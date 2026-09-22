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रानी मुखर्जी पर टूटा दुखों का पहाड़, मां कृष्णा मुखर्जी का 75 साल की उम्र में निधन

रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी का 75 साल की उम्र में निधन हो गया. यश राज फिल्म्स ने खबर की पुष्टि की. परिवार ने प्राइवेसी की अपील की है.

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रानी मुखर्जी की मां का निधन (Photo by Prodip Guha/Getty Images)
रानी मुखर्जी की मां का निधन (Photo by Prodip Guha/Getty Images)

बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की मां कृष्णा मुखर्जी का मंगलवार को 75 साल की उम्र में निधन हो गया. यश राज फिल्म्स ने एक बयान जारी कर उनके निधन की खबर की पुष्टि की. परिवार ने इस मुश्किल घड़ी में प्राइवेसी की अपील की है. हालांकि, कृष्णा मुखर्जी की मौत की वजह अभी सामने नहीं आई है.

यश राज फिल्म्स की ओर से जारी बयान में कहा गया,'भारी मन से हम बताना चाहते हैं कि रानी मुखर्जी की मां श्रीमती कृष्णा मुखर्जी का आज दोपहर निधन हो गया. परिवार इस मुश्किल समय में मिले प्यार, दुआओं और सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रगुजार है और सभी से प्राइवेसी की अपील करता है.'

बेटी रानी के बेहद करीब थीं कृष्णा

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कृष्णा मुखर्जी और रानी मुखर्जी के बीच बेहद खास बॉन्ड था. रानी कई मौकों पर अपनी मां के साथ अपनी करीबी को लेकर खुलकर बात कर चुकी हैं. सालों से कृष्णा को रानी के साथ अवॉर्ड फंक्शन, फिल्म स्क्रीनिंग और दूसरे पब्लिक इवेंट्स में देखा जाता रहा है.

कृष्णा मुखर्जी का खुद भी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से गहरा नाता था. वह प्रोफेशनल प्लेबैक सिंगर थीं और उन्होंने कई बंगाली फिल्मों के लिए अपनी आवाज दी थी. संगीत और कला से जुड़े इसी माहौल की वजह से उन्होंने रानी को भी एक्टिंग और कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमेशा हौसला दिया.

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रानी के हर सुख-दुख में साथ खड़ी रहीं मां

रानी मुखर्जी अपनी मां को अपनी कामयाबी का एक बड़ा हिस्सा मानती थीं. उनके करियर के शुरुआती दिनों से लेकर आज तक कृष्णा मुखर्जी को अक्सर बेटी के साथ खड़े देखा गया.

रानी जब भी किसी अवॉर्ड शो, फिल्म की स्क्रीनिंग या पब्लिक इवेंट में पहुंचती थीं, उनकी मां कई बार उनके साथ नजर आती थीं. रानी के पिता और फिल्ममेकर राम मुखर्जी के निधन के बाद भी कृष्णा अपनी बेटी के बेहद करीब रहीं और परिवार को संभालने में अहम भूमिका निभाती रहीं.

रानी मुखर्जी ने अपने करियर में ‘गुलाम’, ‘कुछ कुछ होता है’, ‘साथिया’, ‘हम तुम’ और ‘ब्लैक’ जैसी कई यादगार फिल्मों में काम किया है. वह हाल ही में 2026 में रिलीज हुई फिल्म ‘मर्दानी 3’ में नजर आई थीं.

फिलहाल कृष्णा मुखर्जी के निधन से परिवार गहरे सदमे में है. परिवार ने लोगों से इस दुख की घड़ी में उनकी निजता का सम्मान करने की अपील की है और मिले प्यार, दुआओं और सपोर्ट के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया है.

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