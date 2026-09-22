National Film Awards 2026 Live Updates: श्रीकांत बेस्ट हिंदी फिल्म, अश्विनी वैष्णव बोले- अगला अवॉर्ड नए टूरिस्ट प्लेस पर होगा

National Film Awards 2026 Live Updates: 72वां नेशनल फिल्म अवॉर्ड समारोह मंगलवार, 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में एकता नगर में हो रहा है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुरस्कार प्रदान कर रही हैं.. इस साल का समारोह परंपरा में एक बड़ा बदलाव है क्योंकि ये प्रतिष्ठित पुरस्कार पहली बार नई दिल्ली के बाहर दिए जा रहे हैं.

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यह कार्यक्रम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास आयोजित किया जा रहा है और इसमें 2024 के लिए भारतीय सिनेमा के बेहतरीन कलाकारों और फिल्मों को सम्मानित किया जाएगा.

अलग-अलग कैटेगरी में कुल 92 विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा. समारोह की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है अनुभवी कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को 2024 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाना; उन्हें यह सम्मान पांच दशकों से ज्यादा के करियर में भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए दिया जा रहा है.

कन्नड़, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की फ़िल्मों में काम कर चुके नाग 'अंकुर', 'निशांत', 'भूमिका', 'मालगुडी डेज़' और 'KGF: चैप्टर 1' जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। उन्हें 2025 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था.

इस साल के प्रमुख विजेताओं में यामी गौतम शामिल हैं, जिन्हें 'आर्टिकल 370' के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस चुना गया है, जबकि ममूटी ('ब्रह्मयुगम') और कार्तिक आर्यन ('चंदू चैंपियन') संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ एक्टर का सम्मान शेयर करेंगे.

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'आर्टिकल 370' ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है, जबकि राजकुमार पेरियासामी को 'अमरन' के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है. रणदीप हुड्डा ने 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' के लिए सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक का पुरस्कार जीता है.



यहां देखिए नेशनल फिल्म अवॉर्ड समारोह लाइव





शाश्वत सचदेव को मिला अवॉर्ड

बॉलीवुड फिल्म 'आर्टिकल 370' के लिए शाश्वत सचदेव को 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड में बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन (सॉन्ग्स) का पुरस्कार मिला.



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मनोज मुंतशिर को सम्मान

हिंदी फिल्म 'मैदान' के गाने 'जाने दो' के लिए मनोज मुंतशिर को 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड में बेस्ट लिरिक्स का पुरस्कार मिला. ​







'रायन' को बेस्ट तमिल फिल्म

कावेरी कलानिधि ने 'रायन' के लिए बेस्ट तमिल फिल्म का सम्मान हासिल किया. इस फिल्म को धनुष ने लिखा और डायरेक्ट किया है.



गुजरात के सीएम ने क्या कहा?

गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने कहा कि एकता नगर में पहली बार नेशनल अवॉर्ड समारोह का आयोजन गर्व की बात है. उन्होंने कहा, सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज का आईना है. ​



'श्रीकांत' को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का सम्मान

निर्देशक तुषार हीरानंदानी और निर्माता भूषण कुमार ने सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म 'श्रीकांत' के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता. ​





धनुष को सम्मान

एक्टर धनुष की फिल्म 'कैप्टन मिलर' ने स्पेशल मेंशन कैटेगरी में नेशनल अवॉर्ड जीता.

एक्टर धनुष की फिल्म 'कैप्टन मिलर' ने स्पेशल मेंशन कैटेगरी में नेशनल अवॉर्ड जीता. ​ Advertisement



मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कहा?

मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस साल यह समारोह दिल्ली के बाहर क्यों आयोजित किया गया. मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने इस साल नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स का आयोजन नई दिल्ली के बाहर क्यों किया. उन्होंने कहा, 'मैं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपील करता हूं कि वे अपने राज्य की सबसे अहम टूरिस्ट जगहों में से किसी एक को चुनें और हमें बताएं कि वे वहां क्या सुधार करेंगे. इसके बाद उस जगह को चुना जाएगा और NFA का अगला राउंड वहीं आयोजित किया जाएगा. हम देश की कुछ सबसे मशहूर टूरिस्ट जगहों पर जाने के लिए इसी तरीके को अपनाएंगे.'



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बेस्ट डायरेक्टर आनंद एल. राय

आनंद एल. राय ने 'एकता का प्रतीक' के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड जीता. डायरेक्टर आनंद एल. राय को सरदार वल्लभभाई पटेल की 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' पर बनी फिल्म 'एकता का प्रतीक' के लिए नेशनल अवॉर्ड मिला.

