scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

65 साल की महिला बनी 29 साल की डॉक्टर, ऐसे बिजनेसमैन से ठगे 22 लाख

चीन में 65 साल की एक महिला ने AI का इस्तेमाल कर एक बिजनेसमैन को 22 लाख रुपये का चूना लगाया. वह खुद को 29 साल की डॉक्टर बताती थी और नहीं मिल पाने का बहाना बनाने के लिए ही खुद की मां भी बन जाती थी.

Advertisement
X
ऑनलाइन चैटिंग कर बिजनेसमैन से महिला ने की ठगी (Photo - AI Generated)
ऑनलाइन चैटिंग कर बिजनेसमैन से महिला ने की ठगी (Photo - AI Generated)

सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत 29 साल की डॉक्टर से दोस्ती... फिर प्यार और शादी की बातें. सामने वाली महिला ने बताया कि उसकी मां इस रिश्ते के खिलाफ है और अगर शादी करनी है तो 30 लाख रुपये दहेज के साथ शंघाई में एक घर भी खरीदना होगा. बिजनेसमैन को लगा कि शायद यही उसकी जिंदगी का प्यार है और साथ ही एक बड़ा कारोबारी मौका भी हाथ लग सकता है. लेकिन असल कहानी कुछ और ही थी.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, जिस महिला को वह 29 साल की डॉक्टर समझ रहा था, उसकी उम्र 65 साल थी. इतना ही नहीं, वह डॉक्टर नहीं बल्कि एक अस्पताल में सफाईकर्मी थी. उसने AI की मदद से खुद को एक युवा और खूबसूरत डॉक्टर के तौर पर पेश किया और करीब पांच महीने में एक कारोबारी से 1.7 लाख युआन यानी करीब 22 लाख रुपये ठग लिए.

सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती
यह मामला चीन के शंघाई का है. रिपोर्ट के मुताबिक, शंघाई के रहने वाले लियू हुई की मुलाकात 2021 में सोशल मीडिया पर यू शिउझेन नाम की महिला से हुई थी.

सम्बंधित ख़बरें

teesta-river-baby-elephant-rescue-fishermen-forest-officials
नदी में बह गया नन्हा हाथी, जब बाद मां से मिला तो लोगों का दिल भर आया
Dubai
बीच पर विदेशी महिलाओं को परेशान करता रहा बांग्लादेशी शख्स
car
AI की मदद से लिखी पुलिस शिकायत, फिर सामने आया ऐसा नतीजा
ladakh-workation-cost-couple-spends
लद्दाख में रहना कितना महंगा? कपल ने बताया 1 महीने का पूरा खर्च
britain-lawyer-quit-job-dog-walking-earnings-liz-east-story
कॉरपोरेट जॉब छोड़ी, कुत्ते घुमाकर 50 हजार रोज कमा रहीं है ये महिला

यू ने खुद को 29 साल की डॉक्टर बताया. उसने दावा किया कि वह शंघाई के एक बड़े और प्रतिष्ठित अस्पताल में काम करती है. साथ ही उसने यह भी कहा कि अस्पताल के प्रॉपर्टी और इंजीनियरिंग से जुड़े प्रोजेक्ट्स में उसका अच्छा प्रभाव है.

Advertisement

लियू खुद प्रॉपर्टी से जुड़े काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर थे. उन्हें लगा कि इस महिला के जरिए उन्हें अस्पताल के बड़े प्रोजेक्ट मिल सकते हैं. इसी वजह से दोनों के बीच बातचीत बढ़ती गई और मामला दोस्ती से आगे बढ़कर प्रेम संबंध तक पहुंच गया.

पांच साल में डाले करीब 7 हजार वीडियो
यू ने सोशल मीडिया पर अपनी एक ऐसी पहचान बना रखी थी, जिस पर आसानी से भरोसा किया जा सकता था. पिछले करीब पांच साल में उसने अपनी प्रोफाइल पर लगभग 7,000 वीडियो पोस्ट किए. उसके करीब 10,000 फॉलोअर्स भी थे.

