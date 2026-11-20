भारत और अमेरिका की जांच एजेंसियों ने मिलकर एक बड़े अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) ने संयुक्त ऑपरेशन 'मॉनसून थंडर' के तहत भारत में सक्रिय इस नेटवर्क के मॉड्यूल को ध्वस्त किया है. इस कार्रवाई में दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद और कोलकाता में छापेमारी कर छह लोगों को गिरफ्तार किया गया है. ये गिरफ्तारियां 4 नवंबर से 13 नवंबर 2026 के बीच की गईं.

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जांच एजेंसियों के मुताबिक, यह नेटवर्क भारत से अमेरिका में अवैध तरीके से साइकोट्रॉपिक पदार्थों और ओपिओइड से जुड़ी दवाओं की सप्लाई कर रहा था. जून 2022 से नवंबर 2026 के बीच इस नेटवर्क ने करीब 3,000 पार्सल अमेरिका भेजे. इनके जरिए लगभग 5 लाख टैबलेट की सप्लाई की गई. NCB ने जांच के दौरान अमेरिका भेजे जाने वाले ऐसे कई पार्सल की पहचान भी की, जिनमें 1,500 से ज्यादा टैबलेट मौजूद थीं. इसकी जानकारी अमेरिकी एजेंसी DEA के साथ साझा की गई, जिसके बाद DEA ने दो शिपमेंट जब्त किए.

59 हजार ग्राहकों का डेटाबेस अमेरिका को सौंपा

इस मामले में सबसे अहम खुलासा नेटवर्क के ग्राहकों को लेकर हुआ है. NCB ने 59 हजार से ज्यादा लोगों का डेटाबेस DEA को सौंपा है. इसमें ग्राहकों के लेनदेन, पहले भेजे गए पार्सल, डिलीवरी के पते, USPS ट्रैकिंग आईडी और खरीदी गई दवाओं का ब्योरा शामिल है. इससे अमेरिका में दवाएं खरीदने वाले ग्राहकों और सप्लाई में मदद करने वाले ड्रॉप-शिपर्स की पहचान करने में मदद मिलेगी.

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टेलीग्राम और वॉट्सऐप से लेते थे ऑर्डर

जांच में सामने आया कि यह नेटवर्क बेहद संगठित तरीके से काम कर रहा था. ग्राहकों से ऑर्डर लेने के लिए टेलीग्राम, स्काइप और वॉट्सऐप का इस्तेमाल किया जाता था. ऑर्डर और सप्लाई का रिकॉर्ड गूगल शीट्स समेत साझा डिजिटल दस्तावेजों में रखा जाता था. इसके बाद डाक और डिलीवरी नेटवर्क के जरिए पार्सल अमेरिका भेजे जाते थे. इनमें अमेरिकी डाक सेवा USPS के चैनल भी शामिल थे.

भुगतान के लिए अमेरिकी ऐप Venmo के अलावा बैंक खातों, UPI, क्रिप्टोकरेंसी और हवाला का इस्तेमाल किया जाता था. कमीशन के भुगतान में भी हवाला चैनलों का उपयोग होने की जानकारी मिली है. एजेंसियां अब पैसों के लेनदेन की जांच कर रही हैं, ताकि इस नेटवर्क के असली लाभार्थियों और अपराध से हुई कमाई का पता लगाया जा सके.

कुल 6 आरोपी गिरफ्तार

इस ऑपरेशन में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तेज दीपक जायसवाल, आरती सोनी, तालाबथुला मनोज, दीपक कुमार तिवारी, अब्दुल मुत्तलिब उर्फ रॉकी उर्फ मोनियो और जसवंत उर्फ यशवंत के रूप में हुई है. इनमें चार आरोपी लखनऊ, एक हैदराबाद और एक कोलकाता का रहने वाला है.

जांच एजेंसियों को नेटवर्क के रिकॉर्ड में कई दवा ब्रांडों के नाम भी मिले हैं. इससे अलग-अलग देशों से दवाओं की खरीद और अंतरराष्ट्रीय सप्लाई की आशंका है. हालांकि, दवाओं का वास्तविक स्रोत और खरीद के रास्ते अभी जांच के दायरे में हैं. DEA अब NCB से मिले इनपुट के आधार पर अमेरिका में ग्राहकों और नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की पहचान करने के लिए जांच आगे बढ़ाएगी.

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