Bathua Raita Recipe: सर्दियों में बनाएं पहाड़ी स्टाइल बथुए का रायता, बोरिंग खाने का बढ़ाएगा स्वाद, मिनटों में होगा तैयार!

Bathua Raita Recipe: सर्दियों का मौसम आते ही बाजारों में लौकी-कद्दू से हटकर पत्तेदार हरी सब्जियां बिकना शुरू हो जाती हैं. हरी सब्जियां हेल्थ के लिए भी अच्छी होती हैं और इनका स्वाद भी कमाल होता है. अगर आपको रायता अच्छा लगता है तो सर्दियों में आप बथुआ मिलता है आप उसका रायता बनाकर खा सकते हैं. इस रायते को खाने के बाद आप खीरे और बूंदी सबको भूल जाएंगे.

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खासकर पहाड़ी इलाकों में बथुए का रायता काफी पसंद किया जाता है, इसका स्वाद हल्का खट्टा, मसालेदार और ताजगी से भरपूर होता है. अच्छी बात यह है कि इसे बनाने के लिए न तो ज्यादा सामग्री की जरूरत पड़ती है और न ही घंटों रसोई में मेहनत करनी पड़ती है.

अगर आप सर्दियों में रोज के खाने के साथ कुछ अलग और स्वादिष्ट परोसना चाहते हैं, तो पहाड़ी अंदाज में बथुए का रायता बना सकते हैं. दही और बथुए से तैयार यह रायता दाल-चावल से लेकर मंडुवे की रोटी तक के साथ खूब लाजवाब लगता है. आइए जानते हैं इसे घर पर बनाने का आसान तरीका.

बथुए का रायता बनाने के लिए सामग्री

1 कप ताजा बथुआ

2 कप गाढ़ा ताजा दही

1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर

आधा छोटा चम्मच काला नमक

स्वादानुसार साधारण नमक

1-2 हरी मिर्च

2-3 लहसुन की कलियां

तड़के के लिए

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1 छोटा चम्मच सरसों का तेल या घी

आधा छोटा चम्मच जीरा

आधा छोटा चम्मच राई

बथुए का रायता बनाने की आसान तरीका

सबसे पहले बथुआ साफ करें

सबसे पहले ताजा और कोमल बथुए की पत्तियां चुन लें. इन्हें डंठल से अलग करके दो से तीन बार साफ पानी से अच्छी तरह धो लें. बथुए की पत्तियों में अक्सर मिट्टी लगी होती है, इसलिए इन्हें अच्छी तरह पानी से साफ करना बहुत जरूरी होता है.

बथुए को उबालकर पीस लें

अब एक बर्तन में पानी गर्म करें और उसमें बथुए की पत्तियां डालकर कुछ मिनट तक उबालें. ध्यान रखें कि पत्तों को बहुत ज्यादा न पकाएं. इसके बाद इन्हें पानी से निकालकर ठंडा होने दें और अतिरिक्त पानी निचोड़ लें. अब बथुए को मिक्सी या सिलबट्टे पर बारीक पीस लें.

दही में मिलाएं मसाले

एक बड़े कटोरे या पतीले में ताजा दही लेकर अच्छी तरह फेंट लें. ध्यान रखें कि दही में गांठें न रहें.

दही में बथुए का पेस्ट मिलाएं

दही में अब पिसा हुआ बथुआ मिलाएं. इसके बाद भुना जीरा पाउडर, काला नमक और साधारण नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें.

हरी मिर्च और लहसुन से बढ़ाएं स्वाद

अगर आपको थोड़ा तीखा स्वाद पसंद है तो इसमें बारीक कटी हरी मिर्च मिला सकते हैं. पहाड़ी अंदाज में इसका स्वाद बढ़ाने के लिए कुटा हुआ लहसुन भी डाल सकते हैं. इससे रायते में एक अलग खुशबू और चटपटा स्वाद आता है.

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आखिर में लगाएं देसी तड़का

रायते को और टेस्टी बनाने के लिए एक छोटी कड़ाही में सरसों का तेल या घी गर्म करें. इसमें राई और जीरा डालें. जब दोनों चटकने लगें तो गैस बंद कर दें और तैयार तड़के को रायते के ऊपर डाल दें.

इन चीजों के साथ करें सर्व

पहाड़ी बथुए का रायता मंडुवे की रोटी के साथ बहुत स्वादिष्ट लगता है. इसके अलावा आप इसे झंगोरे की खिचड़ी, गरमागरम दाल-चावल या सादे पराठे के साथ भी परोस सकते हैं.

प्रो टिप: रायता बनाने के लिए गाढ़े और ताजे दही का इस्तेमाल करें. अगर रायता ज्यादा गाढ़ा लगे तो थोड़ा ठंडा पानी या फेंटा हुआ दही मिलाकर इसकी अपने हिसाब से कंसिस्टेंसी कर सकते हैं.

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