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जोशी बेनेडिक्ट को भी सम्मान

जोशी बेनेडिक्ट को बेस्ट एनिमेशन फिल्म के लिए सम्मान मिला. प्रोड्यूसर जॉशी बेनेडिक्ट ने बेस्ट एनिमेटेड साइलेंट फिल्म 'टच्ड एज़ वॉटर' के लिए नेशनल अवॉर्ड जीता.



वंदे मातरम से शुरू हुई सेरेमनी

72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड सेरेमनी की शुरुआत वंदे मातरम गाकर शुरू हुई. आयोजन में पूरा वंदे मारतम गाया गया. वंदे मारतम के बाद सेरेमनी में राष्ट्रगान भी गाया गया.



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ममूटी ने अपनी खुशी जाहिर की

मलयालम सुपरस्टार ममूटी आज अपना चौथा नेशनल अवॉर्ड लेने वाले हैं. एक्टर को 'ब्रह्मयुगम' के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिलेगा. अपने सफर के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, 'देश से पहचान मिलना हर कलाकार के लिए प्रेरणा की बात है. और सच कहूं तो, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे अपना चौथा नेशनल अवॉर्ड मिल रहा है. यह एक लंबा सफर रहा है, जिसमें कई लोगों का साथ रहा है. मेरे डायरेक्टर, टेक्नीशियन, को-एक्टर और प्रोड्यूसर, और वे लोग जिन्होंने मुझे सराहा. मुझे खुशी है कि मैं इतने लंबे समय तक उनका मनोरंजन कर पाया. मैं आगे भी ऐसा करता रहूंगा. मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं बहुत मेहनत करूंगा.'



यामी गौतम और आदित्य धर पहुंचे

अगले साल 'धुरंधर' के साथ नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स समारोह में लौटने की उम्मीद जताते हुए डायरेक्टर आदित्य धर ने कहा कि आज का समारोह 'आर्टिकल 370' के बारे में है, जिसके लिए उनकी पत्नी यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिला है. रेड कार्पेट पर यामी ने कहा कि देश के किसी भी आर्टिस्ट के लिए "सबसे बड़ी मान्यता" मिलना बहुत अच्छा लग रहा है.

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रणदीप हुड्डा पहुंचे

रणदीप हुड्डा ने अपनी बायोपिक ड्रामा फिल्म 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर' के लिए 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स में 'बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ ए डायरेक्टर' का नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीता.



यह एक्टर एकता नगर में 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' पर होने वाले 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स समारोह में शामिल होने के लिए वड़ोदरा एयरपोर्ट पहुंचे. इस सम्मान के बारे में बात करते हुए रणदीप ने कहा, 'यह मेरा पहला नेशनल अवॉर्ड है. इन अवॉर्ड्स का हिस्सा बनकर मैं बहुत आभारी महसूस कर रहा हूं...'

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मनोज मुंतशिर ने क्या कहा?

गीतकार मनोज मुंतशिर को फिल्म 'मैदान' के गाने 'जाने दो' के लिए अपना दूसरा नेशनल अवॉर्ड मिलने वाला है. रेड कार्पेट पर मौजूद मुंतशिर ने शानदार कंपोजिशन और उनके काम पर भरोसा करने के लिए एआर रहमान को इसका श्रेय दिया. अपना अनुभव बताते हुए उन्होंने कहा, 'यह अनुभव बहुत रोमांचक था और इनाम उससे भी बड़ा है. कंपोजिशन बनाने के लिए एआर रहमान सर का बहुत-बहुत धन्यवाद. जब उन्होंने वे दो लाइनें सुनीं, तो उन्होंने मुझसे पूछा, 'क्या लिखा है, मनोज जी?' रात के 3 बजे उन्होंने मुझसे वे दो लाइनें गाने के लिए कहा, और फिर उन्होंने कहा, 'यह आपका अगला नेशनल अवॉर्ड है.'



कार्तिक आर्यन 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' पहुंचे

72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स से पहले, कार्तिक आर्यन ने गुजरात में 'स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी' का दौरा किया और अपनी यात्रा की तस्वीरें शेयर कीं, साथ ही उन्होंने 'थेपला' की झलक भी दिखाई. यह दौरा 'चंदू चैंपियन' फ़िल्म के लिए अपना पहला नेशनल अवॉर्ड लेने से एक दिन पहले हुआ; इस फ़िल्म के लिए उन्हें ममूटी के साथ 'बेस्ट एक्टर' का सम्मान मिला है.



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