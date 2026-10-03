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Punjabi Dal Tadka Recipe: घर पर बनाएं होटल जैसा पंजाबी दाल तड़का, स्वाद ऐसा कि दो की जगह खाएंगे चार रोटियां

Punjabi Dal Tadka Recipe: रोज की सादी दाल से अगर कुछ अलग और टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो पंजाबी दाल तड़का बना सकते हैं. चना दाल और तूर दाल से तैयार इस दाल में लहसुन, जीरा और सूखी लाल मिर्च का तड़का स्वाद को और बढ़ा देता है. आज हम आपको इसे घर पर बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे.

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पंजाबी दाल तड़का रेसिपी (Photo- ITG)
पंजाबी दाल तड़का रेसिपी (Photo- ITG)

Punjabi Dal Tadka Recipe: दाल भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा है और ज्यादातर घरों में इसे रोज बनाया जाता है. अगर आप रोज की सादी दाल से कुछ अलग और टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो पंजाबी दाल तड़का बना सकते हैं. इसमें चना दाल और तूर दाल को मसालों के साथ पकाया जाता है और ऊपर से लहसुन, जीरा और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाया जाता है. इसका स्वाद काफी चटपटा और खुशबूदार होता है. इसे आप रोटी, नान, पराठे या चावल के साथ सर्व कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं घर पर पंजाबी दाल तड़का कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

दाल के लिए
1/2 कप चना दाल
1/2 कप तूर दाल
1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर
1/2 छोटी चम्मच नमक
1 कप पानी

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ग्रेवी के लिए
2 बड़े चम्मच तेल
1 छोटी चम्मच जीरा
1 छोटी चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
1 बारीक कटा हुआ प्याज
1 बारीक कटा हुआ टमाटर
एक चौथाई छोटी चम्मच नमक
1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर
1/2 कप दाल का पानी
1/2 छोटी चम्मच कसूरी मेथी
1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च
1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला

तड़के के लिए
2 बड़े चम्मच तेल
आधा छोटी चम्मच जीरा
1 छोटी चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन
2 साबुत सूखी लाल मिर्च
1/2 छोटी चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक
1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर
2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया

पंजाबी दाल तड़का बनाएंगे कैसे?

  1. पंजाबी दाल तड़का बनाने के लिए सबसे पहले चना दाल और तूर दाल को अच्छी तरह धोकर लगभग 2 घंटे के लिए अलग-अलग भिगो दें. इसके बाद दोनों दालों को प्रेशर कुकर में डालें. इसमें हल्दी, नमक और पानी डालकर 3 से 4 सीटी आने तक पकाएं. दाल अच्छी तरह गल जानी चाहिए.
  2. अब एक कड़ाही में तेल गर्म करें और उसमें जीरा डालकर चटकाएं. इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ सेकंड भूनें. अब इसमें बारीक कटा प्याज डालें और हल्का सुनहरा होने तक पकाएं.
  3. प्याज के भुनने के बाद टमाटर, नमक, धनिया पाउडर, हरी मिर्च और गरम मसाला डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर तब तक भूनें, जब तक टमाटर नरम होकर मसाले अच्छी तरह पक न जाएं. इसके बाद कसूरी मेथी डालकर मिला दें.
  4. अब इसमें आधा कप दाल का पानी और उबली हुई दाल डालें. जरूरत के हिसाब से थोड़ा पानी मिलाकर दाल को धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट तक पकाएं, ताकि मसालों का स्वाद दाल में अच्छी तरह मिल जाए.
  5. अब दाल के लिए तड़का तैयार करें. इसके लिए एक छोटे पैन में तेल गर्म करें. इसमें जीरा, बारीक कटा लहसुन, अदरक और साबुत सूखी लाल मिर्च डालकर सुनहरा होने तक भूनें. आखिर में लाल मिर्च पाउडर और हरा धनिया डालें.
  6. तैयार तड़के को गरमा-गरम दाल के ऊपर डालें. बस तैयार है पंजाबी स्टाइल दाल तड़का. इसे जीरा राइस, सादी रोटी, तंदूरी रोटी, नान या पराठे के साथ सर्व करें.
---- समाप्त ----
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