Rajasthani Aloo Palak ki Sabji: लंच में बनाकर खाएं राजस्थानी आलू-पालक की सब्जी, स्वाद में लाजवाब, बनाने में भी आसान

Rajasthani Aloo Palak ki Sabji Recipe: सर्दियों में दस्तक दे दी है और इस मौसम में बाजार में ताजी-ताजी हरी सब्जियां खूब बिकना शुरू हो जाती हैं. पालक, मेथी, सरसों जैसी सब्जियां टेस्टी होने के साथ हेल्दी भी होती हैं. पालक को पनीर के साथ तो आपने खूब खाया होगा, लेकिन एक बार राजस्थानी स्टाइल में आलू-पालक की मसालेदार सब्जी खाकर देखिए.
इसे चखने के बाद आप बार-बार इस सब्जी को बनाएंगे, रोटी हो या चावल दोनों के साथ ही यह सब्जी बहुत मजेदार लगती हैं. आलू और पालक की सब्जी का स्वाद किसी शाही सब्जी से कम नहीं लगता है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है. अगर आप पालक खाना पसंद करते हैं तो आपको एक बार जरूर यह सब्जी बनाकर देखनी चाहिए.
आलू-पालक की सब्जी के लिए इंग्रेडिएंट्स
आलू-पालक की सब्जी बनाने का तरीका
रोटी-चावल के साथ करें सर्व
आलू-पालक की सब्जी को गरमा-गरम रोटी और चावल के साथ सर्व करें. इसके साथ में आप पापड़ भी खा सकते हैं, उससे इस सब्जी का स्वाद दोगुना हो जाता है. जब घर में मेहमान आने वाले हो तो भी आप उनको यह टेस्टी सब्जी बनाकर परोस सकते हैं, जो झटपट बन जाती है.