वीडियो में उसकी जिंदगी, काम और रोजमर्रा की गतिविधियां दिखाई जाती थीं. इन वीडियो को देखकर लियू को बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि जिस महिला को वह देख रहा है, उसकी असली पहचान कुछ और है.

मिलने की बात पर हर बार बना देती थी बहाना
दोनों शंघाई में ही रहते थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी कभी आमने-सामने मुलाकात नहीं हुई. जब भी लियू मिलने की बात करते, यू कोई न कोई बहाना बना देती. उसने कहा कि उसकी मां इस रिश्ते के खिलाफ है और उसकी मां की मौजूदगी में वह लियू से नहीं मिल सकती.

इसके बाद उसने लियू से कहा कि अगर वह शादी करना चाहता है तो उसे 3 लाख युआन यानी करीब 45 हजार अमेरिकी डॉलर का दहेज देना होगा. साथ ही शंघाई में एक प्रॉपर्टी भी खरीदनी होगी. लियू ने इसके बाद भी रिश्ता खत्म नहीं किया. अगले करीब पांच महीनों में उसने यू को कुल 1.7 लाख युआन यानी लगभग 22 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए.

Advertisement

न डॉक्टर थी, न प्रोजेक्ट दिलाने की ताकत
लियू को उम्मीद थी कि यू अस्पताल में अपने संपर्कों के जरिए उसे इंजीनियरिंग का काम दिला देगी. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ.

न तो कोई प्रोजेक्ट मिला और न ही यू से आमने-सामने मुलाकात हो पाई. जब लियू वीडियो कॉल करने की कोशिश करता तो भी वह अक्सर मना कर देती. उसका कहना होता कि उस वक्त उसकी मां उसके पास मौजूद है.धीरे-धीरे लियू को शक होने लगा कि कहीं उसके साथ धोखा तो नहीं हो रहा. आखिरकार उसने पुलिस से संपर्क किया.

पुलिस ने खोली 65 साल की महिला की पोल
पुलिस ने जांच शुरू की तो सामने आया कि यू की असली उम्र 65 साल है. उसका जन्म 1961 में हुआ था. वह डॉक्टर भी नहीं थी. पुलिस के मुताबिक, वह एक अस्पताल में सफाईकर्मी के तौर पर काम करती थी. जिस बैंक अकाउंट में लियू ने पैसे भेजे थे, वह भी किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर दर्ज था. लेकिन इस पूरे मामले का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा AI से जुड़ा था.

छोटे से डिस्क्लेमर ने खोल दिया पूरा राज
पुलिस ने यू की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर मौजूद वीडियो को बारीकी से देखना शुरू किया. इसी दौरान उन्हें कुछ वीडियो में बेहद छोटे अक्षरों में एक डिस्क्लेमर दिखाई दिया. इसमें लिखा था कि वीडियो में AI से तैयार किया गया कंटेंट मौजूद है.

Advertisement

लियू ने पुलिस को बताया कि उसने वीडियो में लिखे इन छोटे अक्षरों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था. उसे AI के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं थी. जांच में पता चला कि यू AI और दूसरे डिजिटल टूल्स की मदद से अपनी शक्ल-सूरत को बदलती थी. अलग-अलग दृश्यों को जोड़कर वह खुद को एक युवा और खूबसूरत डॉक्टर के रूप में पेश करती थी.

कभी खुद बनी डॉक्टर, कभी डॉक्टर की मां
ठगी को भरोसेमंद बनाने के लिए यू ने सिर्फ अपनी पहचान ही नहीं बदली, बल्कि जरूरत पड़ने पर एक दूसरी भूमिका भी निभाई. जब लियू से मिलने में उसकी 'मां' को आपत्ति बतानी होती, तो यू AI की मदद से अपनी मां का किरदार भी निभाती थी. इस तरह लियू को लगता रहा कि सच में कोई मां अपनी बेटी के रिश्ते का विरोध कर रही है. यानी एक ही महिला कभी 29 साल की डॉक्टर बनती, तो कभी उसकी मां का किरदार निभाकर लियू को भरोसा दिलाती.

