साइड डिश की तरह सर्व कर सकते हैं.

मिर्च के टिपोरे बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

12 हरी मिर्च कटी हुई

1 छोटा चम्मच सरसों का तेल

2 चम्मच सौंफ

आधा चम्मच हल्दी

एक चुटकी हींग

1 छोटा चम्मच साबुत धनिया

आधा छोटा चम्मच राई

1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर

स्वादानुसार नमक

मिर्च के टिपोरे का आसान तरीका

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सबसे पहले तो हरी मिर्च को साफ करके पानी से धोकर रख साइड में रख दें. कुछ देर मिर्च को मोटे-मोटे टुकड़े में काट लें, फिर कड़ाही में तेल गर्म करने के लिए रख दीजिए. जब तेल गर्म हो जाए तो हींग, जीरा, राई, सौंफ और दरदरा कुटा धनिया डालकर भून लें. उसके बाद कड़ाही में कटी हुई हरी मिर्च डालकर 1 से 2 मिनट के लिए पकाएं. हरी मिर्च डालने के बाद सारे मसाले डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें. इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना होगा, इसलिए मिर्च को पकाने के लिए ढककर पकाएं, जबतक मिर्च न गल जाए.

इस तरीके से करें सर्व

मिर्च के टपोरे आप रोटी और पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं, इसके अलावा आप दाल-चावल, रोटी-सब्जी के साथ भी साइड डिश की तरह परोस सकते हैं. मिर्च के टपोरे अचार से ज्यादा टेस्टी लगता है, इसे आप सब्जी की जगह भी बनाकर सकते हैं. लंच में बनाकर आप डिनर में भी इसे मजे से खा सकते हैं, आप इसको फ्रिज में सही से स्टोर करके रख सकते हैं.

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