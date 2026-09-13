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चलती स्कॉर्पियो का अचानक फटा टायर, पलटी खाते हुए खेत में गिरी... एक की मौत और 6 गंभीर

अलवर के रैणी थाना क्षेत्र के गढ़ीसवाईराम में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का टायर फटने से बड़ा हादसा हो गया. टायर फटते ही गाड़ी अनियंत्रित होकर कई पलटी खाते हुए खेत में जा गिरी. हादसे में सात युवक घायल हुए, जिनमें छह की हालत गंभीर है. सभी को अलवर रेफर किया गया. इलाज के दौरान 22 वर्षीय अमन खान की मौत हो गई.

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हादसे में 6 की हालत है गंभीर. (photo: Screengrabs)
हादसे में 6 की हालत है गंभीर. (photo: Screengrabs)

अलवर जिले के रैणी थाना क्षेत्र के गढ़ीसवाईराम में एक तेज रफ़्तार स्कॉर्पियो गाड़ी का टायर फट गया. टायर फटते ही गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और वो असंतुलित होकर पलटी खाते हुए खेत में जाकर पलट गई. घटना में सात लोग घायल हो गए. हादसे के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए. लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया. हालत गंभीर होने पर सभी को अलवर रेफर किया गया. वहीं अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में एक युवक ने दम तोड़ दिया. जबकि 6 की हालत गंभीर बनी हुई है.

पुलिस ने बताया कि गाड़ी में सभी युवक आपस में दोस्त थे. पिनान में पार्टी करके यह लोग वापस लौट रहे थे. शराब के नशे में होने के कारण गाड़ी की स्पीड तेज थी. रास्ते में अचानक गाड़ी का टायर फट गया. जिससे गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया व गाड़ी पलटी खाते हुए सड़क से खेत में जाकर गिरी. हादसे के दौरान तेज धमाके की आवाज हुई. आवाज सुनकर बड़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए. लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी. गढ़ीसवाईराम पुलिस चौकी प्रभारी हेड-कांस्टेबल बाबूलाल मौके पर पहुंचे.

कार में सवार 6 युवकों की हालत है गंभीर
हेडकांस्टेबल बाबूलाल ने बताया कि घायल योगेश साहू, राजू सैनी, अमन खान, कुश पाराशर, रौनक खंडेलवाल, हिमांशु शर्मा व शुभम को गढ़ीसवाईराम चिकित्सालय पहुंचाया. जहां से घायल 6 युवाओं को प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया गया. जबकि घायल शुभम को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई. अन्य 6 लोगों को गंभीर हालात में अलवर रेफर किया गया.

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अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में इलाज के दौरान 22 वर्षीय लक्ष्मणगढ़ निवासी अमन खान ने दम तोड़ दिया. जबकि अन्य का इलाज जारी है. पुलिस ने हादसे की सूचना घायल व मृतक युवकों के परिजनों को दी है. परिजन बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे हैं. पुलिस ने बताया कि अभी तक मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है. शिकायत मिलने के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. मृतक युवक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है.

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