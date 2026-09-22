scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Gen Z को पैसों की टेंशन! जॉब से लेकर घर में बदलने पड़ रहे फैसले

Gen Z के लिए अब बड़े फैसले सिर्फ पसंद और जरूरत से तय नहीं हो रहे. नौकरी कहां करनी है, किस शहर में रहना है या कब कोई बड़ा फैसला लेना है, इन सब पर कमाई और खर्च का असर पड़ रहा है. बढ़ती महंगाई और महंगे शहरों के बीच अब हर बड़े सपने के साथ एक सवाल जुड़ गया है-क्या इसे अफॉर्ड किया जा सकता है?

Advertisement
X
क्या जेन जी पैसे के रीजन से टल रहे बड़े फैसले?
क्या जेन जी पैसे के रीजन से टल रहे बड़े फैसले?

आज की Gen Z के लिए जिंदगी के बड़े फैसले सिर्फ पसंद, जरूरत या करियर के हिसाब से तय नहीं हो रहे है. इन फैसलों को तय करने के लिए पैसा और आर्थिक स्थिति भी जरूरी हिस्सा बन गई है. एक व्यक्ति कितना कमाता है उसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि वो किस शहर में कितने BHK के घर में रह रहा है और उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है.

और ये तो बस एक उदाहरण है एक व्यक्ति के लाइफ की हर एक चॉइज इस चीज से जुड़ी है कि वो कमाता कितना है और उतनी कमाई में क्या वो अपने पूरे शौक और जरूरतें पूरी कर पाएगा. डेलॉयट इंडिया की 2026 जेन जी और मिलेनियल सर्वे बताती है कि आर्थिक दबाव युवाओं के फैसलों और फ्यूचर की प्लानिंग को प्रभावित कर रहा है.

पैसे के रीजन से टल रहे बड़े फैसले

सम्बंधित ख़बरें

साल में एक छुट्टी की बजाय छोटी-छोटी ट्रिप्स पर जा रहे है जेन जी
एक लंबी छुट्टी नहीं, साल में छोटी-छोटी ट्रिप्स! Gen Z ने कैसे बदला ट्रैवल ट्रेंड?
फिल्में या टीवी शोज कैसे चुन रहे जेन जी का ट्रैवल डेस्टिनेशन?
सेट जेटिंग: ट्रैवल गाइड नहीं, फिल्में तय कर रही हैं Gen Z की डेस्टिनेशन
जेन जी के स्लैंग जेन अल्फा के स्लैंग से कैसे है अलग?
‘रिज’ से ‘ऑरा’ तक, Gen Z और जेन अल्फा के स्लैंग में कितना फर्क?
बोरियत मिटाने के लिए डोपामिन डेटिंग करना कितना गलत?
डोपामिन के लिए डेटिंग! Gen Z का ये नया फंडा दे रहा स्ट्रेस?
samajwadi party up gen-z connect
'Gen-Z' को जोड़ने उतरी सपा, कॉलेजों के जरिए भरोसा जीतने का प्लान

डेलॉयट की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 54% जेन जी और 44% मिलेनियल्स ने माना कि उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से जिंदगी के बड़े फैसले टाले हैं.

इसका मतलब है कि नौकरी बदलने, घर लेने, शादी करने या फ्यूचर से जुड़े दूसरे बड़े फैसलों पर अब सिर्फ मर्जी या जरूरत से फैसला नहीं हो रहा. यंगस्टर्स पहले अपनी फायनेंशियल कंडिशन और आगे के खर्चों को भी देख रहे हैं.

Advertisement

घर की कीमत तय कर रही करियर की डायरेक्शन

फायनेंशियल प्रेशर का असर सिर्फ बड़े खर्चों तक सीमित नहीं है. भारत में 60% से ज्यादा जेन जी और मिलेनियल्स का कहना है कि घर की अफॉर्डिबिलिटी उनके करियर से जुड़े फैसलों  को प्रभावित करती है.

यानी नौकरी चुनते टाइम सिर्फ सैलरी मायने नहीं रखती. यह भी देखा जा रहा है कि उस कमाई में किस शहर में रहा जा सकता है, किराया कितना होगा और रोजमर्रा के खर्च कितने बढ़ेंगे.

डेलॉयट के मुताबिक दुनियाभर में जेन जी के बीच ये आंकड़ा करीब तीन-चौथाई तक पहुंचता है. ऐसे में घर खरीदने का सामर्थ्य युवाओं के लिए सिर्फ घर से जुड़ा मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि करियर की प्लानिंग का हिस्सा भी बन रहा है.

रिपोर्ट ये भी बताती है कि भारत में 20% जेन जी और 13% मिलेनियल्स को हर महीने अपने रहने के खर्च को पूरे करने में परेशानी होती है. जेन जी और मिलेनियल्स ग्लोबल लेवल पर ये आंकड़ा दोनों के लिए 34% है.

इसका मतलब है कि भारत की जेन जी पर पैसे को लेकर दबाव दुनिया के दूसरे देशों की Gen Z के मुकाबले कम है, लेकिन फिर भी पैसों की चिंता उनकी जिंदगी के बड़े फैसलों को प्रभावित कर रही है.

पैसे के साथ बन रही है फ्यूचर की प्लानिंग

Advertisement

डेलॉयट की रिपोर्ट से एक बड़ी पिक्चर सामने आती है-Gen Z के लिए  करियर, हाउसिंग और पर्सनल लाइफ अब फायनेंशिल प्लानिंग से अलग नहीं हैं. नौकरी कहां करनी है, किस शहर में रहना है और कौन-से बड़े फैसले कब लेने हैं, इन सबके पीछे आपका बजट एक जरूरी फैक्टर बनता जा रहा है.

यानी जेन जी के बड़े ड्रीम्स के साथ अब एक और सवाल जुड़ गया है- 'क्या मैं इसे अफॉर्ड कर सकता हूं?'
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    8th Pay Commission: बड़ा फायदा.. अगर 8वें आयोग में हुई देरी, तो इन कर्मचारियों को मिलेंगे 18 लाख |
    Gen Z को पैसों की टेंशन! जॉब से लेकर घर में बदलने पड़ रहे फैसले |
    रानी मुखर्जी पर टूटा दुखों का पहाड़, मां कृष्णा मुखर्जी का 75 साल की उम्र में निधन |
    DPL में फिक्सिंग की आहट! विकेटकीपर बल्लेबाज ने तुरंत की शिकायत, DDCA ने BCCI को लिखा पत्र |
    जापान को हराकर भारत ने बना दिया 'महारिकॉर्ड', टी20I में ऐसा करने वाली पहली टीम |
    National Film Awards 2026 Live Updates: केवड़‍िया में मंच तैयार, कार्तिक आर्यन-यामी गौतम को राष्‍ट्रपति देंगी सम्मान |
    Soil Health Card से कैसे यूपी के किसानों को मिले रही है खेत की मिट्टी की पूरी जानकारी |
    मौसिनराम-चेरापूंजी... दुनिया में जहां सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड, अब सूखे की ओर |
    65 साल की महिला बनी 29 साल की डॉक्टर, ऐसे बिजनेसमैन से ठगे 22 लाख |
    'अवैध तो अवैध ही रहेगा'... मेरठ सेंट्रल मार्केट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 16 हजार से ज्यादा संपत्तियों को सील करने के आदेश!
    Advertisement