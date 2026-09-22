DPL में फिक्सिंग की आहट! विकेटकीपर बल्लेबाज ने तुरंत की शिकायत, DDCA ने BCCI को लिखा पत्र

दिल्ली प्रीमियर लीग (DPL) के हाल ही में खत्म हुए सीजन के बाद फिक्सिंग को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है. सेंट्रल दिल्ली किंग्स के विकेटकीपर बल्लेबाज वंश बेदी ने कथित तौर पर फिक्सिंग के लिए संपर्क किए जाने की जानकारी एंटी-करप्शन विंग को दी है.

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रिपोर्ट के मुताबिक, वंश बेदी से उत्तर प्रदेश के एक खिलाड़ी ने संपर्क किया था. यह खिलाड़ी उस समय उत्तर प्रदेश में आयोजित एक अन्य टी20 लीग में खेल रहा था. बेदी ने इस संपर्क की जानकारी तुरंत संबंधित एंटी-करप्शन अधिकारियों को दी. मामले को बाद में दस्तावेज के रूप में भी दर्ज किया गया.

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) के सचिव अशोक शर्मा ने बताया कि बेदी ने मामले की तुरंत रिपोर्ट की. उन्होंने कहा कि इस सीजन में हर टीम के साथ सिक्योरिटी और एंटी-करप्शन अधिकारियों की व्यवस्था की गई थी.

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DDCA ने BCCI से मांगी सलाह

मामले को लेकर DDCA ने भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) से संपर्क किया है. संघ ने कथित फिक्सिंग दावों और एक स्टिंग ऑपरेशन से जुड़े मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर BCCI से मार्गदर्शन मांगा है. DDCA ने कहा है कि वह बोर्ड की सलाह का इंतजार करेगा.

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रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला एक स्टिंग ऑपरेशन से सामने आए फिक्सिंग के दावों से भी जुड़ा हुआ है. DDCA अधिकारियों का कहना है कि BCCI से दिशा-निर्देश मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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सेंट्रल दिल्ली किंग्स रही रनर-अप

DPL के इस सीजन में सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने फाइनल तक का सफर तय किया था. हालांकि, खिताबी मुकाबले में उसे साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज के हाथों हार का सामना करना पड़ा और टीम रनर-अप रही.

वंश बेदी इससे पहले पुरानी दिल्ली-6 के लिए भी खेल चुके हैं. वह IPL में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का हिस्सा भी रह चुके हैं. फिलहाल इस मामले में आगे की कार्रवाई BCCI के मार्गदर्शन और संबंधित जांच के बाद तय होगी.

DDCA ने आरोपों पर दी सफाई

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने सामने आई रिपोर्ट्स में लगाए गए आरोपों को लेकर सफाई जारी की है. DDCA ने कहा कि ये आरोप अभी अप्रमाणित हैं और किसी सक्षम प्राधिकरण द्वारा स्थापित नहीं किए गए हैं. ऐसे में केवल आरोपों के आधार पर किसी व्यक्ति, खिलाड़ी या फ्रेंचाइजी के बारे में निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा.

मामले की गंभीरता को देखते हुए DDCA ने संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर उसके संज्ञान में आई जानकारी साझा की है. संघ ने अधिकारियों से अनुरोध किया है कि इस मामले की उचित और स्थापित प्रक्रिया के तहत जांच की जाए. DDCA ने कहा कि क्रिकेट की विश्वसनीयता और उसकी निष्पक्षता से समझौता करने वाली किसी भी गतिविधि को लेकर उसकी जीरो-टॉलरेंस नीति है. संघ ने यह भी स्पष्ट किया कि सक्षम अधिकारियों द्वारा की जाने वाली किसी भी जांच में वह पूरा सहयोग करेगा.

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DDCA के मुताबिक, अगर जांच के बाद किसी कार्रवाई की जरूरत सामने आती है, तो वह संबंधित अधिकारियों के निष्कर्षों और लागू नियम-कायदों के अनुसार ही की जाएगी. संघ ने इस बात पर जोर दिया कि आरोप और स्थापित तथ्य अलग-अलग होते हैं और मामले में उचित प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार किया जाना चाहिए. DDCA ने कहा कि वह दिल्ली में क्रिकेट की अखंडता, विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है.

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