ठगी के पैसे से कराई कॉस्मेटिक सर्जरी
पुलिस के मुताबिक, यू ने लियू से ठगे गए पैसे का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को बेहतर दिखाने और अपनी शक्ल-सूरत बदलने में किया. उसने इस पैसे से कॉस्मेटिक सर्जरी, स्किनकेयर प्रोडक्ट्स और कपड़े खरीदे.

Advertisement

जांच में यह भी सामने आया कि यू पहले भी धोखाधड़ी के मामले में जेल जा चुकी है. 2009 में उसे फ्रॉड के एक मामले में चार साल की सजा सुनाई गई थी.

AI की मदद से ऑनलाइन ठगी का नया तरीका
पुलिस ने इस मामले को सार्वजनिक करते हुए लोगों को AI के जरिए होने वाली ऑनलाइन डेटिंग ठगी से सावधान रहने को कहा है.चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले साल की पहली छमाही में देशभर में टेलीकॉम और ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में 10 अरब युआन यानी करीब 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर की रकम शामिल थी.

यह भी पढ़ें: क्यों यहां कदम नहीं रखते इंसान... जहां मिट्टी पकड़ लेती है पांव! लाश भी कई दिनों बाद मिलती है

वहीं, पिछले साल की पहली तिमाही में AI की मदद से चेहरा बदलने और आवाज की नकल करने वाले फ्रॉड के मामलों में 45 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

इस मामले पर ऑनलाइन लोगों ने भी हैरानी जताई. एक यूजर ने मजाक में कहा कि 65 साल की यह महिला 35 साल के उससे ज्यादा अच्छी तरह AI इस्तेमाल करना जानती थी.

यह भी पढ़ें: टाइल्स लगाने के लिए जमीन खोदी तो आवाज आई... नीचे देखा तो मिला 1000 साल पुराना खजाना!

Advertisement

वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि इस मामले में लियू भी बिजनेस का मौका पाने की लालच में फंस गया. यानी यहां सिर्फ AI ने ही नहीं, बल्कि बेहतर बिजनेस और रिश्ते की उम्मीद ने भी ठगी को आसान बनाया.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    मेरठ: सेंट्रल मार्केट केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, 16 हजार से अधिक अवैध संपत्तियों को सील करने का आदेश |
    बिहार: नाबालिग का डर्टी वीडियो बनाकर Instagram पर किया वायरल, परिवार बदनामी से परेशान, तीन पर केस |
    चेहरा क‍िराये पर देकर बैंककर्मी ने 3 द‍िन में कमाए 31000 रुपए... जानेंं लाखों में कमाई का ये नया ट्रेंड क्या है? |
    'वन नाइट स्टैंड' के सवाल पर गोविंदा की पत्नी सुनीता का जवाब वायरल |
    चंडीगढ़ में बच्चों के साथ क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं टीचर्स? देखें पंजाब आजतक |
    Easy Rajma Recipe: बिना प्याज-टमाटर भूने कुकर में फटाफट बनाएं गाढ़ा राजमा, सास-ननद से लेकर बच्चे तक स्वाद की करेंगे तारीफ! |
    India vs Japan: अंपायर से भिड़े कप्तान श्रेयस अय्यर! मैदान पर हुआ हाई-वोल्टेज ड्रामा, बाल-बाल बची टीम इंडिया की लाज |
    चावल के दाने से छोटी, मगर बड़े काम की... शरीर में कहां होती है सबसे छोटी हड्डी? |
    योगी का विपक्ष पर हमला, बोले- हम नौकरी देते जाएंगे, वे सिर्फ गिनते रहें |
    36 की उम्र में इस धाकड़ गेंदबाज ने लिया संन्यास, इंग्लैंड के लिए जीते 2 वर्ल्ड कप
    Advertisement