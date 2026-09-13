Homemade Oats Cookies: बिना मैदा ओट्स से बनाएं बाजार जैसी कुरकुरी कुकीज, चाय के साथ लगेगी टेस्टी

Homemade Oats Cookies: कुकीज का नाम सुनते ही बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. अगर आपको भी चाय या कॉफी के साथ कुकीज खाना पसंद है तो इस बार इन्हें बाजार से खरीदने के बजाय घर पर बनाकर देखें. ओट्स से बनी ये कुकीज स्वाद में काफी टेस्टी और खाने में कुरकुरी होती हैं. खास बात यह है कि इन्हें बनाने के लिए मैदा की जरूरत नहीं पड़ती. आप इसमें अपनी पसंद के बादाम, अखरोट, किशमिश या चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं. तो आइए जानते हैं घर पर ओट्स कुकीज बनाने की आसान रेसिपी.

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1 कप रोल्ड ओट्स या ओट्स का आटा

1/2 कप गेहूं का आटा

1/2 कप पिसी हुई चीनी

1/2 कप मक्खन

1/2 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर

2-3 बड़े चम्मच दूध

1 चुटकी नमक

1/2 छोटी चम्मच दालचीनी पाउडर

बादाम, अखरोट, किशमिश या चॉकलेट चिप्स जरूरत के अनुसार

ओट्स कुकीज घर पर बनाएं कैसे?

ओट्स कुकीज बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बाउल में मक्खन और पिसी हुई चीनी डालकर अच्छी तरह फेंट लें. जब मिश्रण हल्का और क्रीमी हो जाए तो इसमें ओट्स का आटा और गेहूं का आटा डालें. अब बेकिंग पाउडर, नमक और दालचीनी पाउडर डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. इसके बाद जरूरत के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा दूध डालते हुए नरम आटा तैयार करें. ध्यान रखें कि आटा बहुत ज्यादा पतला न हो. अब इसमें कटे हुए बादाम, अखरोट, किशमिश या अपनी पसंद की दूसरी चीजें डालकर अच्छी तरह मिला लें. तैयार आटे की छोटी-छोटी लोइयां तोड़ लें और उन्हें हथेली से हल्का दबाकर कुकीज का आकार दें. अब बेकिंग ट्रे पर बटर पेपर बिछाकर कुकीज को थोड़ी दूरी पर रखें. आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा ओट्स या कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं. सबसे पहले ओवन को 170 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट कर लें. अब कुकीज की ट्रे को ओवन में रखें और करीब 12 से 18 मिनट तक बेक करें. जब कुकीज के किनारे हल्के सुनहरे रंग के होने लगें, तो इन्हें ओवन से बाहर निकाल लें. ओवन से निकालने के तुरंत बाद कुकीज थोड़ी नरम लग सकती हैं लेकिन ठंडी होने के बाद ये अच्छी तरह सेट होकर कुरकुरी हो जाएंगी. तैयार ओट्स कुकीज को चाय या कॉफी के साथ सर्व करें.

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